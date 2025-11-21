En directo, Valencia CF-Levante UD

Secciones
Julián Calero finalmente no cuenta con Kervin Arriaga en el once inicial, con el hondureño esperando en el banquillo. Sorprende también la apuesta por lo que parece un 5-2-1-2, con tres centrales y un doble pivote, siendo Roger Brugué el sacrificado.
20:04
ALINEACIÓN | Este es nuestro 1️⃣1️⃣ para medirnos al @valenciacf.#ValenciaLevanteUDpic.twitter.com/GXkC7XwQwR— Levante UD (@LevanteUD) November 21, 2025
19:54
Carlos Corberán repite el mismo once inicial que utilizó en el último partido ante el Betis, e insiste con Lucas Beltrán arriba de delantero. Luis Rioja se queda en el banquillo, siendo el sacrificado para que entre André Almeida en este sistema.
19:53
⚽ XI INICIAL 🆚 @LevanteUD#ValenciaLevanteUD#ADNVCFpic.twitter.com/kSBjMl1lCw— Valencia CF (@valenciacf) November 21, 2025
19:53
Vamos a comentar los onces iniciales de los dos equipos valencianos de cara a este derbi.
19:53
El derbi de la ciudad regresa tras tres años de parón y la situación es delicada para ambos equipos, porque están los dos peleando por evitar el descenso.
19:52
Buenas noches y bienvenidos a esta retransmisión en directo del derbi valenciano, que enfrenta a Valencia y Levante esta noche en Mestalla, a partir de las 21 horas.
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Diego López
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Arnaut Danjuma
centrocampista
Lucas Beltrán
Delantero
Domingos André Ribeiro Almeida
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Unai Elgezabal
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Iván Romero
Delantero
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
0%
VAL
0%
LEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
