Los nervios de Cantó en la carrera le provocan dificultades con los estribos

La expectación volvió ayer a las calles ilicitanas con la tradicional carrera protagonizada por el guardacostas Francesc Cantó, este año interpretado por Francisco Sanmartín -un papel que representó por quinta vez-, desde el Huerto de las Puertas Coloradas hasta la Plaça de Baix. Los nervios le causaron alguna dificultad en el recorrido provocando que se le salieran los pies de los estribos en varias ocasiones, tal y como relató al finalizar el recorrido.

El jinete declaró que venía de «un susto bueno de la romería» porque un caballo se alteró cuando lanzaron una de las tracas, lo que provocó que Sanmartín llegara «con mucha más adrenalina». Por ello, aseguró que «se me han salido los pies del estribo varias veces, he mirado hacia abajo para buscarlos y suerte que los he encontrado». Sin embargo, la carrera transcurrió con normalidad y Cantó quedó «muy contento que todo ha salido bien, que es lo principal en las fiestas de la Venida de la Virgen».

La experiencia de Sanmartín consiguió que, a pesar de estos inconvenientes, el recorrido se realizara en 1'46 minutos, cabalgando a lomos de su caballo Luz XIV con quien batió el récord de la carrera en el año 2011 en 1'45 minutos. «Lo principal es hacer las cosas bien hechas y llevar cuidado y prudencia con los caballos», apostilló Sanmartín, quien añadió que «creo que hoy ha sido uno de los días que más he disfrutado, he visto mucha gente y muy buena organización».

Este año se suprimió la representación del recibimiento de Cantó por el Ayuntamiento antiguo, así que nada más descabalgar subió a la Alcaldía para hacer un brindis por la Patrona con el alcalde, Carlos González, el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, José Manuel sabuco, y los representantes de los grupos políticos.

Por su parte, Sabuco señaló que «ha sido una carrera muy elegante y desde la prudencia» que es algo que la Sociedad pide al personaje de Cantó para «que vele por la seguridad de la gente que lo contempla». Así pues, manifestó que «Francisco Sanmartín ha hecho emocionarnos a todos y lo ha hecho de forma magnífica, igual que la representación en la playa».

Por otro lado, el alcalde declaró que para él es «un inmenso honor recibir al guardacostas en representación de la ciudad».