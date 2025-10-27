Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Retrato de María Teresa Llavallol de Atucha', de Zuloaga. lp

Un nuevo y fascinante Zuloaga para el Bellas Artes de Valencia

El museo incorpora por primera vez un retrato del pintor vasco a los dos paisajes de su colección | La obra, de 120.000 euros, es una de las últimas compras junto a piezas de José Gutiérrez Solana y Tito Cittadini

c. velasco

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:52

Comenta

El Museo de Bellas Artes de Valencia (MuBAV) ha incrementado su colección de pintura española del siglo XX con la reciente adquisición de tres obras ... de destacados artistas de la primera mitad de siglo, José Gutiérrez Solana, Ignacio Zuloaga y Tito Cittadini. Estas tres recientes adquisiciones, realizadas por la Generalitat en el mercado de subastas para los fondos del principal referente museístico de la Comunitat Valenciana, suponen una inversión total de 310.000 euros en el patrimonio artístico valenciano, con cargo a los presupuestos del propio Museo de Bellas Artes de Valencia.

