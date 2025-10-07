Los 20 años de Les Arts más allá de la ópera: inundaciones, rotura del escenario principal, caída de trencadís, veto a Plácido Domingo... Dos décadas dejan algunas sombras, incluidas las sospechas de corrupción de un caso judicial en el que todos los acusados quedaron absueltos, pero acarrean más momentos de brillo: el estreno mundial de un 007 con Daniel Craig, la visita del diseñador Valentino con Monica Bellucci, la gala de los Premios Goya con Cate Blanchett y el rodaje de 'Star Wars'

Arriba, Valentino y Monica Bellucci, Daniel Craig y su esposa. Abajo, Cate Blanchett y el coche de 'Andor', ubicado en la explanada del Palau de les Arts.

El Palau de les Arts es la imagen de la Valencia actual. El edificio es, junto con el resto de la Ciudad de las Artes, icónico. El reguero de turistas con el móvil en alto fotografiando el inmueble es una prueba irrefutable del magnetismo del símbolo. El coliseo de la ópera de Valencia, diseñado por Santiago Calatrava, se inauguró el 8 de octubre de 2005, aunque la primera temporada lírica fue en 2006.

Les Arts es más que un teatro. Les Arts implica un relato de transformación social y cultural, proyecta la imagen exterior de la ciudad de Valencia y de la Comunitat, es un buque insignia de la política cultural valenciana. Todo cuanto sucede del edificio de trencadís para dentro suele interesar, porque no todo es ópera.

En dos décadas de vida, la institución cultural ha vivido tres desastres importantes: rotura de la plataforma móvil del escenario principal, una inundación que destrozó la zona de máquinas, camerinos y vestuarios, y la caída de trencadís. Tres siniestros que pusieron en la diana no sólo el edificio sino también el nombre de Santiago Calatrava. A estas calamidades cabe sumar, la sombra de la sospecha de corrupción por la cual el edificio fue tomado por los cuerpos de seguridad en una operación con helicóptero incluido. Son cuestiones que exceden a las competencias culturales, como también lo fue el veto a Plácido Domingo tras recibir las acusaciones de acoso en Estados Unidos.

LAS PROVINCIAS repasa a continuación los 20 años de vida de Les Arts más allá de las óperas:

1. Rotura de la plataforma móvil de escenario principal

Fue en diciembre de 2006. Se acababa de inaugurar la primera temporada de Les Arts con 'Fidelio', estreno al que acudió la reina Sofía. A los pocos días, se hundió el escenario de la sala Principal. Se suspendieron funciones de 'La Bohème' y recitales y se aplazaron otros títulos, como 'Don Giovanni', pero se logró salvar la temporada.

2. Inundación del interior del edificio

En octubre de 2007, una catarata imparable de agua recorrió los sótanos del Palau de les Arts. La fuerte tormenta de la madrugada del 12 de octubre causó estragos en el edificio. Obligó a retrasar el inicio de la temporada y dejó imágenes insólitas de una riada por los pasillos del inmueble. Posteriormente, se construyó un muro lateral en el río Turia para evitar el impacto de las avenidas.

3. El vestuario de la ópera 'Carmen', a la intemperie y al sol

El agua de la inundación de 2007 afectó al vestuario de 'Carmen'. Como consecuencia, los ropajes de la ópera se tendieron a la intemperie y al sol en una de las explanadas del recinto. La imagen, como publicó LAS PROVINCIAS, no beneficiaba a la proyección del auditorio.

4. Caída del trencadís

La temporada navideña de 2013 no fue la mejor para Les Arts. La noche del 26 de diciembre de hace 12 años se desprendieron las primeras teselas del trencadís del edificio. La caída obligó a la suspensión de la actividad en días sucesivos. La Generalital y el despacho de Santiago Calatrava optaron por retirar todo el trencadís y reponerlo. Los trabajos duraron meses. El edificio se envolvió de andamios pero la programación no se detuvo. Primó el contenido al continente; justo lo contrario a lo que sucedió con el Palau de la Música de Valencia (se cerró en julio de 2019 y se reabrió en septiembre de 2023).

5. Detención de Helga Schmidt

En enero de 2015 , la Policía Nacional tomó el Palau de les Arts en una macrooperación con helicóptero y varias patrullas. La escena fue digna de una película de acción, pero fue la realidad: la intendente Helga Schmidt, la hacedora cultural de la institución, había sido detenida. Un mes después fue imputada por prevaricación, malversación y falsedad, pero ya había dejado el cargo. Ella no llegó a ser juzgada, murió en 2019. El caso Palau de les Arts sentó en el banquillo al que fuera responsable de Administración de Les Arts, Ernesto Moreno; al presidente del consejo de administración de Patrocini, José Antonio Noguera Puchol; al consejero delegado de Patrocini Joaquín Maldonado, y al empresario y el excónsul de Francia en Valencia, Pablo Broseta. Todos fueron absueltos. Para la Audiencia de Valencia, no existió un proyecto delictivo para saquear fondos del Palau de les Arts.

6. La sonada despedida de Livermore

El sustituto de Helga Schmidt fue Davide Livermore. El director escénico tomó las riendas el 27 de enero de 2015. Livermore, que compatibilizó la gerencia artística de Les Arts con otros trabajos, renunció el 5 de diciembre 2017. «No voy a ser cómplice si hay un deseo de cerrar Les Arts», dijo en una rueda de prensa en la que explicó sus motivos para marcharse y en la que estaba presente Plácido Domingo.

7. Icono cultural como manifestódromo

El Palau de les Arts se convirtió en noviembre de 2018 en un 'manifestódromo. Las pancartas inundaron el patio de butacas de la sala Principal con leyendas y consignas como 'No ens representen', 'Per què em robem el futur?', 'Stop desahucios' y 'Contra la corrupción', entre otras. Las telas con distintos lemas forman parte del atrezo de la ópera 'La flauta mágica', el título de Mozart con el que se inició la temporada.

8. El veto a Placido Domingo

En febrero de 2020, Les Arts rompió su vinculación con Plácido Domingo, una de las figuras que siempre respaldó el proyecto artístico al margen de Zubin Mehta y Lorin Maazel. Las acusaciones de abusos sexuales contra el tenor en Estados Unidos tuvieron su eco en Valencia: el patronato de Les Arts acordó que no volvería a contratarle y se retiraría su nombre del Centro de Perfeccionamiento. El veto se mantiene.

9. Un 007 en el coliseo

El preestreno de 'Quantum of Solace' con Daniel Craig como agente 007 fue en Valencia antes que en ninguna otra ciudad. Se celebró en el Palau de les Arts en 2008, apenas tres años después de la inauguración. No fue la única vez que se extendió la alfombra roja para el cine, luego vinieron otras.

10. El diseñador Valentino y Mónica Bellucci

Mónica Bellucci acudió al Palau de les Arts en febrero de 2017. Lo hizo en compañía del diseñador Valentino. Él confeccionó el vestuario de 'La Traviata', la versión de Sofía Coppola, que se representó en la capital del Turia en diciembre de 2016. La cineasta no vino al estreno, pero sí la reina Sofía. Multitud de valencianos rodearon Les Arts para los VIP de esa noche.

11. La gala de los Premios Goya

Valencia siempre soñó con celebrar una gala de los Premios Goya. Lo logró en 2022. El Palau de les Arts fue el anfitrión de la edición número 36. En esa ocasión Cate Blanchett recibió el Goya Internacional, pero a la ceremonia acudieron Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas, José Sacristán (Goya de Honor), Paco León, Emma Suárez y Aitana Sánchez Gijón, entre otros.

12. El rodaje de 'Andor'

Les Arts, como el Museo Príncipe Felipe y l'Umbracle, acogió el rodaje de 'Andor'. El coliseo se blindó para la saga audiovisual de 'Star Wars'. Uno de los vehículos de la ficción aparcó a las puertas del Palau de les Arts. El de 'Star Wars' sea la grabación más popular pero el auditorio ha sido localización para infinidad de películas, series y anuncios. En 2022 el Ayuntamiento de Valencia inauguró el 'Paseo Berlanga' al tramo comprendido entre l´Hemisfèric y el Palau de les Arts.

