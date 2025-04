Cultura, entre lonas y andamios

Carmen Velasco Valencia Martes, 22 de abril 2025, 01:03 Comenta Compartir

No es la mejor imagen para el turista ni tampoco para el vecino, pero es la que se encontrará estos días: edificios culturales y palacios, entre andamios, lonas, contenedores de obra, mallas y vallas. La restauración de inmuebles muestra su cara menos amable en la Fundación Bancaja y en el Centro de la Beneficencia, dos espacios que eciben numeroso público durante las vacaciones de Semana Santa.

En la Fundación Bancaja llevan unos días realizando trabajos de mantenimiento de la fachada en el edificio más cercano al Parterre, algo que no afecta al acceso principal del centro cultural -que está en perfectas condiciones- ni tampoco los trabajos alteran la programación, que ofrrece una de las propuestas (Sorolla y Manuel Vicent, Eduardo Úrculo y Lita Cabellut) más sugestivas de Valencia en estos momentos.

La rehabilitación que la Diputación de Valencia está llevando a cabo del Centro Cultural de la Beneficencia tiene un presupuesto de más de dos millones de euros. El objetivo es reparar algunos desperfectos y daños ocasionados por el paso del tiempo en un edificio histórico como la Beneficencia y recuperar su carácter original y el de algunos de los ornamentos de la fachada. Las obras atenderán tanto al exterior como al interior del edificio, ya que se van a rehabilitar los reconocidos –y reconocibles– patios que conforman el complejo de la calle Corona.

El inmueble cultural, rodeado ahora de andamios, empezó siendo un convento a principios del siglo XVI y fue Casa de la Beneficencia desde mediados del siglo XIX, donde «se socorría y preparaba para el mundo laboral a huérfanos y mendigos». «Con la llegada de la democracia se convierte en un centro museístico que alberga dos de los más importantes museos de la ciudad: el Museo de Prehistoria de Valencia (fundado en 1927) y el Museo Valenciano de Etnología (creado en 1983). En él también se localizan otras instituciones de la Diputación de Valencia, la Institució Alfons el Magnànim y el Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC).

Las obras de la Beneficencia afecta de forma colateral al IVAM. En el lateral de la pinacoteca, la calle Carmen Alborch, se ubican los contendores de obra que se están empleando para la rehabilitación del Centro de la Beneficencia. El IVAM no está ejecutando trabajos, aunque tampoco ofrece la imagen ideal con un solar trasero abandonado.

No está mucho mejor uno de los museos más visitados de Valencia: el Museo Nacional de Cerámica. En 2024 más de 806.697 personas recorrieron sus instalaciones y, tanto si entran como si no, el turista suele inmortalizar su fachada. El conjunto escultórico de Ignacio Vergara no suele pasar desapercibido. Desde el pasado octubre, la instantánea del Palacio de Marqués de Dos Aguas está menos lustrosa. Ese mes resultó dañado tras sufrir el golpe de un camión que causó una hendidura en el zócalo de la fachada. Desde ese momento, unas redes cubren el conjunto escultural de los dos figuras alegóricas del río, en alusión al marquesado y rematada por una escultura de la Virgen del Rosario en hornacina, también obra del valenciano Vergara. El zócalo lo tapan unas telas negras que impiden ver qué hay tras ellas.

El proyecto de restauración de la fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas, que incluye tareas de mantenimiento de la fachada y la reparación del zócalo deteriorado, tiene «una inversión total de 300.000 euros«, según el Minsiterio de Cultura. Las obras aún no están adjudicadas.

No es el único edificio histórico con una malla en su fachada. El Palacio de los Marqueses de Montortal, situado en la plaza Tetúan, junto al Archivo Histórico Municipal, está a la espera de ser restaurado. El Ayuntamiento adquirió este palacio de gran valor patrimonial en 2023 por 3,5 millones de euros. El objetivo es rehabilitarlo y dotarlo de usos culturales, pero aún no están definidos.

En un principio, se barajó que el Palacio de los Marqueses de Montortal sirviera para ampliar el Archivo Histórico Municipal, pero finalmente los técnicos del servicio de Patrimonio Histórico lo desaconsejaron. Se argumentó que, a la vista de las características y de la protección patrimonial del inmueble, la antigüedad de los forjados, que no soportarían un exceso de carga, y de los elementos decorativos a conservar en una futura intervención no era factible darle este uso. Se considera que darle la función de ampliación del Archivo Histórico Municipal sería ir en contra y no a favor del edificio y es que su protección patrimonial y el respeto a sus valores y características originales, según fuentes municipales, están por encima de cualquier otra consideración

Los usos culturales concretos que se dotarán al edificio del Palacio de los Marqueses de Montortal se definirán al tiempo de la redacción del proyecto de rehabilitación que va a comenzar.

