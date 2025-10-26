¿Cuándo se abren las inscripciones para 2026 y cuánto cuesta el dorsal? El Medio Maratón de Valencia anuncia novedades importantes Habrá un sorteo para los debutantes o los que no hayan podido correr este año 2025

La inscripción para el Medio Maratón de Valencia tendrá importantes novedades en la edición de 2026. Por primera vez la organización implantará un nuevo modelo y proceso de inscripciones para su evento en 2026, incorporando un sistema de sorteo o 'ballot' para dar las mismas oportunidades a todos los corredores que quieran participar en las futuras ediciones y evitar la saturación de la plataforma y la insatisfacción o frustación que pueden generar los eventos con alta demanda, como es esta prueba.

Sin embargo, este sorteo será solo para los debutantes o para quien no haya podido correr este año. De esta forma, se mantendrá un plazo preferencial de fidelidad para los participantes de 2025 que quieran repetir en 2026, que será de 4 días, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre. Después se abrirá un registro al público en general para el sorteo o 'ballot' del resto de plazas disponibles hasta completar los 25.000 dorsales. De momento no hay plazas confirmadas ya que hasta que no finalice la inscripción de los que han corrido en 2025 no se puede saber si habrá plazas disponible ni cuántas habrá.

Las fechas y plazos previstos para las inscripciones de 2026 son los siguientes:

• 26 Octubre: Medio Maratón de Valencia 2025

• Del 30 de octubre al 3 de noviembre: Plazo preferencial fidelidad (4 días) para quien ha corrido en 2025.

• Desde el 4 de noviembre: registro en el sorteo / ballot (10 días). El plazo de registro al sorteo finalizará el 14 noviembre a las 11.00 horas.

• (Por confirmar) Realización del sorteo / ballot

• (Por confirmar) Envío resultado corredores

• (Por confirmar) Inscripción agraciados sorteo (12 días)

• (Por confirmar) Plazas no cubiertas con lista espera

Precios del Medio Maratón de Valencia El precio de inscripción del Medio Maratón de Valencia ha ido evolucionando en los últimos años. De los 23 euros que costaba en 2018, el salto de calidad de la prueba ha provocado que la inscrición para el 2025 se haya elevado hasta los 40 euros para los primeros 10.000 dorsales, 75€ para el siguiente tramo de 15.000 dorsales y 80€ para la lista de espera. En 2026 se ha anunciado que habrá un precio promocional también de 40 euros para los primeros dorsales, mientras que para el resto aún no se ha anunciado la tarifa.

Cualquier persona que llegue con una inscripción activa al Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 (es decir, que se haya inscrito y no la haya dado de baja por lesión, cambio de titular o servicio de reembolso) puede inscribirse al evento en 2026 durante el plazo preferencial de 4 días. Si no lo hace durante esta fase, podrá registrarse después como el resto de personas interesadas en el sorteo o 'ballot', pero perderá la garantía de tener una plaza asegurada de la primera fase.

Los 25.000 dorsales puestos a la venta el pasado 4 de diciembre de 2025 para participar en la media maratón de 2025 volaron: en apenas una semana la organización colgó el cartel de 'no hay billetes'. Se abrió una lista de espera y finalmente han sido cerca de 15.800 deportistas los que se han quedado sin dorsal.

Inscripción para el sorteo

Para inscribirte necesitas DNI o pasaporte, fecha nacimiento, correo electrónico y nombre completo de la persona que quiere correr. Estos datos no podrán modificarse posteriormente en el proceso de inscripción, para evitar que un corredor que resulte agraciado en el sorteo pueda ceder esa plaza a otro corredor.

Se puede completar un registro de hasta tres personas por si quieres correr con algún familiar o amigo, pero deberás completar también sus datos personales, que tampoco podrán modificarse. De esta forma, se os asignará un número de registro que será correlativo y esto permitirá, con las mismas opciones que el resto de registros individuales, que si sale elegido tu número de registro podáis completar las inscripciones de forma individual para correr todo el grupo.

En ese momento no hay que pagar la inscripción, pero al hacer tu registro en el sorteo / 'ballot' necesitarás una tarjeta bancaria activa en la que se realizará una retención de 5 euros en tu tarjeta de crédito durante 7 días. Pasado este periodo, el importe se liberará automáticamente. Esto significa que no te cobrarán nada por el registro en el sorteo o 'ballot', independientemente de si te toca una plaza para inscribirte o no.

Una vez realizado el sorteo, las personas beneficiarias, tendrán un plazo de 12 días para poder comprar su dorsal a través del enlace que recibirán en su correo electrónico y que ya incluirá los mismos datos que utilizó en el registro al sorteo. Si en el plazo indicado las personas beneficiarias del sorteo no adquieren el dorsal perderán la oportunidad de inscribirse con esta plaza garantizada, y las plazas que no hayan sido ocupadas se asignarán, por orden de registro, a las personas que se hayan inscrito a la Lista de Espera oficial de la prueba que se abrirá a tal efecto.