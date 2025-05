El futuro de la Comunitat visto por los emprendedores: «Tenemos el potencial de ser un nuevo Silicon Valley»

Álvaro Bernabé (Imperia SCM), Clara Haba (Your Friends Are Boring), Carmen Olivares (Bewoman360) y Alberto Añaños (Live4Life).

La Comunitat se encuentra en un momento de efervescencia emprendedora. LAS PROVINCIAS, testigo de la historia valenciana desde hace más de un siglo y medio, se ha convertido en el escenario para imaginar el futuro que nos espera. Cuatro jóvenes emprendedores, representantes de la nueva ola de innovación que recorre Valencia, se sentaron en torno a un sofá para analizar el presente y el porvenir del ecosistema emprendedor. El motivo: el 160 aniversario del diario, que se celebrará en 2026, y la voluntad de mirar hacia adelante con la voz de quienes ya están construyendo el futuro.

Alberto Añaños (Live4Life), Álvaro Bernabé (Imperia SCM), Clara Haba (Your Friends Are Boring) y Carmen Olivares (Bewoman360) no sólo lideran startups de referencia en sus sectores, sino que representan la diversidad y el empuje de una generación que ha hecho de la Comunitat su laboratorio de ideas. Sus trayectorias, sus dudas y sus sueños se entrelazaron en una charla que, más allá de los datos, puso rostro y voz al fenómeno emprendedor valenciano.

La conversación, que abarcó desde las fortalezas del ecosistema emprendedor hasta los retos estructurales que limitan su crecimiento, reveló una visión compartida: la Comunitat tiene el potencial de convertirse en un referente internacional en innovación y emprendimiento, un nuevo Silicon Valley europeo.

Valencia, polo de atracción

El ecosistema tecnológico valenciano cerró 2024 con cifras de récord: 1.517 startups, un crecimiento del 15,45% respecto al año anterior, más de 20.000 empleos directos y una facturación que supera los 300 millones de euros. Pero detrás de los números hay una realidad que se palpa en la calle y en los espacios de coworking: Valencia se ha convertido en un polo de atracción para el talento nacional e internacional.

"Marina de Empresas está generando un polo de atracción muy potente dentro de Valencia, que está colocando a la ciudad a la altura de Madrid y Barcelona en el mundo del emprendimiento", explica Álvaro Bernabé, cofundador de Imperia SCM, una startup que aplica la inteligencia artificial y el análisis de datos a la gestión de la cadena de suministro. "La UPV nos proporciona el talento necesario para desarrollar proyectos tecnológicos y nuevas tecnologías. Es una combinación muy potente".

La visión de Bernabé la comparte Clara Haba, fundadora de Your Friends Are Boring, una startup que organiza viajes en grupo para jóvenes. "En los últimos años hemos pasado de atraer talento nacional a atraer talento internacional, sobre todo de Latinoamérica. Valencia se está convirtiendo en un lugar donde probar y testear nuevos mercados. He estado en Silicon Valley y veo que Valencia tiene todos los elementos para convertirse en un Silicon Valley europeo: buen clima, precios asequibles y mucho talento".

El fenómeno no es casual. Según el Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana, la región es ya la tercera de España en número de startups, solo por detrás de Madrid y Barcelona. La inteligencia artificial, la nanotecnología, los nuevos materiales, la robótica y la ciberseguridad son los sectores más dinámicos, pero el ecosistema es cada vez más diverso.

En la misma línea, Alberto Añaños, CEO de Live4Life, subraya la capacidad de Valencia para amortiguar la caída del emprendimiento que se observa a nivel nacional: "Valencia está atrayendo muchísimo emprendimiento del resto de España. Lanzadera, reconocida como la mejor aceleradora del país, ofrece condiciones inmejorables para los emprendedores. Además, entidades como Startup Valencia y programas como Órbita en Castellón están a la vanguardia en el apoyo al emprendimiento". Añaños, cuya startup se enfoca en facilitar el acceso a la vivienda para estudiantes, destacó la importancia de crear un entorno favorable para los jóvenes emprendedores, ofreciéndoles recursos y oportunidades para desarrollar sus proyectos y contribuir al crecimiento económico de la región.

Por su parte, Carmen Olivares, CEO de Bewoman360, incide en el creciente conocimiento social del ecosistema: "Cada vez más gente conoce el mundo startup. Cuando entramos en una aceleradora, ni siquiera nosotras sabíamos bien en qué consistía. Ahora, la población general lo tiene en el punto de mira". Olivares, cuya empresa se enfoca en la salud integral de la mujer, destaca la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre el valor del emprendimiento y la innovación, creando una cultura que apoye y celebre a los emprendedores.

Lanzadera y el efecto Roig

Si hay un nombre propio que resuena en el ecosistema valenciano, ese es el de Lanzadera. La aceleradora impulsada por Juan Roig ha sido, para muchos, la puerta de entrada al mundo startup. "Lanzadera está muy por encima de todo lo que está haciendo el resto. Cada seis meses entran más de 100 startups, y esa gente son los posibles futuros millonarios de España", afirma Alberto Añaños, CEO de Live4Life, una plataforma de alquiler para estudiantes. “Gracias a Lanzadera, conocen Valencia y muchos deciden quedarse, crear empleo y aportar riqueza aquí".

La experiencia de Clara Haba es reveladora: "En mi batch de Lanzadera, la única valenciana era yo. Había gente de toda España y de fuera. Muchos pensaban quedarse solo seis meses, pero al final alargan su estancia porque el ecosistema es difícil de replicar en otro sitio".

El efecto llamada de Lanzadera se ha multiplicado en los últimos años. “Hace unos años era difícil conseguir la primera ronda porque no había actores dispuestos a invertir en fases muy tempranas. Ahora hay muchas entidades y business angels que buscan invertir en startups valencianas. El caldo de cultivo lo tenemos”, apunta Bernabé.

Pero el fenómeno no se limita a la capital. Castellón, con programas como Órbita, y Alicante, con su creciente peso demográfico y económico, completan un mapa de oportunidades que, según los ponentes, aún tiene margen de mejora.

Retos estructurales

El crecimiento del ecosistema no ha estado exento de obstáculos. Uno de los más repetidos en la mesa redonda fue la dificultad de acceder a ayudas públicas y la falta de adaptación de la administración a la realidad de las startups.

"Nosotras, siendo mujeres jóvenes emprendedoras, no hemos podido acceder a ninguna ayuda. O no sabemos encontrarlas o no sabemos solicitarlas, pero es un punto que nos está costando bastante", lamenta Carmen Olivares, CEO de Bewoman360, una plataforma de salud integral para la mujer. "Las ayudas públicas están pensadas para otro tipo de empresa. Los requisitos son engorrosos y no hablan nuestro lenguaje. Muchas veces tienes que contratar a una empresa para que te gestione la ayuda", añade Haba.

Añaños va más allá y pone el foco en la fiscalidad: "Valencia puede ser un asfixio fiscal cuando empiezas a facturar más. Por eso muchos CEOs de grandes compañías viven en Madrid. Además, la situación de la vivienda es insostenible. Hay mucho suelo bloqueado y la tramitación para construir es muy lenta. Si queremos que Valencia crezca, hay que ser valientes y facilitar la construcción de vivienda".

Bernabé identificó dos limitaciones principales: el tamaño del mercado laboral y la falta de espacios de oficinas para empresas en crecimiento. "A partir de cierta escala, cuesta encontrar talento de alto nivel de forma rápida. Además, Valencia carece de grandes hubs de oficinas como Madrid o Barcelona, lo que dificulta el crecimiento de empresas grandes dentro de la ciudad". El cofundador de Imperia SCM resaltó la importancia de atraer y retener talento en la región, así como de crear infraestructuras adecuadas para el crecimiento de las empresas.

Inteligencia artificial: estrella del cambio

La inteligencia artificial es, sin duda, la tecnología estrella del momento. Pero, ¿cómo la viven los emprendedores valencianos? El debate en la mesa redonda fue tan apasionado como realista.

"En la Comunitat Valenciana, y en Europa en general, estamos muy por detrás de Estados Unidos y China en el desarrollo de IA. No podemos competir de tú a tú en la creación de modelos fundacionales. Pero sí estamos adoptando la IA de otros de manera transversal en casi todas las startups, lo cual nos hace mucho más eficientes. Ahora mismo, la clave es invertir en proyectos que hayan adaptado la IA, no tanto en desarrollar la tecnología desde cero", explica Añaños. "Se trata de ser inteligentes y aprovechar las herramientas que ya existen para mejorar nuestros productos y servicios".

Bernabé, desde Imperia SCM, matiza: "Nosotros no estamos tan subidos en la moda de la IA generativa. Estamos más enfocados en Machine Learning para todo el tema de previsiones, pedidos de compra y demás. Se trata de optimizar y calcular esas recomendaciones a los compradores. La IA generativa obviamente nos va a permitir ofrecer un valor añadido, pero nuestra base está en el Machine Learning".

Clara Haba, desde el turismo, aporta una visión crítica sobre el uso indiscriminado de la IA: "Hay muchísimos estudios que dicen que la gente, si no organiza un viaje por sí mismo, no lo disfrutará igual. Hay cierto placer en esa organización. En nuestro caso, usamos la tecnología para procesos y operaciones, para todo lo que el cliente no ve, pero le dejamos al cliente sentir que es un viaje que han decidido ellos y que forman parte del poder de la decisión". La fundadora de Your Friends Are Boring advirte sobre el riesgo de deshumanizar la experiencia del cliente y de perder de vista el valor de la interacción personal. "La IA es una herramienta poderosa, pero no puede sustituir la creatividad, la empatía y el toque humano", concluye.

Por su parte, Carmen Olivares introduce una reflexión clave para el sector salud: "En nuestro entorno, la IA puede mejorar la digitalización y el acceso a la salud, permitiendo diagnósticos más rápidos y tratamientos personalizados. Pero no podemos olvidar la importancia del contacto humano, especialmente en etapas como el embarazo y el postparto. La IA debe ser una herramienta para mejorar la relación médico-paciente, no para sustituirla. Necesitamos un modelo híbrido que combine lo mejor de ambos mundos". Olivares destaca la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con la calidez y la cercanía que requiere la atención a la salud de la mujer.

Sectores en transformación

La diversidad del ecosistema valenciano se refleja en los sectores representados en la mesa. Cada uno vive su propia revolución tecnológica y social.

En la salud femenina digital, Olivares observa un auge imparable: "En Estados Unidos la inversión es tremenda y cada vez se pone más en valor la salud femenina. En España aún queda camino, pero la digitalización está llegando a hospitales, seguros y farmacéuticas. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la salud, ofreciendo una opción más dentro del modelo de vida actual".

El turismo, según Haba, vive una paradoja: "Es un sector muy vulnerable a factores externos, pero está en auge, especialmente los viajes en grupo entre jóvenes. La tecnología es fundamental para los procesos internos, pero el cliente sigue valorando la toma de decisiones y la personalización. Hay que usar la tecnología para facilitar, no para sustituir la experiencia".

En el proptech, Añaños augura años de crecimiento: "El problema de la vivienda es cada vez más acuciante, lo que genera oportunidades para nuevos proyectos. La vivienda está muy regulada, pero el sector privado puede corregir parte de las ineficiencias. Estimo al menos cinco años muy buenos para el proptech y la inversión inmobiliaria".

Bernabé, desde la logística, ve en la digitalización una tendencia imparable: "Cada día que pasa es más fácil para nosotros porque la digitalización está más presente. Mercadona, con su exigencia, obliga a sus proveedores a digitalizarse, lo que genera una rueda positiva para empresas como la nuestra. La inteligencia artificial, especialmente el machine learning, es clave para optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones en lenguaje natural".

El reto de la vivienda y la fiscalidad

Si hay un tema que preocupa a todos los ponentes, ese es el de la vivienda. El auge del ecosistema ha disparado la demanda y los precios, y la falta de suelo y la lentitud administrativa amenazan con convertirse en un freno.

Añaños insiste en la necesidad de agilizar la construcción de vivienda: "Si queremos que Valencia crezca, hay que ser valientes y facilitar la construcción de vivienda. Hay mucho suelo bloqueado y la tramitación para construir es muy lenta".

Bernabé añade: "La vivienda es un problema real que hay que solucionar a corto plazo. Además, estaría bien que hubiera más iniciativas privadas del tamaño del Roig Arena, que ayudan a poner a Valencia en el mapa. Ojalá en el futuro haya más empresarios que sigan este camino".

Haba advierte: "Si los precios empiezan a subir tanto que la gente no puede permitirse vivir en Valencia, ahí es cuando tenemos el problema. Hasta que nuestros precios de alquiler sean mucho más asequibles que Madrid o Barcelona, seguiremos atrayendo talento. Pero si no, lo perderemos".

El futuro: ambición, cohesión y una sociedad más activa

En la parte final de la mesa redonda, los ponentes imaginaron cómo les gustaría que fuera la Comunitat Valenciana en el futuro. La ambición, la actividad y la cohesión fueron los valores que más destacaron en sus visiones.

Añaños apuesta por la ambición: "Me gustaría vivir en una Comunitat Valenciana que se atreva a soñar en grande, que destaque de verdad y que no sea tan conservadora. Hay una gran oportunidad en Alicante, que será la tercera provincia más poblada del país en 2030 o 2040. Prestémosle atención".

Olivares visualizó una sociedad más activa y saludable: "Veo una sociedad mucho más preocupada por su salud, con más planes sociales, movimiento y vitalidad. Cada vez hay más empresas relacionadas con el cuidado y el deporte". La CEO de Bewoman360 destaca la importancia de promover hábitos de vida saludables y de crear una sociedad más inclusiva y solidaria.

Bernabé insiste en la urgencia de solucionar el problema de la vivienda y en la importancia de las iniciativas privadas: "La vivienda es un problema real que hay que solucionar a corto plazo. Además, estaría bien que hubiera más iniciativas privadas del tamaño del Roig Arena, que ayudan a poner a Valencia en el mapa. Ojalá en el futuro haya más empresarios que sigan este camino". El cofundador de Imperia SCM resaltó la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado para resolver los problemas de la sociedad y para impulsar el crecimiento económico de la región.

Haba concluye con optimismo: "Me haría ilusión ver una Valencia con más hambre, que exprima todo su potencial. Tenemos todos los elementos para que nos salga muy bien. No se trata solo de creérnoslo, sino de aprovecharlo. Ojalá la parte pública no dependa solo de las iniciativas privadas y se atreva a ser más ambiciosa".

Un ecosistema en construcción

La mesa redonda celebrada en LAS PROVINCIAS ha puesto de manifiesto que la Comunitat Valenciana vive un momento de gran dinamismo emprendedor, con un ecosistema en crecimiento, una fuerte atracción de talento y una apuesta decidida por la innovación y la tecnología. Sin embargo, persisten retos estructurales en materia de ayudas, fiscalidad, vivienda y escalabilidad empresarial que requieren una respuesta coordinada entre el sector público y el privado.

El futuro del ecosistema emprendedor valenciano dependerá de la capacidad de la región para consolidar su atractivo, facilitar el crecimiento de las startups y fomentar una cultura de ambición y colaboración. Como han señalado los propios emprendedores, Valencia tiene el potencial de convertirse en un nuevo Silicon Valley europeo, siempre que sepa aprovechar sus fortalezas y afrontar con valentía sus desafíos.

La semilla está plantada, el terreno es fértil y el espíritu emprendedor está más vivo que nunca. Ahora, es el momento de regar esa semilla, abonar el terreno y cultivar un futuro de innovación y prosperidad para la Comunitat Valenciana.

