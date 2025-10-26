La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
Medios del país galo informan de que este sábado por la noche se puso en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el histórico robo y la desaparición de joyas reales de valor incalculable
C.P.S.
Domingo, 26 de octubre 2025, 10:26
El robo en el Louvre sigue centrando la atención de parte de la prensa internacional. Según medios franceses como 'Le Parisien' y 'Le Figaro', dos ... hombres han sido detenidos por la policía judicial después de que este sábado por la noche se pusiese en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el histórico robo y la desaparición de joyas reales de valor incalculable.
Este último medio francés indica que uno de los detenidos en esta noche sobre las 22.00 horas fue captado en Roissy, mientras se disponía a embarcar en un vuelo a Argelia. El segundo detenido fue arrestado en Seine-Saint-Denis.
Además, la prensa francesa informa de que la policía persigue a una banda de cuatro hombres sospechosos del crimen.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión