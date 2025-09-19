Jeffing: la técnica para correr sin cansarte El deportista olímpico estadounidense Jeff Galloway diseñó un método con el que sostiene que se puede practicar esta actividad física a cualquier edad

Jeff Galloway participó en los Juegos de Múnich de 1972 en los 10.000 metros, tras su retirada como deportista profesional, el estadounidense continuó vinculado al atletismo como entrenador posteriormente y creó un método en el que sostiene que se puede correr sin cansarse.

¿Para quiénes?

En principio el público objetivo son aquellas personas que quieren iniciarse en la carrera a pie y no quieren sentir esa sensación de las primeras veces de no poder realizar más de tres o cuatro minutos sin asfixiarse… sin embargo, la puesta en práctica del método Jeffing se mostró beneficiosa para otro tipo de corredores. Por ejemplo también ayuda a aquellas personas que por algún motivo determinado se han visto obligados a parar por un tiempo: lesiones, vacaciones o cualquier otra razón que han frenado nuestra proyección.

Por sus características pueden aplicarlo personas de cualquier condición física, a no ser que por prescripción médica les sea imposible, la edad tampoco es un factor determinante.

¿Qué objetivos se pueden cumplir?

Este método no se centra en la velocidad, aumentar la resistencia para lograr recorrer grandes distancias sin llegar a la extenuación es su objetivo. Es decir, se enfoca en la resistencia aeróbica.

¿Cuáles son sus beneficios?

Ayuda a controlar la fatiga. Incorpora descansos regulares activos por lo que se permite avanzar pero sin un gran desgaste.

Mejora la resistencia cardiovascular y muscular. Además de activarse los músculos de la parte inferior del cuerpo, también el tren superior, como los brazos o el core lo hacen al tener que tomar impulso.

Reduce el riesgo de lesión: la alternancia de caminar y correr provoca que el cuerpo experimente menos estrés en partes del cuerpo como músculos, tendones y articulaciones.

Motivación: al ser progresivo, el inicio no es tan duro por lo que la sensaciones son positivas. Por otro lado, la evolución, sobre todo al principio, es rápida.

Ayuda a perder peso: combinar carrera a pie y caminata es muy efectivo para adelgazar. Además, al no agotarnos, seremos más constantes y obtendremos unos resultados fantásticos.

¿En qué consiste?

La base es alternar intervalos de carrera con intervalos de caminata. Los intervalos que duran las carreras y las caminatas en el jeffing dependen de la experiencia y la condición física de cada persona. Por ejemplo, si te estás iniciando en el mundo del running, puedes correr entre uno y dos minutos y andar alrededor de 4 hasta completar una sesión de entrenamiento de 20. A medida que tu nivel vaya mejorando, podrás alargar los intervalos de carrera y acortar los de caminata.

Paso a paso:

- Calentamiento: Se debe arrancar con una caminata ligera durante unos 5 minutos.

- Intervalos de carrera y caminata: Correr durante un tiempo determinado y caminar durante un periodo más corto.

- Progresión: Con cada entrenamiento, aumenta gradualmente el tiempo que corres y reduce ligeramente el tiempo en el que camines.

- Intensidad de la caminata: Durante la fase de caminata, hazlo a un ritmo rápido pero controlado, ¿cómo puedes saber cuál es? el que te permita hablar con facilidad y mantener un 60% de tu frecuencia cardíaca.

- Intensidad de la carrera: Corre a un ritmo cómodo, que no te deje sin aliento y te permita sentirte fuerte al final.

- Enfriamiento: Termina tu sesión de entrenamiento con una caminata ligera para permitir que tu cuerpo se recupere de forma gradual.

