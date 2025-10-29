Del mercado ilícito internacional al Bellas Artes de Valencia Piezas atribuidas a Amadeo Modigliani, Auguste Rodin y Brueghel incautadas en Italia y exportadas desde España engrosarán los fondos de los museos estatales | Las piezas, que incluyen retablos, esculturas, tapices y mobiliario antiguo, formaban parte de la exquisita colección de un matrimonio alemán, afincado en Marbella, y fueron descubiertas tras la muerte de la pareja

El retrablo del XIX que salió de España de forma ilegal y fue hallado en Italia en 2023. Es una de las piezas que engrosará los fondos de los museos estatales.

Carmen Velasco Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:29 Comenta Compartir

El robo de joyas en el Museo de Louvre, que ha sorprendido a medio mundo y ha contribuido a mermar la 'grandeur' de Francia, es un caso de largo recorrido. El botín puede aparecer en unos días, en unos años o nunca. El mercado de arte internacional es inabarcable; el mercado de arte internacional ilícito es, por supuesto, inabarcable y, además, difícilmente localizable.

El arte, que funciona lamentablemente como botín de guerra (ahí queda la salvación de las obras del Museo del Prado durante la guerra civil español a cargo del valenciano Josep Renau), es objeto de deseo. Contribuye, si es público, a enriquecer el patrimonio colectivo, pero también es propiedad privada. Las joyas sustraídas del Louvre eran hasta hace unos días patrimonio de todos los franceses y tras su desaparación están en manos privadas, aunque aún no se sepa los normbres de los propietarios.

A veces, muy pocas, el giro es al revés. Piezas incautadas en domicilios o empresas pasan a engrosar los fondos de los museos. No es lo habitual, pero sucede. Y así ocurrirá en Valencia, concretamente en el Museo de Bellas Artes de la capital del Turia. En este caso hay que hacer un ejercicio de rebobinado. En 2018, un matrimonio alemán afincado en Marbella solicita al Ministerio de Cultural la autorización para el viaje al extranjero de un retablo de madera policromada de principios del siglo XVI. El Gobierno deniega la petición. En 2023 se localiza esta pieza en una mansión situada a orillas del Lago Mayor (Lago Maggiore), en la ciudad de Lesa (Italia). ¿Quién vivía en esa mansión? Efectivamente, del matrimonio alemán.

El Comando para la Tutela de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabinieri, en colaboración con la Guardia Civil, se centró en conocer de qué manera fue exportado el retablo, además de verificar si algún otro objeto podría haber sido exportado ilegalmente. ¡Bingo! El retablo no fue la única pieza. Utilizando los servicios de una empresa de transporte no especializado en este tipo de objetos, los agentes italianos confirmaron el traslado de alrededor de 90 piezas desde Marbella al extranjero. Entre las obras se encuentran pinturas, esculturas, tapices y mobiliario antiguo valorados provisionalmente en más de tres millones de euros.

La investigación se judicializó y recayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga), quien solicitó la apertura de caso en Eurojust. A petición de los investigadores el juzgado tramitó diversas Órdenes Europeas de Investigación dirigidas a las autoridades judiciales de Italia y Alemania, además de una Comisión Rogatoria Internacional al Reino Unido, al objeto de conseguir la restitución de las obras bajo investigación que se encuentran en esos países.

El pasado 3 de julio de 2025, se celebró una ceremonia de restitución en Italia con presencia de directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura español, el general de brigada Jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el general Jefe del Comando para la Tutela del Patrimonio Cultural de los Carabinieri. Una valoración estimatoria inicial sitúa la tasación de las piezas en una horquilla que supera los tres millones de euros, a falta de una valoración final que se realizará una vez las piezas más relevantes se encuentren en España.

El destino de las obras, algunas atribuidas a Amadeo Modigliani, Auguste Rodin y Brueghel, se cedidió la semana pasada. El Consejo de Patrimonio Histórico de España acordó el pasado viernes en Roma que las obras de arte recuperadas en Italia a principios de año se destinen a los museos de comunidades autónomas afectadas por desastres climáticos, como el Museo de A Coruña, el Museo de León o el Museo de Bellas Artes de Valencia. El acuerdo se adoptó durante la 97 reunión del Consejo, celebrada por primera vez fuera de España, en Roma, donde el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas analizaron también los avances en materia de conservación y gestión del patrimonio.

LAS PROVINCIAS ha preguntado al Minsiterio de Cultura qué piezas, los autores de las mismas y la fecha prevista para la recepción en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero no ha obtenido respuesta.

Reporta un error