Tres alternativas para disfrutar de la Sierra Calderona desde Marines

Una vez más dirigimos la mirada hacia la maravillosa Calderona. Una de las sierras más recorridas de nuestro territorio. En esta ocasión la disfrutaremos a su paso por Marines con tres propuestas para diferentes públicos, la ruta PRV-8, que enlaza las poblaciones de Marines y Olocau; la del agua, con grandes vistas y la de la fuente del rincón. Vamos a desgranarlas una a una.

1. Ruta PRV-8

Enlaza las poblaciones de Marines y Olocau con el albergue del Tristán (Gátova-Segorbe). Cuenta entre 9 y 12 kilómetros, dependiendo del tramo que se escoja y es una alternativa bastante sencilla aunque es cierto que, en algunos tramos puede haber pendientes un tanto pronunciadas así como senderos pedregosos. Perfecta para aquellos a los que no les gusta la monotonía. Además recupera antiguos caminos de montaña mostrando parajes de un gran valor.

Saliendo desde la zona del pueblo nuevo de Marines recorremos calles anchas que nos llevan hacia un sendero en el que ascenderemos hacia el antiguo Marines. El rastro de la riada del 57 deja restos de casas, calles empedradas y también la iglesia vieja antes de tomar un camino con muchas curvas antes de llegar a la Masía de la Olla. Cerca, la aldea morisca de la Olla nos permitirá disfrutar de otro pedazo de historia de la zona.

Seguimos en ascenso para llegar al collado de Sentig, lo que nos permitirá disfrutar de unas buenas vistas tanto de la Sierra Calderona como de la comarca del Camp de Túria. Después llega el descenso para ver distintas fuentes como la del Frare, los pinos y carrascas nos darán una agradable sensación. Una opción ahora es desviarnos para visitar el castillo del Real. Otra vez las vistas nos engancharán a un lugar de una belleza excepcional antes de descender por el sendero que termina en el casco urbano de Olocau, un buen lugar para descansar o tomar un bocado antes de tomar el regreso al punto de partida.

2. Ruta del agua

El agua es uno de los bienes más preciados de los que se puede disfrutar, sobre todo, en la zona norte de la Sierra de Calderona. También en esta alternativa pueden buscarse distintos recorridos que están entre 12 y 20 kilómetros de distancia. De nuevo la dificultad es media o moderada.

«Las fuentes en su mayoría tienen una construcción hecha con losas de rodeno para mantener en las mejores condiciones este preciado líquido. Esto podemos observarlo en fuentes como la Fuente del Sargatillo, custodiada por alcornoques gigantes o la Fuente de Olla. También ocurre lo mismo con los aljibes que encontramos en las cercanías de los caminos principales al pie de la montaña para recoger el agua que filtraba por ella», explican desde la página web de Turismo Camp de Túria.

Además de las fuentes, se puede disfrutar de barrancos como el Olla, situado al norte y el Gascona, ambos desembocan en el Carraixet, así como el de Tello.

3. Ruta de la Fuente del Rincón

En poco más de 5 kilómetros desde Marines podemos disfrutar de una propuesta que destaca por su zona recreativa. Las vistas desde la fuente nos ofrecen, al frente, el Castillo del Real, a nuestra izquierda Peñarroya y, a los pies, el Pueblo Antiguo.

Aquellos que quieran alargar la ruta, pueden acercarse a Marines nuevo y visitar zonas como el parque el Real, o, en la plaza del Ayuntamiento, deleitarse con las maravillosas vidrieras de la Iglesia del Cristo de las Mercedes.

