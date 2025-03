La sociedad civil reactiva el pacto por la Albufera

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 31 de marzo 2025, 00:27 Comenta Compartir

La Albufera necesita a los valencianos y éstos han respondido. Más de 150 entidades y personalidades de la sociedad civil se unieron en un pacto unánime por la defensa del Parque Natural de la Albufera durante el III Simposio organizado por LAS PROVINCIAS en 2024. Tras un complicado año para la provincia de Valencia, más de cuarenta de estas entidades y personas se reafirman de nuevo en su apoyo al paraje. Ahora más que nunca, y después de los daños que ocasionó la dana del pasado 29 de octubre sobre el paraje, la unanimidad en Valencia vuelve a poner el foco en un mismo objetivo: salvar la Albufera.

Movilizados en la defensa del parque y concienciados en la conveniencia de forjar a su alrededor un espíritu de consenso colectivo que vertebre las opiniones discordantes respecto a su gestión, estas entidades volverán a formar parte de la cuarta edición del simposio organizado por este periódico, el cual contará con un orden del día más ambicioso que nunca y se desarrollará también en el Oceanogràfic. Además, este pacto por la Albufera volverá a contar con el apoyo de los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento de Valencia. Pese a las discrepancias políticas, todos han querido formar parte, un año más, de confirmar las líneas de trabajo a partir de las cuáles la Albufera pueda recuperar todo su esplendor. Todo ello, además, en plena candidatura del parque natural para que sea declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Un reconocimiento que podría atraer inversiones para el cuidado del paraje y una mejora de las relaciones humanas con los ecosistemas que allí conviven.

Los partidos políticos que conforman el pleno del Ayuntamiento de Valencia vuelven a unirse en el pacto por la Albufera

Personalidades como Rafa Lahuerta, Javier Siles o José Manuel Casañ reafirman su apoyo del año pasado

Del mismo modo, este pacto volverá a contar con las adhesiones de las principales universidades de la ciudad. La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad Católica o la Universidad CEU Cardenal Herrera mantienen su firme compromiso con la iniciativa. Todas ellas coinciden en muchos de los motivos por los cuales reafirman su adhesión. «Es un laboratorio natural y contribuye al avance del conocimiento científico», afirman todas con unas palabras u otras.

El mundo de la empresa tampoco ha querido faltar a la cita, y este pacto volverá a contar con el compromiso de entidades como CaixaBank, Global Omnium y el Oceanogràfic, anfitrión del IV Simposio que tendrá lugar los días los días 18 y 19 de junio. También contamos con el apoyo de las organizaciones agrarias AVA-Asaja y La Unió Llauradora i Ramadera.

Y no sólo entidades. Personalidades del cap i casal que ya mostraron su apoyo el año pasado vuelven a hacerlo, de la talla de el escritor Rafa Lahuerta, el poeta Javier Siles, o el músico José Manuel Casañ. Durante las próximas fechas, LAS PROVINCIAS actualizará todas las adhesiones de 2024 que no faltarán a la cita este año.

Federico Martínez Roda Historiador «Es un bien de todos los valencianos»

«Como símbolo debemos dedicarle nuestros esfuerzos»

Global Omnium Empresa «Es memoria viva»

«La Albufera es un paisaje único en el mundo que hay que proteger»

Bioparc Zoológico «Hay que aunar esfuerzos tras la dana»

«Rompamos con la indiferencia y movilicemos a la ciudadanía»

Ángel Casero Director de la Volta «Una riqueza que hay que mantener»

«Es una riqueza natural que tenemos y que hay que mantener».

Pilar Roig Científica «Es lo mejor de nuestro patrimonio»

«Un año más planteo el apoyo incondicional a la protección y conservación del parque natural de la Albufera y más en estos momentos tan trágicos que está atravesando por la tremenda riada del pasado 29 de octubre». Para la catedrática de la Universidad Politècnica de València, «la Albufera representa lo mejor de nuestro patrimonio cultural y ha sido admirada y protegida por infinidad de generaciones». «Es nuestro deber que permanezca para todos nuestros descendientes», resalta la investigadora.

Pilar Mateo Científica «Nuestro espacio físico es finito, limitado»

«Necesitamos cauces más anchos y una Albufera más amplia»

José Miguel Mulet Científico «Es lo que nos define como valencianos»

«Forma parte de nosotros como pueden ser las fallas»

Vicenta Rodríguez Profesora «Es un espacio gozoso de aprendizaje»

«Es aula en la naturaleza y espacio gozoso de aprendizaje»

CaixaBank Empresa «Es urgente tomar medidas para el parque»

«Tras los daños causados por la dana hay que recuperarla»

José Manuel Casañ Músico «No dejemos que se ensucie»

«Es el alma de Valencia.No dejemos que se ensucie»

Federico Félix Empresario «Es un orgullo disponer de un lago como este»

«Debe ser conservado como gran patrimonio valenciano que es»

Sergio Terol AGCV «Símbolo de la identidad culinaria»

«La Academia de Gastronomía manifiesta su solidaridad, adhesión y apoyo a la Albufera de Valencia, símbolo de nuestra identidad culinaria, donde tradiciones como la paella, el all i pebre o la espardenya, reflejan la riqueza de nuestro patrimonio gastronómico», señala Sergio Terol, presidente de la entidad cuya anterior titular, Belén Arias, también se adhirió en el encuentro del año pasado. «Es esencial preservar y promover estas costumbres para fortalecer nuestra cultura y proyectarla al mundo», señala.

Elisa Valía PSPV «Es un elemento identitario irrenunciable»

«Debemos multiplicar los esfuerzos para recuperar su estado»

Manuel Palma Empresario «No se entiende Valencia sin la Albufera»

«Genera turismo y acoge un valioso ecosistema»

CEU Cardenal Herrera Universidad «El apoyo de las instituciones es primordial»

«Respaldamos un año más la iniciativa del diario LAS PROVINCIAS apelando a la unidad de los valencianos para proteger el paraje de la Albufera, más aún tras el desastre natural de la dana, cuyas consecuencias también han afectado gravemente a esta área de nuestro territorio. El apoyo de las instituciones académicas y científicas y de sus especialistas, junto al de toda la sociedad valenciana, así como de los políticos, es esencial».

Enrique Vila SOS Bebés Robados «No concibo mi ciudad sin este pilar»

«Es una parte intrínseca de Valencia. Fundamental defenderla»

Carlos San Juan Jubilado «Es nuestra carta de presentación más universal»

«Cuidarla y revitalizarla es una prioridad ineludible»

Juan Carlos Caballero PP «Es un gran tesoro natural de Valencia»

«La declaración de Reserva de la Biosfera reconocerá su valor»

José Gosálbez Vox «Gestionarla es cuidar su entorno»

«Sin agua no hay lago, no hay actividad, no hay futuro»

Cristóbal Aguado AVA «Su futuro pasa por el cultivo del arroz»

«Es un espacio singular que debemos cuidar entre todos»

Carles Peris La Unió «Hay que tener en cuenta el arroz»

«Su cuidado implica la defensa de los arroceros del parque»

Fernando Mulas Neuropediatra «Tenemos que cuidar la Albufera»

«Es naturaleza en estado puro y libertario, arroz que va y viene»

Mavi Mestre Rectora de la UV «Forma parte de nuestra forma de vida y sociedad»

«A lo largo de la historia la UV ha estudiado la Albufera como parte de uno de los ecosistemas más singulares del territorio valenciano. Su riqueza natural y la biodiversidad de uno de los humedales más importantes de Europa forma parte de nuestra vida y sociedad, que tenemos que apoyar y preservar como parte de una sociedad sostenible».

José Caballer Presidente Pescadores El Palmar «La Albufera es nuestra fuente de vida»

«Es el núcleo de nuestra actividad»

Vela Llatina Silla Asociación «La Albufera lo es todo»

«La Albufera lo es todo, nos unimos un año más en defensa del parque natural»

Jaime Siles Poeta «Una irrepetible sensación de paz»

«Para mí representa muchas cosas. La verbalización de sus atardeceres en la prosa de Vicente Blasco Ibáñez, que mi madre nos leía admirada. El espacio acuático, en el que, durante varios años me entrené como piragüista. Recuerdo la plúmbea placidez del agua, los bordes ribeteados por las cañas, las burbujas de metano que, como un castillo de fuegos artificiales, surgían de su invisible y pantanoso fondo, las aves que escribían el cielo con sus alas, y aquella irrepetible sensación de paz frente a un horizonte que parecía inmóvil».

Ana Blázquez UCV «Es un territorio de gran valor ambiental»

«La defensa de la Albufera es esencial para la Universidad Católica ya que supone la defensa de un territorio de gran valor medioambiental y cultural, especialmente para los valencianos. Durante la dana fuimos testigos de su gran papel como receptor de los caudales de los principales barrancos que la alimentan. Es fundamental porque proporciona un laboratorio natural para investigaciones».

Rafa Lahuerta Escritor «Su valor es incalculable»

«Su valor es incalculable. Cuidar su legado es responsabilidad de todos»

Cáritas Diocesana ONG «Es historia y cultura de Valencia»

«La Albufera que es parte de nuestro patrimonio ambiental»

Valentia Fórum Asociación cultural «Es un ecosistema de gran riqueza biológica»

«Su valor no es sólo ecológico, es historia»

Fernando Mut Societat Civil «Falta coordinar esfuerzos»

«La defensa del parque debe continuar desde todos los ámbitos de la sociedad»

Mercadona Supermercado «La Albufera es un tesoro de nuestro medio ambiente y un emblema de la sociedad valenciana»

«Apoyamos la iniciativa de LAS PROVINCIAS en defensa de la Albufera y nos unimos un año más a su llamamiento en favor del consenso para proteger este parque natural, un emblema de la identidad valenciana y tesoro de nuestro medio ambiente, que lamentablemente se ha visto afectado por los efectos de la devastadora dana del pasado 29 de octubre. Un año más, nos unimos a la iniciativa como ya hicimos el año pasado».

César Guardeño Círculo Defensa Patrimonio «Su importancia ecológica es innegable»

Ana Ibáñez Casino Agricultura «El parque se enfrenta a un gran desafío»

«Tras los efectos de la dana, nos unimos. Más que nunca»

Sergi Campillo Compromís «Todos a una por la Albufera»

«El parque es un éxito colectivo valenciano del que debemos estar orgullosos»

Fernando Móner AVACU «Es nuestro emblema»

«Es nuestro símbolo medioambiental. La Albufera es vida y futuro»

Sara Portela Directora Open House «Es identidad valenciana, vida, biodiversidad, arte y disfrute»

« La Albufera es vida, es biodiversidad. Me fascina sentir las estaciones a través de la Albufera», asegura la arquitecta valenciana, directora del festival arquitectónico Open House, que reitera su adhesión a la campaña. «Pocos paisajes cambian con tal intensidad», explica. Y añade: «La Albufera es identidad valenciana. Es cuna del arroz, de la paella y de nuestra forma de vida. El campo, junto al mar. La pesca, las puestas de sol».

Anabel Medina Extenista «Lo tenemos que cuidar muchos años»

«Lo tenemos que cuidar no un año sino muchísimos años más»

Manuel Miñes Cámara Contratistas CV «Es necesario aportar agua limpia»

«Consigamos agua limpia para regenerar la Albufera»

Oceanogràfic Empresa «Disfrutar desde una perspectiva sostenible»

«Nuestro objetivo es retomar la recuperación del entorno»

Andrés Goerlich Fundación Goerlich «Es necesario redoblar esfuerzos»

«Debemos recuperar el espacio y mantener el equilibrio ecológico»

Miguel Jover UPV «Ahora más que nunca, nos unimos»

«Insistamos en soluciones para los problemas»

Javier Molla Instituto Inter «Es crucial conservar su biodiversidad»

«Preservar la Albufera significa también respetar sus tradiciones»

