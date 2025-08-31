25 años de espectáculos que marcan Ambición cultural. Las principales figuras han actuado en los Palaus, las artes escénicas valencianas se han coronado dentro y fuera de España y el cine ha elegido la Comunitat para grandes rodajes

El público en un edición anterior de los Premios Valencianos para el Siglo XXI de LAS PROVINCIAS.

Carmen Velasco Valencia Domingo, 31 de agosto 2025, 00:57 Compartir

La presencia de Gustavo Dudamel el pasado febrero en Valencia fue un hito cultural. El director de orquesta venezolano, uno de los más carismáticos del momento, dirigió un concierto extraordinario, por la calidad (unió a las orquestas del Palau y les Arts) y por la causa (apoyar a los afectados por la dana y visibilizar que la tragedia no se olvide). Fue un espectáculo mayúsculo que denota que cuando Valencia tiene ambición cultural -algo que exige estrategia política y recursos- logra resultados grandiosos.

De Dudamel a Mehta, sí, un viaje en el tiempo a través de las batutas. Dos generaciones de maestros diferentes y dos épocas distintas, pero nunca está de más recordar el acontecimiento que supuso 'El anillo del Nibelungo' (2006-2008), de Richard Wagner, con Zubin Mehta como director musical y Carlus Padrissa (Fura des Baus) en la dirección de escena. Esta producción sigue a día de hoy siendo el mayor triunfo del Palau de les Arts y de Helga Schimdt, su intendente en ese momento. Este montaje atrajo las miradas de todo el mundo operístico internacional.

En los últimos 25 años, la misma edad que cumplen los Premios Valencianos para el Siglo XXI de LAS PROVINCIAS, el currículum de la Comunitat en espectáculos que marcan época es extenso. En audiovisual, artes escénicas, música clásica y montajes operísticos, los profesionales y los espacios valencianos tienen un reconocimiento que cuenta con el apoyo del público y el aval de la crítica, además de haber recibido aplausos y galardones fuera de la Comunitat. Esta última situación la ejemplifica a la perfección La Veronal, la compañía de danza del valenciano Marcos Morau. De su cerebro han salido grandes espectáculos y el último, 'La mort i la primavera', fue recientemente en la Bienal de Venecia. Él es de los profesionales de la Comunitat que ha hecho carrera fuera de su Ontinyent natal.

En los grandes espectáculos, cómo no, se incluye el audiovisual y Valencia ha sido escenario de megarodajes, desde 'Andor' en la Ciudad de las Artes hasta 'Lo imposible', en los platós de Alicante.

'Las Troyanas'

Irene Papas, La Fura dels Baus y Santiago Calatrava se unieron para realizar la obra del texto de Eurípides. Fue un montaje de la Bienal de Valencia. La pieza sirvió de presentación de la Ciudad de las Artes Escénicas, hoy inexistente.

Festival de Jazz

Está en el olimpo de los grandes certámenes. Su nómina de artistas inmejorable, el apoyo estable del Palau de la Música y la respuesta del público lo convierten en un referente de las cosas bien hechas.

'Wozzeck'

Es uno de los grandes logros del Palau de les Arts desde que Jesús Iglesias es su director artístico. 'Wozzeck' contó con una dirección clara a cargo de James Gaffigan y un reparto ideal.

'El anillo del Nibelungo'

La Tetralogía comenzó en 2006 y culminó en 2008. Entre sus intérpretes contó con algunas voces ya legendarias como Matti Salminen, Plácido Domingo, Peter Seiffert... voces que marcaron el canto wagneriano.

'Fidelio'

Fue la ópera inaugural de Les Arts: un prodigio de calidad. La Orquesta de la Comunitat deslumbró en manos del maestro Mehta. El reparto, plagado de grandes estrellas (Waltraud Meier, Peter Seiffert y Matti Salminen).

'Dinamarca'

La producción de Rodolf y Josep Lluís Sirera ha dejado algunas de las joyas en el teatro valenciano. Uno de ellas piezas remarcables es 'Dinamarca', una producción del Institut Valencià de Cultura.

'Comedias bárbaras'

Dirigida por Bigas Luna en 2003, la producción de la Fundación Comunidad Valenciana Ciudad Artes Escénicas cosechó el aplauso del público y la crítica especializada. Levantó la polémica política a costa del presupeusto.

'Quijote'

El 'Quijote' de Bambalina es una obra mítica del teatro de títeres. Éxito de crítica y público, con representaciones en alrededor de 40 países desde su estreno en 1991.

'Mulïer'

Maduixa Teatre es una veterana compañía de teatro de calle. Con 'Mulïer' arriesgó y saboreó el éxito. El espectáculo conjuga el equilibrio sobre zancos de cinco bailarinas con una reflexión sobre la lucha de las mujeres.

'Presoners'

Resulta difícil elegir entre una de las producciónes de Albena. 'Besos' y 'Mandíbula afilada' son tan válidas como 'Presoners', que se estrenó en 2020.

'Eclipse total'

Las piezas de El Pont Flotant son delicadas y emotivas. 'Eclipse total', que aborda el paso del tiempo y la muerte, cumple esta máxima. Sin dramas, con ternura y hasta con humor. Se estrenó en 2021.

Früberk de Burgos

Trabajó asiduamente con la Orquesta de Valencia. El concierto de 2013 de 'Sheherazade y 'La consagración de la primavera' sigue siendo uno de los mejores de la Orquesta de Valencia.

'Andor'

La serie de 'Star Wars' es una gran producción rodada en Valencia durante 2023. Un megarodaje que revolucionó la Ciudad de las Artes pese al secretismo de la grabación.

Mariss Jansons

El Palau de la Música ha acogido a lo largo de su historia a muchas de las mejores orquestas y directores del mundo. El inolvidable concierto de 2023 con la Filarmónica de Berlín y Mariss Jansons sirve como ejemplo.

Daniel Baremboim

Su debut en España fue en Valencia cuando era un niño. Siendo joven dirigió a la OV y durante la titularidad de Yaron Traub actuó con la orquesta en repetidas ocasiones. El concierto de 2017 marcó una época.

'Espíritu sagrado'

El futuro del audiovisual valenciano pasa por Chema García Ibarra. Su ópera prima 'Espíritu sagrado' sorprendió y agradó a partes iguales. Es una película costumbrista y con humor que desafía el cine de autor.

Dudamel

El director de orquesta venezolano, uno de los más carismáticos del momento, actuó el pasado febrero en Valencia en un concierto extraordinario: unió a las formaciónes de los Palaus por la dana.

'La casa'

Paco Roca tiene un Goya por la adaptación cinematográfica de 'Arrugas', un cómic que lo cambió todo. 'La casa', que también bebe de un título del dibujante, no logró 'cabezones' pero es un digno trabajo de Álex Montoya.

Madonna, en Cheste

Fue un concierto rotundo, glorioso. La única actuación de la reina del pop en Valencia (2008) que aún se recuerda y eso que por aquí han actuado figuras de la talla de Prince, Springsteen, Tina Turner o Shakira.

El reto audiovisual#de 'Lo imposible'

El director J. A. Bayona cumplió el desafío de rodar el tsunami de Tailandia en un tanque de agua en Alicante. El resultado fue 'Lo imposible, o sea, el reto audiovisual hecho película.

'El agua', de Elena López Riera

Elena López Riera es una de las cineastas más prometedoras de la Comunitat. Los festivales de Cannes y Locarno apostaron por ella y su filmografía aún deparará sugerentes títulos.

Amenábar prueba suerte con 'El cautivo'

Alejandro Amenábar ha puesto la mirada en el cautiverio de Cervantes. 'El cautivo' se ha rodado en la Ciudad de la Luz y en Anna, Alicante, Bocairent... El resultado aún está por descubrir.

Riccardo Chailly

Delumbró con la versión 'La bohème' en 2012, un clásico que en sus manos sonó fresco y renovado. Supuso también el debut de Davide Livermore en Les Arts quien, con el tiempo, se convertiría en el intendente del teatro.

Grigory Sokolov

Son muy pocos los grandes pianistas que no han venido al auditorio valenciano. Ahora bien, si hay un pianista especialmente ligado a Valencia es Sokolov quien año tras año visita el Palau de la Música.

La apuesta #de Icíar Bollaín

'El Olivo' y 'La boda de Rosa' son películas que Icíar Bollaín ha rodado en la Comunitat. La directora de mirada exquisita se fija en la región para sus largometrajes que siempe son interesante.

'Bésame el cactus'

Esta pieza catapultó a Sol Picó, que atesora una decena de premios Max. Su compañía, que fue residente del Teatro Nacional de Cataluña, trabaja dentro y fuera de España. Ella sigue en activo y ha creado escuela.

La ambición de #'Les Troyens'

Esta fue la última gran ambición artística de Schmidt. Trajo un cambio de época: la crisis económica obligó a desechar apuestas tan ambiciosas. Por primera vez, Gergiev dirigió a una orquesta española.

'Verónica'

Si hay un director valenciano que cuenta con el favor de la taquilla es Paco Plaza. 'Verónica', rodada en el monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, y 'Quien a hierro muere' funcionaron bien en taquilla.

'Pinoxxio'

La producción infantil de Ananda Dansa se hizo con siete premios Max en 2016. La compañía valenciana tiene más de 30 años y más de 20 espectáculos de danza contemporánea representados.

Temas

Palau de les Arts

Reporta un error