El tesoro del letrero del Metropol, en el aire La sentencia de derribo del edificio, incluida la fachada, pone en peligro la conservación de un cartel único en Valencia, sólo presente en los rótulos de refugios antiaéreos

Uno de los últimos reductos de la Valencia de los años 30, en peligro de extinción. La sentencia judicial que avala el derribo del antiguo cine Metropol para convertirlo en un hotel conocida el pasado viernes puede hacer peligrar su también letrero, un auténtico tesoro del legado que dejó para la posteridad el arquitecto Javier Goerlich. El visto bueno de los tribunales provoca que el rótulo peligre al estar todavía en trámite su catalogación como Bien de Relevancia Local (BRL) por parte del Ayuntamiento.

La Fundación Goerlich conoció el varapalo judicial para conservar el Metropol a finales de la semana, tal y como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado lunes. La entidad reunirá su patronato el próximo viernes para valorar si recurrir al TSJCV o desistir en la batalla legal para evitar el derrumbe. Tienen hasta el próximo 23 de diciembre como fecha límite para dar a conocer su decisión antes de que la sentencia sea firme.

Su presidente, Andrés Goerlich, explica que con la actual resolución los propietarios podrían ordenar el derribo de todo el complejo incluida su fachada, donde se ubica el rótulo del cine que el servicio de Patrimonio quiere blindar categorizándolo como BRL junto a otro centenar de rótulos históricos de la ciudad. Para Goerlich, las tipografía que componen las letras del Metropol son «muy características» y sólo se encuentran ya en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil: «Son muy pocos los que quedan».

Asimismo, el presidente de la Fundación advierte de la «contradicción» que supone que el Consistorio quiera declarar ahora el rótulo del antiguo cine como BRL mientras ha sido la misma administración la que ha otorgado una licencia de demolición. Aunque, cabe matizar, que este trámite se produjo durante el mandato del Rialto.

Indignación patrimonial

Diversas asociaciones por la defensa del patrimonio histórico y cultural valenciano se han pronunciado sobre la noticia de este diario en la que se daba a conocer el fallo judicial favorable al derribo del Metropol, un procedimiento que viene arrastrándose desde tiempos en los que Compromís y PSPV estaban al frente de la Casa Gran.

«Pésimas noticias para el patrimonio de Valencia. Parece mentira que en pleno siglo XXI los especuladores aún puedan torcer el brazo a los conservacionistas del patrimonio histórico. Esta situación en muchos países europeos y de otros continentes nunca se habría dado», expuso el perfil oficial de 'Passejant València' en la red social X (antes Twitter).

Desde esta entidad lamentaron que el Rialto, con su alcalde, Joan Ribó, y su vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, vendieran «humo» al decir que la preservación de la fachada del Metropol «estaba garantizada». «Ahora nos toca sufrir las consecuencias, perderemos el edificio y perderemos la fachada», indicaron antes de definir como una «vergüenza» la gestión municipal del inmueble.

Responsabilidad de Ribó y Gómez

El Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural también ha estallado contra esta decisión judicial focalizando el grueso de sus críticas sobre la gestión de Ribó y Gómez, aunque también responsabilizan al equipo de gobierno municipal dirigido por María José Catalá.

«Cuando se pongan a derribarlo, caiga fachada, caiga rótulo y no deje ni una piedra del Metropol, a ver el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo, cómo explican a los ciudadanos la gran mentira que soltaron en 2023», exhortan a este periódico fuentes de esta asociación.

El Círculo también ha publicado una parte del expediente donde el actual propietario del cine responde al escrito del Ayuntamiento. En estas capturas se pueden leer frases como que su contenido es «sin carácter prescriptivo» o que la resolución es «meramente informativa». «Se ve claramente que son recomendaciones y que el propietario no las va a aceptar. Si hubieran sido obligatorias, tendríamos una protección legal y efectiva de toda la fachada, por lo cual solamente se podría derribar el edificio por dentro», insisten.

Para esta entidad patrimonial, los máximos responsables son los gobernantes del Rialto «que no hicieron nada, que marearon a la perdiz y que dejaron hacer el trámite administrativo» aduciendo a que se pidieron multitud de informes sobre el estado de conservación del Metropol que no se han tuvieron en cuenta por parte de la propiedad del inmueble. Asimismo, desde el Círculo también le exigen rendir cuentas al gobierno de Catalá alegando que em sus dos años al frente del Cap i Casal «podrían haber hecho algo más allá» de tramitar el blindaje legal del letrero para haber protegido «efectivamente» el edificio. «Tanto interés que tenían en la oposición y al final nada. Y lo mismo con el anterior equipo de gobierno, tanto decir y al final mentir descaradamente a los ciudadanos», concluyen estas fuentes.

