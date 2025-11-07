El futuro llega al mundo del running con las primeras zapatillas robóticas del mercado Con todo un sistema electrónico interno para su funcionamiento, Nike busca maximizar el rendimiento de los corredores en cada una de sus carreras

Desde hace años, y por norma general en nuestra sociedad, los avances tecnológicos y desarrollo de todo tipo de disciplinas científicas están a la orden del día. Tal es así que cualquier innovación de esta índole no nos pilla de sorpresa, y nuestra adaptación a ella resulta bastante rápida. Un ejemplo de esto es el de las Inteligencias Artificiales, las cuales hasta hace apenas dos o tres años no existían en nuestras vidas y ahora prácticamente no sabemos vivir sin ellas y muchas veces nos ayudan en nuestros quehaceres más cotidianos.

No son sólo este tipo de inventos los que están llegando a nuestras vidas. La gran mayoría de ámbitos evolucionan con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el deportivo, obviamente, no iba a ser excepción. Concretamente, el running probablemente sea una de las disciplinas que más ha cambiado con el tiempo. Ejemplos de esto son las cintas de correr, con las que no hace falta que salgamos de nuestro nido para hacer todo el ejercicio que queramos, o bien los relojes que miden tiempos, pulsaciones, etc., y de los que casi ningún corredor prescinde actualmente.

Pero la invención que ha desarrollado Nike va más allá de todo esto. La empresa multimillonaria estadounidense, que se hizo famosa gracias a las colaboraciones que hicieron con el famoso baloncestista Michael Jordan, parece haber dejado esos días atrás, y siendo una de las empresas de prendas de ropa deportiva más consolidadas en el mercado, han sacado unas zapatillas robóticas de running.

Si, efectivamente. Has leído bien. Unas nike robóticas para correr, y según describe la propia creadora del producto, también para caminar. Dichas deportivas reciben el nombre de «Project Amplify», y su descripción más rápida consiste en «el primer sistema de zapatillas propulsadas del mundo para correr y caminar, diseñado para ayudar a atletas a ir un poco más rápido y más lejos cada día, todo ello con menos esfuerzo».

Y es que este tipo de calzado cuenta con un motor ligero pero potente, una correa de transmisión y una batería recargable en el tobillo. Así, tanto la actividad de caminar como la de correr puede alargarse en duración a la vez que se puede hacer más rápidamente. Ya no es solo esto, sino que muchos de los usuarios que han hecho uso de estas zapatillas han asegurado que correr en cuestas se siente como hacerlo en llano.

Esto comporta varios dilemas, ya que está claro que en algún momento este producto se extenderá de forma considerable y cualquier corredor contará con ellas. Pero, mirando al corto plazo, ¿qué regulación habrá para que no existan ventajas entre un corredor y otro simplemente por contar con estas zapatillas futuristas? Está claro que hay que tener cuidado y gestionar esta situación de la mejor manera posible para que no se produzcan desigualdades, tanto en el mundo del running como en el de otros deportes donde este tipo de calzado se puede aprovechar.

Nike ya ha confirmado que van a intentar mejorar su rendimiento, y también está claro que otras marcas van a copiar este formato. La revolución tecnológica ha llegado, y aunque este tipo de avances tienen que ser controlados, se espera un futuro brillante donde las personas van a tener un enorme incentivo para empezar a practicar deportes.

