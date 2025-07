Alternativas por mar y tierra a correr

Lourdes Martí Valencia Viernes, 25 de julio 2025, 11:46 Comenta Compartir

Cuando llegan los periodos vacacionales, es casi inevitable sentir que esa salida de unos pocos kilómetros se ha convertido en una obligación. La ausencia de grandes citas deportivas así como las altas temperaturas desmotivan hasta aquella persona que a lo largo del año no se pierde ni un entrenamiento.

Lejos de sentirse mal por querer parar, numerosos estudios científicos refrendan que cambiar de actividad, porque el sedentarismo repercute todavía de manera más negativa en nuestro cuerpo y mente, es positivo. Runners Recovery señala: «El cerebro se beneficia de los descansos al igual que los músculos, ya que se regenera durante los periodos de reposo físico» (Runners Recovery, s.f., The importance of rest days for runners). En otro de sus artículos, este medio especializado recuerda que el descanso «es un aspecto crucial para los corredores, ya que permite que el cuerpo se repare y fortalezca tras un ejercicio extenuante» (How to speed up running recovery, Runners Recovery, s.f.).

Además, subraya: «Dormir lo suficiente de calidad es vital para la recuperación del corredor, pues es durante ese tiempo cuando el cuerpo repara energía y músculos», recomendando entre 7 y 9 horas por noche para mantener un estado mental y físico óptimo.

¿Cuáles son las alternativas?

Existen casi tantas alternativas como deportes. A continuación vamos a dividirlos entre actividades acuáticas y terrestres:

Natación. Una de las actividades más completas que existen. Mejorando tanto la resistencia cardiovascular como la fuerza muscular. La reducción del impacto en el cuerpo también evita lesiones.

Aquagym. Aunque las piscinas y las playas se llenan de personas realizando esta actividad, son pocos los habituados al deporte que se animan a probarla.

Paddle surf. Mejora el equilibrio y la resistencia. La inestabilidad constante por las olas del mar estimula y activa los músculos abdominales, el torso y las piernas. También se trabajan los brazos.

Piragüismo y kayak. El combo perfecto de entrenamiento de fuerza, esfuerzo cardíaco además de disfrutar en plena naturaleza.

Ampliar El piragüismo es un deporte exigente. FEDERACIÓN VALENCIANA DE PIRAGÜISMO

Y mucho más: aquellos más atrevidos o con un poco más de experiencia en deportes acuáticos pueden disfrutar de los días de viento realizando windsurf o kitesurf. Eso sí, debéis mirar en las playas en las que está permitido su práctica, sobre todo el el caso del segundo. Si las olas os gustan, el surf puede ser una experiencia increíble.

Ampliar El senderismo es una opción a salir a correr. ALTEA.ES

Además de las alternativas acuáticas, también existe la posibilidad de practicar senderismo en zonas más frescas, el ciclismo. Tampoco podemos olvidarnos del voley o fútbol playa.

Comenta Reporta un error