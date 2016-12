El Gobierno subirá el salario mínimo un 8% a cambio del apoyo socialista al objetivo de déficit

El Gobierno y el PSOE han acordado fijar el objetivo de déficit de las autonomías en el 0,6 por ciento para 2017, porcentaje que será aprobado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pese a que algunas comunidades socialistas apuestan por elevarlo al 0,7 por ciento.

Fuentes socialistas han confirmado a Efe este acuerdo, que han vinculado con un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría además una subida del salario mínimo interprofesional de un 8%, entre otros temas.

El acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas socialistas sobre el reparto del déficit y el objetivo de deuda (necesarios para cumplir la senda de consolidación fiscal fijada por Bruselas) parece inminente, pero eso no conllevará, de manera automática, que el PSOE vote a favor de la senda de consolidación fiscal y el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Los socialistas son conscientes de que el entendimiento con el PP en esta materia va a volver a desatar la polémica en sus propias, donde aún no se han cerrado las heridas abiertas por la decisión de dejar gobernar a Mariano Rajoy para evitar terceras elecciones, y que el resto de fuerzas de izquierda, especialmente Podemos, se aprestarán a acusarles de colaboracionismo con la derecha. Así que quieren demostrar que su mano tendida en un asunto que consideran de interés general no saldrá gratis al Ejecutivo.

El portavoz de la formación en el Congreso, Antonio Hernando, ya ha adelanto esta mañana que su partido considera indispensable que el Gobierno se comprometa a subir el Salario Mínimo Interprofesional, ahora situado en los 655, 20 euros al mes, en un 8% (o sea, 52,4 euros). La medida no interfiere, según aclaran fuentes de la formación, con la proposición de ley que empezó a tramitarse en la cámara baja la semana pasada a iniciativa de En Comú Podem para que en 2018 se alcencen los 800 euros mensuales y en 2020 los 950 euros. "Lo que nosotros pedimos lo pedimos para ya", dicen.

Esta exigencia se suma, pues, a la de que dos décimas del punto extra de déficit que Bruselas concedió a España el verano pasado se destinen a las autonomías, las prestadoras de políticas sociales como la educación, la sanidad y la dependencia, de manera que puedan manteneren 2017 el mismo 0,7% de desviación que ya se les concedió para 2016 o, en su defecto, el 0,6% si el otro 0,1% se destina a cubrir el agujero de la Seguridad Social. Y se complementa también con la ya lograda de en la Comisión Nacional de las Administraciones Locales (CNAL) para que se revise la regla de gasto que obliga a los ayuntamientos a destinar el superávit a amortización de deuda y no a servicios.

Hernando ha insistido en que de todo ello depende que el PSOE "se abstenga o apoye" (no ha querido ser más específico) las cifras que lleve el Gobierno al Congreso. En todo caso, ha dejado claro que lo que se debatirá en la cámara, junto a la senda de consolidación y el techo de gasto, que es el primer escalón para los presupuestos, será un paquete más amplio que incluye también la subida y creación de nuevos impuestos.

La dirección del PSOE defiende que tanto su posición, como la que presumiblemente adopatarán sus comunidades autónomas esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ayudará a "reparar" el nivel de vida de los ciudadanos. Los socialistas cifran en unos 2.500 millones de euros extra la cantidad que se podrían destinar a políticas sociales si las autonomías pudieran llegar al 07% de déficit en lugar del 0'5% inicialmente previsto.

Pero aún así, la estrategia no es del todo unánime. La Comunidad Valenciana es la más reticente a un acuerdo y demanda un reparto del déficit diferenciado. "Lo que para otras autonomías es un avance razonable para nosotros es un avance insuficiente -dicen fuentes de la Generalitat-; el Ministerio sabe que no podemos cumplir porque gastando menos generamos más déficit".

Rechazo a los presupuestos

El PSOE, además, se esfuerza en dejar claro un asunto que sabe difícil de explicar: que este consenso que hoy se está fraguando no es un anticipo de su posición respecto a los Presupuestos Generales del Estado a los que, avisan, presentarán casi con total seguridad una enmienda a la totalidad. Insisten en que, aunque el techo de gasto se vote en el Congreso dentro del mismo paquete que la senda de consolidación, porque así lo dicta la ley de estabilidad presupuestaria, lo que realmente exige validación de las Cortes es sólo lo primero.

"El techo de gasto es básicamente un instrumento del Hacienda para disciplinar al resto del Gobierno; no tiene sentido que el Congreso o el Senado lo ratifiquen -explican fuentes parlamentarias- . De gecgim su durante la tramitación del proyecto de los presupuestos se aprobaran enmiendas que superaran el techo de gasto no se anularía el proyecto. Sencillamente, el Ejecutivo podría no ejecutarlas".