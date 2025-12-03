Cuando Valencia se reencontró con el mar

Francisco Pérez Puche Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

Uno de los mitos que planean desde hace siglos sobre Valencia pregona que los valencianos «viven de espaldas al mar». Pero no hay tal: la distancia que separa el centro de la urbe de la orilla del mar no puede servir como pretexto para esconder la larga relación de una ciudad comercial y turística que ha vivido a expensas del Mediterráneo para el ocio y para el negocio. Puerto y playa son parte de una ciudad que, en el año 2007, a través de la America's Cup de Vela, vivió una intensa fase de reencuentro con beneficios de imagen que todavía perduran.

La jornada del 26 de noviembre de 2003 fue clave en la aventura de la Copa América. José Salinas, junto con Luis Dobón, Luis Sáenz Mariscal y Cristóbal Grau fueron los comisionados de la ciudad y de la Generalitat en la ceremonia de decisión del escenario de la 33ª edición de la Copa América de Vela, que tuvo lugar en un hotel de Ginebra. Grau, el joven concejal de Deportes, fue el que dio el salto mayor cuando se pronunció el nombre de Valencia. Pero en el Salón de Fiestas Municipal la algarabía no fue menor: gobierno y oposición, invitados y toda suerte de periodistas y curiosos, sintieron que la designación iba a cambiar el rumbo de la ciudad.

En el año 2003, Ernesto Bertarelli, un financiero italo-suizo, ganó la 31ª America's Cup a bordo del velero Alinghi, tras derrotar por 5 a 0 al barco de Nueva Zelanda. Recibido el desafío neozelandés, era preciso disputar la siguiente competición en aguas de mar abiertas: en el proceso de negociación y selección que se desarrolló, la candidatura de Valencia gano a las de Nápoles y Cascais, y se convirtió en escenario.

«Valencia, y con ella España, han ganado. Valencia es ya sede de la Copa América 2007, y España, con Valencia, lo es también. Y vamos a hacer la mejor Copa América de la historia». Estas fueron las primeras declaraciones de la alcaldesa, Rita Barberá, que pocas horas después, junto con el presidente Camps, recibía en el Ayuntamiento la Jarra de las Cien Guineas, el histórico trofeo de la vela, traído desde Suiza a bordo de un avión.

Es así como se inició una etapa del desarrollo de la ciudad de Valencia que iba a traer aparejados no pocos cambios. Porque, para empezar, permitía cristalizar los proyectos que se estaban fraguando desde años atrás para separar la dársena antigua del ya enorme puerto comercial valenciano, creando un espacio de ocio y turismo. Lo que nebulosamente se llamó Balcón al Mar, se concretó, en los cuatro años siguientes, en una Marina destinada a albergar a los equipos participantes, que podría tener luego otros usos turísticos, deportivos y de ocio.

La 32ª edición de la America's Cup se fijó para el año 2007 pero los espectáculos de vela, situados por primera vez en Europa, trajeron cientos de periodistas y miles de turistas a partir de 2005. Una ola de nuevo glamur, impulsada por una evidente ola internacional de bienestar y crecimiento económico, llegó a Valencia y fascinó a buena parte de la sociedad: que, por otra parte, vio que la ciudad cambiaba y se acicalaba para la ocasión.

America's Cup Management (ACM) se ocupó de la gestión del evento deportivo. Pero para la transformación de la antigua dársena de Valencia y su ulterior explotación se creó un organismo mixto, el Consorcio Valencia 2007. Estuvo integrado a partes iguales por el Estado Español, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Cada institución nombró a sus representantes y la presidencia fue reservada a la Alcaldía de la ciudad sede. Separada la dársena clásica del puerto industrial y comercial, un canal trazado a propósito conectó con el mar; los nuevos espacios albergaron amarres para 900 embarcaciones, mientras se trazaban nuevos muelles para asentar las bases de los equipos internacionales participantes.

El encargo al gran arquitecto David Chipperfield de un edificio representativo, fue clave en las instalaciones. Junto con Fermín Vázquez, el diseñador trajo a Valencia un nuevo emblema, de líneas horizontales, airoso, blanco y suave. Fue llamado 'Veles e Vents', en honor del primer verso del famoso poema del valenciano Ausias March. El conjunto de zonas de esparcimiento y restauración ubicado junto al edificio de representación está dotado de un estacionamiento subterráneo de 800 plazas.

El nacimiento de la Marina, que fue bautizada con el nombre del rey Juan Carlos I como promotor moral que fue del éxito de la Copa América, ayudó a situar a Valencia en el mapa internacional del turismo como se pudo comprobar en años sucesivos. De modo que se puede afirmar que el evento fue un reto para Valencia y que la ciudad supo aprovecharlo muy bien.

La 33ª edición

Después de la celebración regatas previas que llenaron de vida la ciudad en primavera y verano de los años 2005 y 2006, el mano a mano final de la America's Cup dio el triunfo, el 2 de julio de 2007 al tenedor del trofeo, el suizo Alinghi, de Ernesto Bertarelli. Como se ha escrito, «al término de la competición, la mayoría de quienes habían trabajado para ponerla en pie querían seguir viviendo en Valencia y esperaban que se hiciera aquí la edición siguiente. Así fue, aunque en este caso hubo que esperar dos largos años, entre julio de 2007 y noviembre de 2009, a que los tribunales de la ciudad de Nueva York resolvieran el pleito que los equipos Alinghi y Oracle mantuvieron».

El objeto del litigio era si Oracle tenía o no derecho a ser el Desafiante Oficial del Trofeo. Ganó el norteamericano y los tribunales decidieron que ambos equipos, Alinghi y Oracle, debían dirimir en el agua la posesión de la Copa de las Cien Guineas. «Valencia fue de nuevo organizadora de esta nueva edición de las regatas, la número 33, que disputó la final los días 12 y 14 de febrero de 2010. Los veleros, para entonces ya eran otros, más grandes, gigantescos en realidad: y de dos cascos, como el Oracle, que resultó vencedor».

Sin embargo, la competición ya no tuvo la expectación de 2007. «Además de celebrarse en invierno, los equipos eran solo dos, España no estaba en el agua y la crisis económica se hacía notar en toda Europa», se escribió. En todo caso, Oracle venció a Alinghi y la America's Cup, contra las promesas de Larry Ellison, viajó a San Francisco, donde habría de convalidar la victoria, trabajosamente, en el verano de 2013, frente a los navegantes de Nueva Zelanda.

La exposición

Con motivo del 160 aniversario de LAS PROVINCIAS, la muestra recorre el cambio urbanístico de la ciudad donde nació y tiene su sede.

- Dónde. Centre del Carme Cultura Contemporània.

- Sala. Sala Dormitorio, en el piso 2.

- Fechas. Del 11 de diciembre a mediados de febrero.

- Horario. De martes a domingo, de 10 a 20 horas

- Acceso gratuito.

La ilustración

Para cada hito hemos seleccionado a un artista plástico.

Elga Lamas - Ferrol 1976

Los textos

Sobre cada hito reflexiona un escritor, periodista, arquitecto o profesor.

Inés García Clariana - Arquitecta, profesora e investigadora de la UPV

