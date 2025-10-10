Siguiendo los pasos del barranco del Nacimiento en Millares Una propuesta de siete kilómetros de dificultad moderada en el municipio de La Canal de Navarrés

Lourdes Martí Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 15:04

La Fuente Las Donas del corazón del núcleo urbano de Millares será nuestro punto de partida. Seguiremos el corrido totalmente señalizado por el Barranco del Nacimiento que es una zona de gran belleza.

Algunas de las peculiaridades de esta propuesta de cerca de 7 kilómetros y de dificultad moderada, son disfrutar del contraste de la imagen del barranco con el paisaje agrícola tradicional de la localidad de la comarca de La Canal de Navarrés.

El Barranco del Nacimiento del Río Júcar será nuestro principal guía y podremos disfrutar de tramos con vegetación de ribera, de roca caliza así como antiguos caminos rurales. También hay que tener cuidado en algunos tramos, sobre todo a la hora de volver ya que hay alguna pendiente pronunciada.

Ampliar Bellas imágenes de la ruta. JUANAN GARCÍA

Ampliar Parte del paisaje para disfrutar. JUANAN GARCÍA

Algunos de los puntos que más interés generan en una ruta que, tal vez por su desconocimiento, no suele estar muy concurrida son la fuente las Donas, el inicio y final de la ruta; el Barranco del Nacimiento, también el antiguo molino. Tampoco hay que olvidarnos de coger la cámara de fotos, el mirador de Millares.

Así define el Ayuntamiento de Millares uno de los puntos de interés El Castillet conserva íntegro el recorrido de la muralla, pero el paso del tiempo ha dañado partes importantes del lienzo. El abandono y el derrumbe han sepultado bajo la tierra la zona de antemuralla o los restos de las estructuras internas como graneros o habitaciones que los trabajos arqueológicos van sacando a la luz. De las excavaciones se han recuperado piezas de cerámica de cocina que dibujan una imagen estable de la vida en el Castillet, un hábitat permanente para la guarnición que guardaba la plaza. Pero también se han recuperado restos de cerámica de mesa que fechan una ocupación entre finales del siglo XII y principios del XIII que coinciden con el último período de dominio islámico en el Sharq Al-Alandalús antes de la conquista cristiana de Jaime I.

