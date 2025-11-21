Albalat Entrena: un club de atletismo sin jerarquías ni estrellas
El equipo fundado en el 2015 cuenta con más de 110 socios que se unen cada semana para correr como una familia sin hijos pródigos
Gabriel Strazzeri
Valencia
Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:04
En el corazón de Albalat dels Sorells, un pequeño municipio de l'Horta Nord, nació en 2015 un proyecto que hoy se ha convertido en uno de los equipos deportivos más queridos y en constante expansión de la comarca: el Club Albalat Entrena. Lo que comenzó como un grupo de entusiastas del atletismo es ahora una comunidad unida por una misma pasión, con más de 110 socios y un lema que resume su esencia: «Más que un club, somos una familia.»
Los corredores del club tienen dos «hogares» al aire libre. Por un lado, el Camino de la Mar (Coca Cristina), punto de salida habitual para los desplazamientos a carreras. También cuentan con el carril bici de Albalat dels Sorells, donde se realizan los entrenamientos diarios. Sin embargo, todos comparten un sueño: «disponer algún día de unas pistas de atletismo» que les permitan seguir creciendo y ofreciendo mejores condiciones a sus deportistas.
Las señas de identidad
El amarillo flúor y el negro son la seña de identidad del club. Unos colores que representan energía, visibilidad y unidad. Sus colores y camisetas resaltan todavía más en una de sus grandes fiestas deportivas: la 5K de Albalat, organizada por el propio club y convertida ya en una cita imprescindible del calendario estival.
Cada primer sábado de julio, a las 20:00 h, el municipio se llena de corredores en busca de buenas marcas. La prueba es conocida por su rapidez, y la edición más reciente lo demostró: 9 atletas bajaron de 16 minutos y 4 mujeres corrieron por debajo de los 18'.
Tras el esfuerzo que supone la carrera, llega el momento de celebrar. Una cena popular reúne a corredores, socios y amigos en un ambiente festivo que simboliza perfectamente el espíritu del club. Un club sin jerarquías, donde «todos son iguales independientemente del ritmo».
Es así como en Albalat Entrena no existen «estrellas». Todos los ritmos, objetivos e historias importan por igual. Aun así, hay figuras queridas que encarnan ese espíritu a la perfección. Entre ellas destaca Alfonso Vidal, apodado «Sito«, un corredor que va más allá de los tiempos: cuida de todos, integra a los nuevos y mantiene vivo el sentimiento de familia que caracteriza al club.
Retos y objetivos para el futuro
El club vive un momento de expansión. Su participación en grandes pruebas como el Medio Maratón y el Maratón Valencia crece cada año. En el última medio, llegaron a reunir a 40 corredores, una cifra que demuestra su consolidación.
Además, Albalat Entrena ha comenzado a llevar su camiseta flúor a nuevas ciudades: Gandía, Ibiza o Madrid... y ya planea su próximo viaje deportivo a Segovia.
Entrenamientos asequibles
El club ofrece entrenamientos presenciales cada lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas, abiertos a cualquier nivel. Ser miembro cuesta solo 30 euros al año, incluyendo la camiseta de competición (los entrenamientos se abonan aparte). Una opción asequible que ha ayudado al crecimiento del grupo en los últimos años.
Albalat Entrena sabe que correr es compartir. Por eso, a finales de cada año celebran la comida de Navidad conocida como «Arròs-Sito», un encuentro entrañable donde se proyecta un vídeo resumen de la temporada y se entregan divertidos premios a las mejores anécdotas de los corredores. De hecho, este año el club acudirá a la gala final del Circuito de l'Horta Nord con la satisfacción de haber ejecutado un gran trabajo: 3ª posición en la categoría masculina y 2ª en la femenina.
Un futuro que se corre juntos
Diez años después de su creación, el Club Albalat Entrena ha demostrado que el atletismo es mucho más que cronómetros y entrenamientos. Es comunidad, compromiso y una forma de vivir. Y si algo es claro, es que este grupo seguirá creciendo, sumando kilómetros... y, sobre todo, manteniendo vivo lo que lo hizo nacer: la sensación de correr acompañado, como en familia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión