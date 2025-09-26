Últimas instrucciones antes de correr la 15K nocturna de Valencia 13.000 personas brillarán en la ciudad del running en una prueba única en el calendario en la que la organización hace un llamamiento a los inscritos especialmente a la hora de ubicarse en los cajones de salida

Lourdes Martí Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:35

Tirando de tópico, sí: ya no hay marcha atrás. La ciudad del running brillará en la noche del sábado 27 con la 15K Nocturna Valencia Gana Energía. A las 22:30 horas, 13.000 corredores tomarán la capital en una prueba única que supone el pistoletazo de salida para un otoño lleno de running con el Medio y Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich en el horizonte.

Tanto si eres un corredor experimentado, como un novato o simplemente, conoces a alguien que va a calzarse las zapatillas en la que a buen seguro será una noche mágica, aquí dejamos algunas instrucciones de última hora.

Recogida de dorsal

La recogida de dorsales para participar en la 15K Nocturna Valencia Gana energía se realizará en la Feria del Corredor. Polideportivo Juan Antonio Samaranch Enjoy Samaranch! (Avenida de Francia, 62. 46023 Valencia)

PARA RETIRAR TU DORSAL EN LA FERIA:

→ Para retirar el dorsal-chip es obligatorio presentar DNI o documento acreditativo.

→ Para retirar el dorsal-chip de otra persona, es necesario presentar autorización

firmada y fotocopia del DNI de ambos.

→ La recogida de dorsales estará habilitada en el horario indicado de la Feria del Corredor.

HORARIO AL PÚBLICO

VIERNES 26

10 a 14 horas

16 a 20 horas

SÁBADO 27

10 a 19 horas

(ininterrumpido)

Cómo llegar a la zona de salida

Se recomienda acceder en transporte público.

Autobús:

Líneas: 4 y 30 (parada 1624: Port - Joan Josep Sister)

19, 92 y 95 (parada 7: Edificio del Reloj) 99 (parada avenida del Puerto - Bulevar Serrería)

Más información: www.emtvalencia.com

Atención telefónica: 658 67 49 20

Tranvía

Línea 4: Les Arenes

Líneas 5 y 7: Marina Reial Joan Carles I

Líneas 6 y 8: Grau-Canyamelar

Valenbici:

Estación 276: Veles e Vents

Estación 71: Avenida del Puerto

Estación 162: Plaza Armada Española

Estación 163: Paseo de Neptuno

Acceso a cajones de salida

→ El acceso a la zona de cajones de salida y guardarropa se realizará a través de la explanada de ADIF o por Ingeniero Manuel Soto por la acera y carril más cercanos a

Tinglado 4.

→ El acceso a los boxes de salida se hará por los dos lados, EXCEPTO los boxes blanco y rojo que SOLO tendrá acceso por la parte que da a los tinglados número 4.

→ SALIDAS:

Se realizarán un total de 4 salidas. Primero el cajón blanco, luego el rojo, seguido del amarillo y por último, de manera conjunta, el cajón verde y azul. A cada cajón se les soltará desde su punto de partida inicial, en la posición de su cajón, donde los voluntarios formarán un cordón y les darán instrucciones para la salida. Se ruega respetar sus indicaciones para el correcto desarrollo de la carrera. Con ello conseguiremos que las salidas sean fluidas y sin incidentes.

Ampliar Zona de salida y meta de la 15k Nocturna Valencia con los cajones . 15K NOCTURNA

La organización pide que todos los corredores estén en sus cajones de salida antes de la hora de inicio de la prueba.

Servicios al corredor

En carrera

→ Puntos de avituallamiento líquido en el

transcurso de los kilómetros 5,5 en el

Puente del Real (agua aquaBona) y 9,8 en

Calle Ruzafa (agua aquaBona).

→ Servicio de cronometraje y dorsal chip.

→ La 15K Nocturna Valencia Gana Energía está

incluida como competición de categoría

internacional.

-----------------

→ EVENTOS CON BUEN AMBIENTE: puntos de

reciclaje en carrera y meta.

→ WC's químicos, accesibles y ubicados en la

zona de SALIDA-META.

→ Seguro del corredor.

→ Animación y locución de Joxe.

→ Speaker en salida y llegada.

→ Servicios sanitarios (Cruz Roja).

→ Retransmisión de la carrera mediante

streaming en la página web y en Youtube.

Operativa sanitaria

→ Operativa y dispositivo que cubre toda la carrera, previa y posmeta.

Hospital de campaña en llegada. Operativo de voluntariado destinado a la coordinación del evento.

