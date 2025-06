Cómo pasar de runner a triatleta

Lourdes Martí Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 10:57 Comenta Compartir

Muchos corredores de asfalto, después de sumar kilómetros en carreras populares y entrenamientos quieren dar el paso a otras disciplinas más exigentes. El trail es una opción que durante los últimos años ha seducido a miles de runners, sobre todo desde el covid. La pandemia abrió a muchas personas las puertas de la naturaleza donde buscaban esa distancia social y se encontraron un mundo muy atractivo.

Sin embargo, durante los últimos años sólo hay que observar hacia el Mediterráneo para observar cómo el triatlón ha logrado seducir a miles de corredores en nuestro territorio. El crecimiento de licencias federativas ha aumentado exponencialmente y el triatlón popular, con sus pruebas de corta, media y larga distancia en la Comunitat cada vez cuenta con más debutantes que desean pasar de la carrera a pie al deporte de las transiciones. La puesta a punto para el ciclismo y la natación requiere un entrenamiento especial.

Natalia Bermúdez de Castro acumula más de una década siendo entrenadora de triatlón y trail running (https://natson.es/) y atiende a LAS PROVINCIAS para reflexionar sobre el salto de la carrera a pie al deporte trimodal.

Del asfalto… a algo más

«A raíz de empezar en la carrera a pie, con carreras populares, la gente empieza a conocer otros deportes más completos o más complejos, como puede ser el correr por la montaña, o combinar las tres disciplinas que forman el triatlón, y les empieza a gustar»

Dar el salto…

«Es muy difícil generalizar este tipo de consejos para dar el salto de la carrera a pie al triatlón, y lo más recomendable es buscar a un entrenador, pero pongámonos en la situación de una persona de Valencia que sólo ha corrido. Es raro que no haya salido alguna vez en bici, aunque sea de paseo, o también que no sepa nadar porque teniendo tan cerquita el mar, la gente ha crecido sabiendo nociones básicas. Una persona que haya estado tanto tiempo, la transición más complicada normalmente es la natación»

La natación

«Es uno de los deportes donde la especialización temprana es más importante, porque existe un factor de sensibilidad hacia el agua que se gana entre los 4 y los 15 años, y si esa sensibilidad no la has cogido a esa edad, supone muchísimo esfuerzo conseguirla cuando eres adulto. De hecho, no se llega a conseguir del todo. Tú puedes mejorar muchísimo tus recursos en el agua, puedes mejorar tus sensaciones, técnica, fuerza,eficiencia, pero es muy complicado sentirte tan cómodo en el agua como te vas a sentir a lo mejor corriendo si tienes un bagaje o un pasado corredor. En el caso de que estés aprendiendo a nadar, hay que contar con un entrenador que te enseñe técnica para que al menos no cometas ni automatices errores».

La natación como procedencia

«Hay muchas personas en Valencia que quieren empezar en el triatlón que proceden de la natación o de las travesías a nado en el mar, estas personas deben tener en cuenta que a carrera implica sobre todo una reactividad con el suelo, que también es complicado de conseguir y que suele llegar a su máximo exponente cuando eres más joven. Al final, la natación tiene unos factores de flexibilidad y de fluidez muy altos que son todo lo contrario en la carrera, que implica impacto, reactividad como he dicho anteriormente, y son unas fuerzas completamente diferentes las que se implican».

Natación desde pequeños

«Si eras una persona que desde pequeña has ido a natación y en la adolescencia lo dejaste, puede pasar que se puede haber perdido el estado de forma, es decir, tienes que volver a recuperar tu fondo físico y otros factores que se ganan con la constancia en el entrenamiento, pero hay una parte ahí técnica en la natación, de sensibilidad de la que hemos hablado que no se pierde, que es igual que cuando aprendes a patinar o a esquiar o a montar en bici, ese patrón tú ya lo has aprendido y no lo tienes que reaprender, solo lo tienes que recordar».

Ciclismo

«Lo que ocurre en la natación, en el ciclismo no es igual, porque éste es un deporte cíclico de cadena cerrada al que dedicándole horas, la técnica es mucho más sencilla de conseguir. No tiene un factor de sensibilidad como tiene la natación«.

Evolución del deportista amateur

«Creo que cada vez se entrena mejor, entendiendo el entrenamiento como un global que implica ese entrenamiento invisible que decimos siempre que es el descanso, no solamente por la noche, sino lo que es el descansar después de una sesión dura, la nutrición durante la sesión, antes de la sesión y posteriormente a la sesión, y también lo que es una nutrición continua de acompañamiento, sana y saludable. Luego también se implican otras áreas como puede ser los fisioterapeutas, quiroprácticos para intentar estar en equilibrio a nivel sobre todo de movilidad muscular, ayudar un poco a esa recuperación, y luego también entra toda la parte de psicología deportiva, que esto en profesionales sí que se habla de psicología deportiva, pero en las personas de a pie, en las personas amateur, tienes lo que digamos un psicólogo al uso, que te ayuda un poco en la conciliación de todo en la vida, a nivel familiar, laboral, deportivo, hobby… a ordenar un poco tus prioridades, ya que el deporte es una afición».

