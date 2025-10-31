Llega el primer campeonato del mundo en cinta de correr La World Athletics impulsa un torneo global de atletismo: «Será accesible en centros deportivos y de fitness de todo el mundo»

¿Eres de los que disfruta en la cinta y que está obligado a salir a la calle para matar el gusanillo de competir? Tranquilo porque llega la Run X, primer torneo del mundo en el que los corredores participarán con estas máquinas para hacer ejercicio.

«Technogym, líder mundial en bienestar, entrenamiento deportivo, salud y proveedor oficial de los últimos 10 Juegos Olímpicos, y World Athletics, el organismo rector global del atletismo, se complace en anunciar una asociación para lanzar Run X, el primer Campeonato Mundial de Cinta de Correr de la historia», así anunciaba la página web oficial del organismo internacional esta noticia.

«Esta innovadora competencia de 5 km está destinada a revolucionar el concepto de correr, rompiendo barreras geográficas y haciendo que un campeonato global de atletismo sea accesible en centros deportivos y de fitness de todo el mundo», continúa un comunicado en el que explica también los motivos que han llevado a ambos agentes a poner en marcha esta competición. «Nace de la visión compartida de Technogym y World Athletics de aprovechar la popularidad universal del running y hacerlo accesible en interiores, en centros de fitness y deportivos, con total seguridad, comodidad y sin restricciones de tiempo o clima». Durante más de 40 años, Technogym ha sido líder en cintas de correr innovadoras y de alto rendimiento. Technogym está presente en más de 50,000 centros de fitness, bienestar y deportes en 120 países y cuenta con la mayor base instalada de cintas de correr conectadas del mundo. La compañía también ha promovido desde hace tiempo su campaña social «Let's Move for a Better World», destinada a fomentar la actividad física regular para construir un planeta más saludable y sostenible.

Ampliar Sebastian Coe, entre otros, en la presentación de la competición. TECHNOGYM

«A partir del primer trimestre de 2026, los clubes de fitness y bienestar de todo el mundo podrán afiliarse y unirse a la red que albergará el primer Campeonato Mundial de Cinta de Correr. Desde el segundo trimestre, los corredores podrán registrarse para la competencia que se celebrará en el cuarto trimestre de 2026. Run X dará a los miembros la oportunidad de competir contra atletas profesionales a través de un ranking en línea que mostrará en tiempo real las clasificaciones de participantes de todo el mundo. Los resultados de los 5 km serán certificados mediante cintas de correr conectadas al Ecosistema Digital de Technogym. Los participantes mejor clasificados en cada país, clasificados por grupos de edad, avanzarán a los campeonatos regionales para calificar a la final mundial», añaden.

Respecto al calendario, explicaron: «La final se llevará a cabo en un lugar icónico a finales de 2026, donde los 10 mejores corredores masculinos y las 10 mejores corredoras femeninas del mundo competirán por el primer título mundial de cinta de correr en un formato emocionante y atractivo que llevará el running a un nivel completamente nuevo. Run X contará con un premio total de 100,000 dólares, mientras que World Athletics otorgará wild cards para algunos de sus eventos de la World Athletics Series, como los Campeonatos Mundiales de Carreras de Ruta».

Coe declaró: «Estamos encantados de asociarnos con Technogym para el Campeonato Mundial de Cinta de Correr. Juntos, nuestro objetivo es crear un espacio de competencia virtual que construya una comunidad global, entretenga y motive a los corredores amateurs a competir y conectarse con una comunidad virtual mundial. Al combinar lo mejor de la tecnología de running de Technogym con el alcance y la universalidad del atletismo, este evento promete revolucionar el mundo de los e-sports.»

Alessandri añadió: «Estamos muy orgullosos de esta asociación con World Athletics, que se alinea perfectamente con nuestra misión a largo plazo de involucrar a cada vez más personas en el ejercicio físico regular. RUN X™ conectará a millones de corredores con nuestros centros de fitness asociados en todo el mundo, mientras que nuestro exclusivo Ecosistema Technogym será la fuerza impulsora detrás de esta nueva competencia.»

