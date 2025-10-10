Julia y Joaquín forman el mejor equipo del mundo: «La montaña pone retos, la ciudad barreras» Ella, una niña con parálisis cerebral, y su padre, pediatra, forman el JJ Running Team cuyo objetivo es dar visibilidad y reivindicar los espacios de personas con discapacidad

Lourdes Martí Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 15:05 Comenta Compartir

No hemos escuchado apenas su voz, ella lleva casi siempre un mordedor con el que da algún que otro 'toquecito' a su padre cuando, después de empujar durante varios kilómetros su silla de ruedas, se pone a su lado y cuenta a veces sus sensaciones y en otras ocasiones, situaciones que vive con la protagonista de su libro, y de su vida (con permiso de sus otros dos hijos), su «paciente más difícil».

Así se llama la experiencia de su vida que plasmó negro sobre blanco Joaquín Susmozas, pediatra, sobre Julia, su querida hija que nació con parálisis cerebral y con la que pasó de correr empujando su silla tras el confinamiento por probar, a dar voz, visibilidad y reivindicar los espacios y derechos de las personas con discapacidad. Y, además, a convencer a grupos de personas para, por ejemplo, coronar tres tresmiles por un objetivo concreto.

Las primeras zancadas de Joaquín empujando a su hija fueron, como en realidad es su vida desde que a las dos semanas de nacimiento le detectasen a la pequeña una enfermedad rara, el síndrome de Beckwith-Wiedemann: una incertidumbre. «No tenía yo muy claro que ella iba a aguantar, porque es un culo inquieto, es un torbellino, bueno, ni yo mismo sabía si iba aguantar porque al final era yo empujando una silla». Pero aguantaron. Vaya si lo hicieron.

«Empezamos y no salió mal, nos llevamos un pequeño altavoz en el que poníamos música y poco a poco fuimos aumentando los kilómetros, en una aplicación de estas que te hace los mapas en 3D subíamos la ruta al estado de whatsapp y mucha gente interaccionaba y demás, por lo que creí que era algo que generaba interés y entonces nos planteamos dar el salto a redes sociales», relata, primero fue Youtube. «Hablábamos también sobre temas que afectan a las familias con discapacidad y bueno, fuimos dando el salto a otras plataformas». En sus perfiles de Instagram y de la red social X -antes twitter- además de compartir sus rutas, Joaquín habla de problemas cotidianos a los que debe hacer frente, por ejemplo cuando una plaza reservada para personas con discapacidad es inaccesible o, también para reivindicar baños inclusivos en los espacios públicos.

Ampliar Joaquin y el resto del equipo, alrededor de Julia tras cumplir un reto. LP

Todas estas proclamas por un mundo más justo, iban acompañadas de cada vez retos más grandes: «Progresivamente pasamos del asfalto a la montaña». El Mulhacén, Picón de Jerez, Cerro Pelado, Puntal de Juntillas… llegaron después en unos retos en los que no están solos, sería imposible de hecho. Unos «locos» indios que protagonizan imágenes duras y divertidas.

La Comunitat Valenciana es un reto pendiente para ellos: «Sobre finales de marzo iremos y también tenemos pendiente el Puig Campana que tuvo que posponerse por lluvias». Aquí, seguirán dando visibilidad por Julia y por las personas con discapacidad. «Siempre nosotros lo que decimos es que la montaña nos pone las cosas difíciles a todo el mundo. La montaña a ti te pone en tu sitio siempre, tengas discapacidad o no. Sin embargo, la ciudad, que es un sitio que debería de ser totalmente accesible e inclusivo, pues siempre le pone las cosas difíciles al mismo colectivo con discapacidad. La montaña pone retos, la ciudad barreras», concluye.

Reporta un error