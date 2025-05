Los 19 miembros de una misma familia que correrán la Volta a Peu de Valencia

Lourdes Martí Valencia Viernes, 16 de mayo 2025, 16:35 Comenta Compartir

La Volta a Peu de Valencia se saborea como una jornada de fiesta en la familia Muñoz Fambuena. «Cuando los seis hermanos íbamos al instituto, iniciamos la tradición de participar en esa carrera», comenta Natalia. La cita que el próximo 18 de mayo (10 horas) reunirá a más de 8.500 personas en el Jardí del Turia, epicentro del running de la ciudad, ha sido testigo del crecimiento de aquella familia año tras año, edición tras edición.

«Este domingo participaremos 19, de los seis hermanos, iremos 5, mi hermana Isabel quería pero no puede, así que de alguna manera u otra la hará con nosotros también. Yo la haré andando ya que me quedan sólo dos semanas para dar a luz», añade Natalia. No crean que son una familia runner. «El único que corre habitualmente es Ignacio, mi marido, que ha hecho medios maratones. Lo que pasa es que es una carrera de una distancia muy asequible y podemos ir con los carritos, por ejemplo», relata.

Este año no han podido convencer al padre de ellos para que participe: «Dice que nos esperará en la meta». El más mayor de la familia es uno de los cuñados de Natalia que tiene 51 años y, el más pequeño, su hijo, de dos. Si se tratase de una convocatoria de fútbol, esta sería la lista: Nuria Amparo Muñoz Fambuena y Santiago Sánchez Rivas y sus hijos, que tienen de 15 a 18 años, Nuria, Samuel y Elena; María José Muñoz Fambuena y Jaime Cárcer Trullols y sus hijos, de 14 a 19 años: Jaume, Pau i Pep, Manuel Muñoz Fambuena y Lorena Urriola Pérez, con sus hijos de 3 a 9 años: Manel, Ferran e Iñaki; Cristina Muñoz Fambuena y nuestra protagonista Natalia, junto a su marido Ignacio Ribes Quintana y el benjamín del grupo, Máximo, de dos años.

Ellos serán, una edición más, la familia más numerosa de la Volta. Será el cuarto año consecutivo que lo logran. En 2024 fueron 16. El próximo domingo se superarán como la propia carrera.

El más mayor de la familia tiene 51 años y el benjamín es Máximo, de 2

Después de aquella inolvidable edición en la que se celebró el centenario del nacimiento de la carrera, en este 2025 los 101 años le llegan a la Volta en plena forma. Más de 8.500 personas de todas las edades llenarán una vez más la ciudad del running de deporte y de salud.

El recorrido de la prueba será el tradicional de los últimos años, que podrán hacerse corriendo o andando, pues cualquier persona de cualquier edad, andando, en carrito, patinete o incluso las mascotas. Al cruzar la meta, todos recibirán su camiseta e hidratación.

Comenta Reporta un error