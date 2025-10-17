El día grande del Runners Paterna

Lourdes Martí Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 10:27 Comenta Compartir

El domingo 19 de octubre de 2025 no es un día cualquiera para el Runners Paterna. Los miembros de este club de l'Horta Nord vivirán, otra vez, uno de esos días inolvidables. «Para nosotros, el Gran Fons Vila de Paterna es algo especial. No es nuestro aniversario de nacimiento, pero lo vivimos como así lo fuera», explica Ángel López, más conocido como Koeman.

Casi un centenar de miembros de este club, con sus colores negro y amarillo característicos, participaran en una prueba que además es ideal para todos aquellos corredores que se preparan para el Medio y Maratón Valencia. La ciudad del running afronta la recta final del calendario con sus dos grandes citas y esta carrera que en este año correrá su edición número 23 volverá a contar con numerosa participación de muchos puntos del nuestro territorio.

«Correr en nuestro pueblo es como volver a los orígenes, la salida y la meta son muy atractivas y además tenemos un punto de animación», prosigue Koeman quien también añade que, tras la cita que arranca a las 9 horas, el grupo continúa la fiesta con una comida así como reparto de premios. Toda una cita para un club que lució sus colores por primera vez el 25 de febrero de 2012.

«No corras solo» es el lema de una entidad que tiene en el compañerismo y la humildad alguno de sus pilares fundamentales. La práctica de otros deportes así como las relaciones sociales con las personas que aman la carrera a pie también forman parte de una entidad que está presente en numerosas citas a lo largo del territorio nacional.

Desde 10K, hasta la 15K Valencia Abierta al Mar, la 15K Nocturna, medios maratones y maratones son disfrutadas por sus miembros quienes no sólo se dejan ver por el asfalto. Entre sus 250 miembros, hay amantes, y cada vez más, de pruebas de trail y de ultratrail.

