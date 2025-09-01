Campanar levanta su futuro tras el fuego Los andamios cubren ya una de las torres incendiadas para culminar la reforma en 16 meses. Dragados acelera con los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 20 millones. «Ya soñamos con nuestros hogares», dicen los propietarios

El horizonte urbano de la avenida Maestro Rodrigo ha cambiado. El horizonte vital de los afectados por el terrible incendio del edificio de Campanar hace año y medio, también. En ambos casos, la esperanza y el comienzo de la resurrección reinan en ambos escenarios. Levantar la vista por la arteria que se abre paso hacia el norte de la ciudad y girar la mirada a lo alto ya no deja un coloso tan sumido en la desolación. Si el lugar en el que murieron 10 personas y dejó sin casa a más de un centenar de familias era hasta ahora una mole envuelta en mallas de protección de desprendimientos y un gigantesco armazón de cemento desnudo, desde hace unos días su envoltorio ha cambiado. Los andamios se levantan ya relucientes cubriendo por completo una de las torres, y lanzando un mensaje: el comienzo de la rehabilitación del edificio, se acerca.

«Ya soñamos con nuestros hogares», reconocen desde Aproicam, la Asociación de propietarios afectados por el incendio de Campanar. Fue antes del verano, en julio, cuando la entidad lanzó la buena nueva para todos sus integrantes y por ende para el conjunto de los valencianos. La empresa Dragados S.A. había sido seleccionada como adjudicataria de las obras, tras el proceso de selección técnico llevado a cabo con el asesoramiento de los equipos profesionales que acompañan a la comunidad de propietarios. Arrancaba la rehabilitación integral con una duración que ahora mismo se sitúa en unos 16 meses. Finales de 2026 es el horizonte en el que los dueños de las viviendas esperan volver a disfrutar de sus viviendas.

Los afectados contratarán con firmas valencianas «para devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado»

El presupuesto de la obra supera los 20 millones de euros. «Como parte del compromiso de los vecinos y vecinas con el entorno que nos ha acompañado desde el primer momento, se priorizará la contratación de proveedores y empresas valencianas para los distintos trabajos y suministros. Con ello, buscamos devolver a la sociedad valenciana parte de la solidaridad, apoyo y humanidad que nos demostró tras el incendio», aseguraron en su momento desde Aproicam.

Navidad en casa

Ya entonces, los afectados mostraban su anhelo: «Recuperar nuestras viviendas y regresar a nuestros hogares lo antes posible, en condiciones de seguridad, dignidad y estabilidad. Es un deseo general que los vecinos y vecinas podamos disfrutar de la Navidad de 2026 en Rafael Alberti 2».

La piel del eficio, su identidad exterior y uno de los elementos más polémicos por la rapidez con la que se propagaron las llamas, será ahora de cerámica. Como ya informó LASPROVINCIAS, el despacho de arquitectos Arqueha, responsable de estos trabajos, así lo confirmó. El motivo de elegir la cerámica como material, según la firma, radica en que, además de no ser combustible, guarda coherencias con la estética local. La fase final de la rehabilitación llega tras los trabajos de desescombro, que se iniciaron en septiembre del año pasado y finalizaron en enero de 2025.

El horizonte judicial del caso sí está más oscuro y de hecho completamente cerrado. Tras archivar el caso el juzgado, la Audiencia ratificó el sobreseimiento el pasado julio. Y desde Aproicam ya indicaron que no iban a proseguir con la batalla legal y descartaban el recurso ante el Tribunal Constitucional. Para la Justicia, el siniestro fue un accidente. La Audiencia reconoce que los materiales de la fachada «no eran los acertados», pero permitidos en el momento de la construcción, por lo que no cabe acción penal. Cerrada esta vía, el camino de esperanza de los afectados es ahora poder volver pronto a casa.

