El trayecto infernal y a 40 grados del pasillo que une las dos estaciones de Valencia Sin toldos, sin árboles, sin sombras donde cobijarse, los 400 metros que unen Joaquín Sorolla con Valencia Nord se convierten en un recorrido asfixiante | La conexión peatonal, que se inauguró el 1 de julio con un coste de más de dos millones, cosecha las críticas de los usuarios: «Este calor no hay quien lo aguante»

Un trayecto casi infernal. Un recorrido que causa insolación. Así se puede definir el recorrido peatonal entre las dos principales estaciones ferroviarias de Valencia. Mientras los trenes avanzan, los peatones sudan. En pleno julio y con el termómetro marcando 38 grados, cruzar el nuevo corredor, que se inauguró el pasado 1 de julio, se ha convertido en una misión asfixiante. El pasillo de apenas 400 metros carece de árboles donde cobijarse y toldos que ofrezcan sombras. La nueva infraestructura se acaba de estrenar olvidándose de lo esencial en una ciudad cada vez más calurosa.

El nuevo paseo peatonal une las estaciones de Valencia Joaquín Sorolla y Valencia Nord. Con un presupuesto de 2,3 millones de euros, cuenta con una longitud de 400 metros y pavimento adecuado para el transporte de equipajes. Según el Administrador de infraestructuras Ferroviarias (Adif), esta nueva infraestructura, esta concebida como «un recorrido funcional y confortable al aire libre», en el que tan solo se tardan siete minutos en cruzar. Los usuarios con los que ha hablado LAS PROVINCIAS comentan que esos siete minutos se eternizan por el calor.

Las carencias de esta nueva instalación son visibles por la mayoría de los usuarios, que muestran su descontento respecto a las condiciones del corredor. «A 38 grados se está fatal, a quien le preguntes te va a decir lo mismo», comenta Jesús, de 59 años, usuario que ha realizado por primera vez el recorrido durante la mañana de este lunes. «Este calor no hay quien lo aguante, no hay ni un tramo con sombra en la pasarela», añade Marta, de 27 años. Adif, no obstante, detalla en la nota de prensa de la conexión que el trayecto «cuenta con una zona de descanso, en las que se han instalado bancos y pérgolas elevadas con el objetivo de crear lugares con sombra».

LAS PROVINCIAS ha realizado la ruta de primera mano para constatar la conclusión de la mayoría de los usuarios. «El trayecto es infernal», como subraya uno de ellos. Al comienzo del recorrido se comienza a apreciar la falta de sombra en la instalación. Llaman la atención las 'pérgolas', que pierden la mayoría de su función al tener rejillas por las que entra el sol. Continuando el camino, a unos 200 metros del inicio, se encuentra la zona de descanso, la cual tampoco goza de una buena funcionalidad, ya que acumula 15 bancos individuales situados en una zona sin sombra. Llegando al final del recorrido, más de lo mismo: un camino a la intemperie. Tras acabar el recorrido, los siete minutos que se tarda en atravesar la unión entre las dos estaciones se perciben como un trayecto interminable debido a la sensación de calor asfixiante.

«Tres millones de euros en esto (en referencia a la pasarela peatonal) es vergonzoso», afirma Ana, de 45 años, vecina de Valencia. Ella critica la cantidad de inversión realizada en una obra que considera precaria, teniendo en cuenta la falta de toldos que aporten más sombra y una zona de descanso alejada de su función principal. «Los árboles también dan sombra, y yo aquí no veo ninguno», comenta Marcos, un joven estudiante de 20 años.

La ausencia de zonas verdes a lo largo del recorrido llama la atención. Ni árboles, arbustos y ningún tipo de planta que añada sombra al camino, algo que se suma a la deficiencia de las pérgolas y la falta de de zonas verdes.

Cuando los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) constatan el aumento de la temperatura cada año cuesta entender cómo se realiza una infraestructura con las carencias actuales y sin tener en consideración las condiciones climáticas de Valencia.

La realidad es que por este pasillo transitarán miles de personas a lo largo de este verano, sumándole a esto que la ciudad del Turia es una de las potencias turísticas del país. Un gran número de usuarios sufrirán las deficiencias de un corredor que une las dos estaciones ferroviarias de Valencia.

