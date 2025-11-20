El dúo del Villarreal que ahora nutre los goles del derbi

Gabriel Strazzeri Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:16 Comenta Compartir

Talento puro: estas son las palabras ideales para calificar a los dos jugadores que el Villarreal tuvo en sus filas este verano. A pesar de que a sus países de origen los separan unos 5.000 kilómetros, Etta Eyong y Arnaut Danjuma coincidieron en el mismo club esta pretemporada. Sin embargo, lo que pudo ser una conexión letal en la ofensiva groguet, se convirtió en una feroz competencia entre Valencia y Levante.

Ambos delanteros en una misma ciudad y con un mismo objetivo: ser la figura de su club. Su impacto ha sido rápido, ya que los dos atacantes de origen africano han sido los más diferenciales en sus respectivos equipos. El neerlandés gracias a sus participaciones de gol y creatividad, mientras que el camerunés mediante su olfato goleador.

A las vísperas del derbi, los aficionados esperan que marquen diferencias y les regalen un partido al alcance de esta longeva rivalidad valenciana. Aunque, antes de hacerse ilusiones, ¿realmente conocen sus trayectorias?

Arnaut Danjuma: de dormir en un coche a soñar con brillar en Mestalla

Arnaut Danjuma vive un gran presente. Además de ser el jugador con más participaciones de gol en el Valencia —lleva cuatro tantos y dos asistencias—, es capaz de marcar la diferencia en el equipo de Carlos Corberán. El buen arranque del atacante no es casualidad: en otros clubes fue clave en sus primeros partidos. Sin embargo, sus problemas surgen a largo plazo debido a su incapacidad para adaptarse. Son pocos los que dudan de las habilidades del neerlandés. Desde muy joven demostró su técnica futbolística y fortaleza mental. Tras el divorcio de sus progenitores, su madre se quedó a cargo de él y de sus dos hermanos. «No teníamos demasiadas facilidades económicas. Algunas veces a mi familia y a mis dos hermanos nos tocó dormir en el coche. También estuve un tiempo viviendo con una familia de acogida», recalcó el jugador de 28 años.

Ampliar Danjuma celebra un tanto con Luis Rioja Jose Jordan

La ascendencia nigeriana de su madre le inspiró a seguir la religión musulmana. De hecho, hoy la tiene más que presente en sus redes sociales y en su estilo de vida. En anteriores clubes como el Everton y el Villarreal conectó con otros practicantes como Idrissa Gueye, Serge Aurier o Boulaye Dia. Sin embargo, su relación con otros compañeros no creyentes resultó escasa.

Su trayectoria se ha caracterizada por altibajos constantes. Más allá de sus estancias en el NEC Nijmegen y el Brujas, se le recuerda por sus pasos en Bournemouth y Villarreal. Con los cherries fue figura: quince goles y ocho asistencias. Mientras que con los groguets, se iluminó de la mano de Unai Emery. En especial, resaltó en la Champions League —seis goles y una asistencia— para avanzar hasta semifinales. Fue su mejor campaña personal y la del club castellonense en toda su historia.

Las decisiones empresariales de Fernando Roig y el desgaste de Quique Setién por el poco interés de Danjuma en, al menos, aprender español, sentenciaron su salida del club. A partir de ese instante, no volvió a ser el mismo; estuvo cedido en el Tottenham, Everton y Girona, y ninguno ejerció la opción de compra.

En el Valencia, el extremo tiene la oportunidad de brillar como lo hizo en La Cerámica. Un jugador que galopó tanto en la banda como en el interior y que Emery comparó con Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo. Ahora Danjuma («nacido un viernes», en el idioma hausa, lengua de Nigeria) podrá demostrar por qué tiene este apellido picando como una cobra en su primer derbi valenciano, que se disputa, precisamente, un viernes.

Sus pros y contras

-Diferente: su rapidez, descaro y agilidad son indiscutibles. Danjuma es mucho más que un refuerzo: es el jugador más diferencial del Valencia.

-Polivalente: es capaz de jugar de volante izquierdo, falso nueve y como referente en la dupla del ataque blanquinegro.

-Inadaptado: no se ha consolidado en otros clubes por su «rarísima» personalidad, según fuentes off the record.

Etta Eyong: la revelación que ha aumentado su valor un 300%

Etta Eyong es sinónimo de sensación. Sus actuaciones desde el inicio de esta campaña le permiten presumir de ello. Son seis goles y dos asistencias los que avalan su gran desempeño, además del impacto positivo que ha tenido en una plantilla recién ascendida como la del Levante necesitada de un referente en el ataque.

Lo que sorprende de Eyong no es sólo su rendimiento actual, sino el fugaz ascenso de su corta carrera futbolística. Hace solamente tres años jugaba en Camerún con Ecole Galactique, el club de su ciudad natal. Para aquel entonces, los ojeadores ya veían en él a un prospecto que podría brillar en clubes del viejo continente. Así fue como en 2022 la Fundación Cádiz CF lo fichó. En la institución andaluza estuvo en juveniles y en sénior hasta llegar al filial, el Mirandilla, donde marcó 14 goles en Segunda RFEF. Debido a su olfato goleador y físico envidiable, el Villarreal B se hizo con su ficha en 2024. Allí no solo marcó la diferencia, sino que tras un año, Marcelino lo pidió para el primer equipo.

En tres temporadas pasó de jugar en Duala a estar en la Primera División de España. Tras su excéntrico fichaje por el Levante —con una gran cantidad de cláusulas— el camerunés ha demostrado su astucia como delantero: 76% de conversión de gol en el segundo equipo que más encaja de LaLiga. Con tan sólo 22 años es uno de los jugadores con más goles y asistencias de las cinco grandes ligas. Por ello, su valor de mercado creció en un 300%, hasta situarse actualmente en 20 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

Logros aparte, Eyong tiene aspectos que mejorar, como cualquier jugador de su edad. Al igual que otros portentos físicos como Erling Haaland, el camerunés debe mejorar en la creación de juego. Su mapa de calor exhibe que es un habitual en el área rival y en el sector derecho. Sin embargo, su participación desde segunda línea es escasa.

Ampliar Etta Eyong calienta antes del partido frente al Atlético de Madrid Sergio Pérez

Evidentemente no depende él, sino también de las indicaciones de Julián Calero, quien deberá trabajar este aspecto con paciencia. Ahora, la verdadera pregunta es sobre su futuro: ¿El Levante lo venderá? La respuesta quizás no la sepa aún la directiva, pero se espera que el Barcelona toque la puerta este verano. De momento, el atacante deberá aprovechar las carencias defensivas del Valencia para aumentar su racha goleadora. Todo ello, frente a un viejo conocido y excompañero de equipo: Arnaut Danjuma.

Sus pros y contras

-Fuerte: su portento físico le convierte en una amenaza aérea y terrestre. De hecho, ha ganado el 66% de sus duelos.

-Efectivo: es el tercer jugador con más goles por cada 100 toques de las cinco grandes ligas europeas. Se dice pronto.

-Poco participativo: debido a su limitada experiencia, debe mejorar en la creación de juego desde segunda línea.

