El huevo gigante de la gallina 'La Blue'

Alicia Tomás y Juanjo Ferris, vecinos de Llíria, han presenciado un hecho de lo más curioso: su gallina ha puesto un huevo gigante. La pareja lleva más de 15 años cuidando de ejemplares exóticos y ornamentales. Para ellos no son simples animales de corral, sino auténticas mascotas que forman parte de la familia. Su gallinero es un lugar único: allí conviven diferentes razas, muchas de las cuales ponen huevos sorprendentes: azules, verdes, marrones oscuros y de formas poco comunes.

El pasado martes, sin embargo, ocurrió algo que los dejó boquiabiertos. Una de sus gallinas, apodada cariñosamente como 'La Blue', de apenas un año y medio de edad, puso un huevo que podría considerarse un récord: 178 gramos, más del triple del tamaño de uno convencional, que suele oscilar entre los 55 y 65. Para hacerse una idea, un huevo de este peso se acerca más a los que pueden poner animales de un mayor tamaño, como patos o incluso gansos.

La gallina toma su nombre debido a la raza a la que pertenece, caracterizada por ser ponedora de huevos de gran calibre, resistentes a enfermedades y a climas calurosos.

«Nos quedamos flipando, no habíamos visto un huevo de ese tamaño en la vida», relataba Alicia con una mezcla de asombro y orgullo. Juanjo, por su parte, confesaba que al principio pensaron que el huevo era de otra especie. «Era tan grande que no parecía de La Blue», comenta entre risas.

La anécdota tiene además un dato curioso: durante las últimas dos semanas el animal había dejado de poner huevos, cuando hasta entonces se había comportado como una gallina muy ponedora. Esa circunstancia había hecho sospechar a la pareja de que algo no iba bien. «De repente pasó de poner cada día a no poner nada, y claro, nos preocupamos», señala Juanjo. La respuesta llegó el jueves, cuando descubrieron que la gallina estaba «preparando» su gran proeza: un huevo gigante digno de exposición.

Este tesoro no acabará en la sartén ni en un bizcocho. Alicia y Juanjo han decidido conservarlo en un expositor. «Nos parece una cosa tan curiosa que queremos guardarlo. Es algo único», relatan emocionados. Si el famoso huevo de la gallina azul se vendiera en los mercados su valor ascendería a 1,50 euros por unidad debido a la gran demanda y los tipos de especies que los ponen.

Dado el sorprendente tamaño del huevo, Alicia se ha puesto en contacto con la organización de los récords Guinness para que verifiquen si el tamaño de la creación de 'La Blue' es digno de entrar en su registro. La decisión final será trasladada a los dueños en dos semanas.

Más allá de lo anecdótico, ambos destacan el cariño que sienten por sus aves, con las que conviven día a día. «Soy una amante de las gallinas, las quiero mucho», afirma Alicia con cariño. Y es que, para ellos, cuidar de sus gallinas va más allá de la cría, es una forma de vida.

El huevo de 'La Blue' quedará como una de esas historias que trascienden el gallinero familiar para convertirse en leyenda entre vecinos y amigos. Un recordatorio de que la naturaleza siempre puede sorprendernos, incluso en un rincón tan cotidiano como un corral.

