Urgente Valencia enciende las luces de la Navidad

LaLiga EA Sports Jornada 13 V21/11 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

21:00h.

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva
[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Arnaut Danjuma y Carlos Álvarez. LP
Directo

En directo, Valencia CF-Levante UD

Sigue el minuto a minuto del derbi entre los dos equipos de la ciudad en Mestalla

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:02

20:05

Levante UD

Julián Calero finalmente no cuenta con Kervin Arriaga en el once inicial, con el hondureño esperando en el banquillo. Sorprende también la apuesta por lo que parece un 5-2-1-2, con tres centrales y un doble pivote, siendo Roger Brugué el sacrificado.

20:04

19:54

Valencia CF

Carlos Corberán repite el mismo once inicial que utilizó en el último partido ante el Betis, e insiste con Lucas Beltrán arriba de delantero. Luis Rioja se queda en el banquillo, siendo el sacrificado para que entre André Almeida en este sistema.

19:53

19:53

Alineaciones confirmadas

Vamos a comentar los onces iniciales de los dos equipos valencianos de cara a este derbi.

19:53

El derbi de la ciudad regresa tras tres años de parón y la situación es delicada para ambos equipos, porque están los dos peleando por evitar el descenso.

19:52

¡Hola!

Buenas noches y bienvenidos a esta retransmisión en directo del derbi valenciano, que enfrenta a Valencia y Levante esta noche en Mestalla, a partir de las 21 horas.

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Diego López

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Arnaut Danjuma

centrocampista

Lucas Beltrán

Delantero

Domingos André Ribeiro Almeida

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Elgezabal

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Iván Romero

Delantero

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Estadísticas

0%

LEV

VAL

0%

LEV

LEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

