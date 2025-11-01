Una semana después

Lourdes Martí Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Qué semana más rara esta que dejamos atrás. Convivimos con la depresión postmedio maratón de Valencia y el indeleble recuerdo de todo lo que sucedió hace un año tras la dana. Una semana complicada en la que, una vez más, el deporte nos salvó. Al menos a mí a nivel mental ir al gimnasio o ponerme en la cinta de correr escuchando música era lo único que me permitía continuar cada día.

Hace algunas semanas os presenté a Mario Raúl Martínez, un atleta sordociego con Síndrome de Usher que yo llamo el hombre de los retos. Entre su palmarés, tiene varios récords en cinta de correr, donde se pasa horas y horas, y en él fue en el primero que pensé cuando la World Athletics dio a conocer esa competición, Run X. Si no sabéis de qué hablo, entrad en el canal y leed el reportaje que hemos hecho sobre este primer mundial en cinta de correr que nos permitirá competir de una manera u otra también junto a los más grandes aunque sea desde la distancia. Yo, que disfruto mucho en la cinta, recibí la noticia con mucha alegría.

Hablando de ese medio maratón que ya dejamos atrás hace una semana, os comento que nuestro compañero Adrián Cambra ha hablado con el entrenador de Sanus Rubén Gadea para que ofrezca algunos consejos para hacer frente precisamente a todo este bajón que entra después de realizar carreras como la del pasado domingo.

Ya sabéis que otoño en Valencia significa carreras de larga distancia, en diciembre espera ya el maratón de la ciudad y con los cambios tan bruscos de temperatura y demás, seguro que teméis coger un resfriado de esos molestos que os impide completar los entrenamientos según el plan establecido. El vídeoconsejo semanal de esta semana habla precisamente sobre esto: nutrición, descanso y otras claves para lograr tener un sistema inmunológico fuerte y prevenir este tipo de imprevistos.

Buscando rutas para contaros encontré un recorrido, el GR-330 no lo conocía y es maravilloso porque permite descubrir las distintas comarcas de la provincia de Alicante. He escogido la etapa número 8 que nos permite ir de Ibi hasta Alcoy, a mí me ha maravillado, seguro que os gusta.

Nuestro compañero Gabriel Strazzeri nos acerca un poco más al club de la Pobla de Farnals, una de esas entidades que son el motor del running en las distintas poblaciones de nuestro territorio. En los días previos al Medio Maratón Valencia, mirando cifras me fijé en la gran cantidad de clubes ocupan los primeros puestos por su número, que están relacionados con empresas. Esta es una cuestión de la que os hablaremos próximamente ya que las grandes empresas tanto nacionales como internacionales, han puesto en marcha equipos de running a los que cada vez se inscriben más personas.

SÁBADO, 1 NOVIEMBRE

Xixona, 8 horas: 11 Pujada a la Penya Migjorn. Varias distancias, 41k, 23k, 15k y 11k.

Cinctorres, 9 horas: Roca Parda Trail. Carrera de Montaña y Marcha a pie. 25k y 11k.

DOMINGO, 2 NOVIEMBRE

Pilar de la Horadada, 9 horas: Mitja Marató y 10K Pilar de la Horadada.

Villena, 8:30 horas: XI Trail Peña Rubia. 24 kilómetros. A las 9 horas arrancará la carrera de 15 kilómetros.

Xaló, 8:30 horas: VII Bèrnia Moscatell Trail. 22 kilómetros. A las 9 horas, sprint y senderista, 14 kilómetros.

Oliva, 9 horas: 10K Oliva Nova.

Benidorm, 9:30 horas: Poniente Race. 8 kilómetros. A partir de las 11:30 horas tendrán lugar las carreras infantiles.

Xàtiva, 10 horas: XXXIX Pujada al Castell de Xàtiva. 10 kilómetros.

El Pinoso, 10 horas: 35 Media Maratón Pinoso. También 10k y 5k.

SÁBADO, 1 NOVIEMBRE

Sagunto, 17 horas: XI Carrera Solidaria con Otra Mirada. 10 kilómetros.

Eslida, 19:30 horas: Marató dels Dements. 3.808 metros de desnivel.

