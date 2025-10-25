El corredor local

Lourdes Martí Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 01:08 Comenta Compartir

La mañana del viernes me desperté y nada más entrar en redes sociales para ver qué pasaba por el mundo me encontré la historia que todos los años sube en su perfil personal de Instagram Marc Roig.

El seleccionador de la élite internacional, suele dejar a los atletas una tarjeta con una nota manuscrita en la que les desea buena suerte para el domingo, entre otros. Siempre que sube esa historia pienso que ya ha arrancado el medio maratón. Durante hoy, al igual que ayer, miles de corredores y acompañantes pasaréis por una ExpoDeporte que además de los típicos stands en los que comprarte eso o lo otro que no encontrabais por ahí también tiene una interesante agenda preparada con muchas actividades.

Hoy sábado a partir de las 10 horas, en la ya conocida La Placeta habrá diversas actividades para todos aquellos quienes pasen la previa disfrutando del running de otra manera. Como siempre os digo, otra manera de hacerlo es leyendo los distintos reportajes y noticias que durante la última semana y en hasta el domingo vamos publicando en el canal de A la Carrera.

Por ejemplo os recomiendo uno que ha escrito un nuevo compañero de la sección de Deportes, Gabriel Strazzeri, sobre los accesorios que no pueden fallar para afrontar con éxito una carrera como la que se disputa este domingo en Valencia. Me hace gracia pensar en cómo hace algunos años muchos vecinos de la ciudad no se enteraban de que se disputaba el medio maratón hasta la misma mañana, o la noche anterior al no poder aparcar, ahora, es diferente. A mitad semana, se acercó una amiga mía y me dijo: «Ya está la línea del medio maratón pintada». Y no creáis que ella corre ni nada de eso, ¡qué va!, ni redes sociales tiene, pero todos sabemos que esta carrera ya forma parte de la ciudad.

Por este motivo es tan importante que más allá de la gran atención al corredor internacional que sabemos que se deja mucho más dinero que el local y cuya estancia suele ser más prolongada (ayer viernes un compañero publicaba la alta ocupación hotelera de este fin de semana), no nos debemos olvidar del participante local ya que pese a todo, si no existe una comunión entre ciudad y carrera, ésta podrá seguir realizándose por supuesto, pero si los valencianos le dan la espalda esa magia que tiene Valencia desaparecerá.

Con toda la ciudad volcada y precisamente para que los corredores sientan el aliento de la gente, la organización ha preparado un concurso de pancartas para aquellos que salen a animar. Os lo comento por aquí por si estáis inspirados y queréis participar…

¡Mucha suerte a todos los participantes y por favor: corred con cabeza!

