Valencia protege sus rótulos Un centenar de históricos letreros de la ciudad serán Bien de Relevancia Local | Los reclamos comerciales y publicitarios incluidos en el catálogo quedarán salvaguardados y se tendrán que conservar sin alterar su aspecto

Laura Garcés Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:55 | Actualizado 01:23h. Comenta Compartir

¿Se imagina Valencia sin rótulos? Es complicado. Letras de cerámica, en relieve, pintadas sobre cristal o madera regalan a los paseos por la ciudad encuentros con la centenaria Unión Musical Española, fábrica de cepillos Máximo Buch, Hospedería del Pilar, Grupo Escolar Cervantes, Muebles Estornell, Bodega Montaña, Philips, Granja de San Andrés, Platería Rafael Tatay, Cine Capitol, Garaje Guimerá, Jerusalem Cinema, Papelería Regolf, El Asilo del Libro, Viguer, Cordellat, Garage Guimerá... Todos emblemáticos letreros.

Son rótulos unidos a la memoria colectiva y a las experiencias personales de los valencianos que habitan las calles llenándolas de vida. Relatan cómo hemos sido y como somos; contemplarlos regala una mirada a la evolución de la ciudad. Son patrimonio urbano, son patrimonio cultural que merece protección. Ha costado; han pasado muchos años sufriendo la decadencia que ha conducido la pérdida de piezas de las que sólo las fotografías guardarán memoria.

Valencia ha comprendido que ese no es el camino a seguir y se ha lanzado a su salvación. Un centenar de emblemáticos letreros se van a convertir en Bien de Relevancia Local (BRL). El procedimiento administrativo, del que nada relacionado con la Administración se puede librar, está en marcha. De esta manera cada histórico mensaje quedará revestido de –sirva la palabra– de inmortalidad. No se podrán tocar. Cambiará la actividad del local, se reformarán las fachadas, pero las emblemáticas letras tendrán que quedar. Es lo que comúnmente se conoce como protección.

El Ayuntamiento de Valencia quiere frenar la desaparición de los tipos comerciales y publicitarios que acompañan los pasos y no sólo cuentan emocionadas vivencias, también son muestra de los distintos estilos artísticos y soportes que con el tiempo ha desarrollado la creatividad gráfica, el diseño gráfico. Está claro que es mucho lo que se lleva la desaparición de un rótulo.

«Son vestigio de nuestra historia que requieren de una », advierte el Ayuntamiento en el informe redactado por el Servicio de Patrimonio para que el área de Planeamiento inicie la tramitación del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Urbana para elevar ala categoría de BRL cada rótulo de ese listado de 105 elementos patrimoniales.

El informe no se limita a establecer la enumeración de piezas a proteger, establece también que cualquier tipo de actuación que sobrepase la mera conservación y mantenimiento que afecte a este patrimonio deberá obtener el informe favorable de la Comisión Técnica de Patrimonio. Parece que la propuesta va en serio. Cualquier intervención que se realice sobre los rótulos tendrá que velar por la correcta lectura de los letreros. El procedimiento, como se ha apuntado, está en marcha, Queda avanzar hasta completar una acción sustentada en que «más allá de las luces de neón y los modernos carteles comerciales y publicitarios, yacen tesoros visuales que narran la historia comercial y cultural». Una pena que muchos se han perdido.

Comenta Reporta un error