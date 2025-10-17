Recorriendo el Chefchouen de Valencia
La Ruta de las Tres Culturas de Chelva es un precioso recorrido para conocer los barrios donde musulmanes, judíos y cristianos convivieron hace siglos en el municipio de Los Serranos
Viernes, 17 de octubre 2025
El barrio árabe de Benacira, el morisco del Arrabal y el judio del Azoque así como los cristianos son los protagonistas de una ruta urbana de apenas dos kilómetros para empaparse de las culturas que durante tiempo convivieron en el municipio de Chelva.
Sus visitantes no dudan en fotografiarse en una de esas viviendas pintadas de azul, un color que a muchos les lleva a una de las ciudades más turísticas del vecino país de Marruecos, Chefchouen. Las pinceladas añiles del territorio africano también se disfrutan en una ruta que arrancará en la Plaza Mayor de la localidad de Los Serranos.
Al barrio Árabe de Benacacira nos lleva directos la calle con el mismo nombre, a través de El Portal de San Cristóbal, nuestra primera parada. Éste se levantó en el siglo XI. El recorrido parece asemejarse a un laberinto en el que el blanco y el azul dominan. El Callejón del Horno es uno de esos lugares donde encontrar el me gusta fácil para redes sociales… si queremos, vemos la Ermita de la Soledad, y podemos realizar una parada en el museo de arqueología de Chelva antes de entrar al Barrio Cristiano de Ollerías.
En este submundo de Chelva dejamos atrás esa sensación de laberinto, disfrutamos de calles un poco más anchas en un lugar donde el Palacio Vizcondal se lleva el protagonismo. Espera el Barrio Judío del Azoque. Bajo una casa particular se oculta una antigua sinagoga. El Antiguo Consejo de la Villa es la siguiente parada.
Las Antiguas Murallas de Chelva dan paso a la entrada al Barrio Mudejar-Morisco del Arrabal donde vivieron los musulmanes que habían sido expulsados tras la reconquista de Benaucira.
Las puertas con las protagonistas, sus fuentes así como las ventanas de tono rojizo acaparan toda la atención. La Ermita de Santa Cruz - Mezquita de Benaeça y la de los Desamparados serán las últimas paradas.
