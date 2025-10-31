Ya ha pasado una semana del subidón de la medalla del Medio Maratón, ¿y ahora qué? El entrenador Rubén Gadea habla de cómo debe ser esa vuelta a la normalidad de los corredores tras la disputa de una prueba importante como la del pasado fin de semana

El domingo pasado, Valencia se puso el traje de gala para recibir un evento que cada vez va cobrando más fuerza en todo el mundo. Un reto que abre las puertas a toda la gente sin discriminar a nadie. Hablamos del medio maratón, el cual es muy especial en esta ciudad, puesto que forma parte de los «super half marathon», que engloban también el de Lisboa, Praga, Berlín, Copenhagen y Cardiff.

Para aquellos que estén menos enterados de este mundillo, los medios maratones son carreras de 21 kilómetros. Superar una prueba así no es moco de pavo: hace falta tener mucha disciplina, constancia y también conlleva mucho esfuerzo, para finalmente volcarlo todo en esa fecha especial marcada en el calendario.

Aún habiendo entrenado muchas horas y estando preparados para afrontar el reto, finalizar esta carrera dentro del tiempo establecido (en el caso de la de Valencia, había que entrar antes de las 2 horas y 45 minutos), supone mucho cansancio, y en la misma fecha de haberlo efectuado e incluso días posteriores es posible que nos notemos sobrecargados. Por eso, es necesario tener en cuenta que, al igual que es vital preparar esta carrera para poder finalizarla, también estamos obligados a saber cómo recuperarnos y tener claro que hay que tener otra rutina para volver a la normalidad física.

Rubén Gadea, fundador y entrenador del club de atletismo Sanus Vitae, nos cuenta cómo podemos llevar esa sobrecarga de entrenamientos y de la propia carrera durante esta semana cuando ya se ha realizado. El entrenador avisa de que 21 kilómetros pueden suponer «bastante estrés a nivel fisiológico y musculoesquelético para el organismo», y que la prioridad es que «el cuerpo se recupere para volver a entrenar cuando podamos.»

«Dentro de la recuperación, la clave está en el descanso y la alimentación» Rubén Gadea Enrenador

Dentro de esta rutina de recuperación, se establecen tres puntos claves: la alimentación, el descanso y la vuelta a un entrenamiento más suave.

En cuanto a la alimentación y el descanso se refiere, Rubén ha insistido en la importancia que tiene comer bien y un buen reposo para poder volver a una normalidad rutinaria: «Es muy importante alimentarse bien, con proteína, hidratos… en general con comida limpia e intentar dormir lo máximo posible e hidratarse también bastante bien. Dentro de la recuperación, la clave está en el descanso y la alimentación.»

El entrenador también ha querido profundizar en los hábitos que se tienen que seguir en cuanto a la retoma de la actividad física se refiere: «Recomiendo hacer entrenamientos suaves, intentando priorizar algunas actividades que no tengan impacto como ciclismo, natación o bicicleta elíptica. Que sean de intensidad baja. Todo esto sirve para activar la circulación, que todos los nutrientes lleguen a las células musculares y favorezcan la recuperación de la musculatura y sobre todo, que sea una manera de desconectar mentalmente de los tiempos que solemos autoexigirnos en este tipo de carreras.»

También ha querido mostrar un poco su rutina post-medio maratón al público para que pueda tomar sus propias conclusiones: «Lo que yo hago es: el lunes un paseo suave, el martes descanso, el miércoles intento ya trotar un poquito, jueves y viernes hago bicicleta y natación, y los fines de semana hago diferentes tipos de cosas. Para alguien que le guste correr recomiendo un entrenamiento de entre 40 y 50 minutos de running suave, o una actividad alternativa, como es senderismo, pádel, ciclismo, natación… Algo que a nivel físico y mental te haga desconectar.»

Tras una semana de grandes experiencias y de emociones expresadas, es el momento de volver a la tranquilidad y llevar un ritmo de vida más desacelerado para así al año que viene volver con las pilas cargadas y mejorar nuestras marcas de tiempo personales.

