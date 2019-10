Desde San Francisco a la plaza del Ayuntamiento

En recuerdo de un héroe desconocido

La estatua de Francesc de Vinatea ocupa un lugar preponderante en la plaza del Ayuntamiento. Se erige en el lugar en la que se encontraba la estatua ecuestre de Francisco Franco, retirada en 1983. La sustitución se demoró varios años, hasta 1993 cuando se eligió a Francesc de Vinatea, un personaje no demasiado conocido, pero que tiene su momento de gloria en la historia de Valencia. Se trata de un caballero (Morella, 1273 - Valencia, 1333) que llegó a ser jurat de la capital y en cumplimiento de su cargo se distinguió en defensa de los fueros ante el poder real. Fue durante el reinado de Alfonso IV el Benigno. Este quiso ceder a su hijastro Alfonso las villas reales del Reino de Valencia (entre ellas Burriana, Xàtiva, Alzira o Sagunto). La decisión no sentó demasiado bien en estas ciudades, orgullosas de no estar bajo la jurisdicción de un noble sino depender directamente de la Corona. Francesc de Vinatea fue el encargado de oponerse a la decisión real que iba directamente contra los fueros del Reino. El monarca cedió y revocó su decisión.