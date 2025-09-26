Desde el refugio hasta el techo de Altís Cinco kilómetros para todos los públicos en el municipio de Villahermosa del Río, en la comarca del Alto Mijares

Lourdes Martí Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:33 Comenta Compartir

La plaza de la Iglesia del municipio de Villahermosa del Río es el punto de partida de esta ruta circular que andando tarda en recorrerse alrededor de una hora y 40 minutos. El desnivel de subida es de 382 metros y, de bajada, 168. La distancia total es de 5,4 kilómetros y es de tipo circular.

Bajamos por la carretera y en el primer cruce que nos encontremos giraremos hacia la derecha. Más adelante, otro cruce a nuestra izquierda nos llevará a la CV-197, ésta nos guiará durante tres kilómetros. Encontraremos una pista a mano izquierda. No tiene pérdida ya que bajo hay un panel que indica la presencia de un refugio al que llegaremos a través de una senda de tierra.

Hemos aprovechado para calentar antes de comenzar con la subida hasta el punto más alto de Altís. 1,2 kilómetros por delante antes de llegar a la tercera curva donde tomaremos el desvío hacia la izquierda. No, no hace falta contar, hay una señal que nos indica que vamos a llegar hasta los 1.300 metros de altitud. A lo largo del recorrido, además de ver desde una perspectiva única el municipio, también podremos divisar, e inmortalizar si así lo deseamos, el magnífico y siempre querido Peñagolosa ya que existen varios miradores naturales en los que vale la pena pararse.

De camino hasta el cielo (casi) podremos admirar la Cueva del Moro, una cavidad natural. Y como siempre que llegamos arriba… es momento del descenso. Maravilloso para algunos pero que otros, sobre todo los que tienen algún problema en las rodilla, disfrutan menos. Volvemos a seguir los pasos que indican los distintos paneles informativos que nos llevarán hasta la Fuente de Altís, donde podemos volver a disfrutar de todo aquello que nos ofrece nuestro territorio.

Ampliar Vegetación típica de la zona y el Peñagolosa. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

«La vegetación más abundante que nos encontramos son pinares, encinas, enebros y rosales silvestres. También especies más mediterráneas como el tomillo, y el romero están presentes en todo el camino. Por su proximidad a la buitrera de Villahermosa y la altura favorable del monte Altís, es muy común contemplar especies como el buitre leonado, el águila real, la cabra montesa o el jabalí», explican desde la Diputación de Castellón.

Comenta Reporta un error