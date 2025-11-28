Cap i Cames: el club de running que nació a partir de WhatsApp

Gabriel Strazzeri Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El objetivo de las amistades es simple: sentirse acompañado y ser feliz. Así lo entendieron seis amigos radicados en Valencia desde el año 2020. Todos ellos apasionados del running y con una intención clara: crear un club de atletismo que combinara trail y carreras al aire libre. Tras seis años su director y fundador, David Martínez, ve cómo un proyecto que inició sin mayores obligaciones terminó siendo un éxito con más de 71 socios.

WhatsApp marcó el camino

La historia de Cap i Cames Trail Running Team comenzó, como muchas historias, de manera natural. Un grupo de seis amigos que, a través de WhatsApp, decidieron disfrutar del running juntos. Sin mayores pretensiones, sin egos ni ambiciones competitivas. Lo único que importaba era compartir la pasión por el trail y disfrutar al aire libre. Bajo el nombre Cap i Cames (cabeza y piernas en valenciano) dieron inicio a su travesía.

«Nuestra idea firme desde el principio fue la de crear un grupo donde reinara en buen rollo y las ganas de pasarlo bien», asegura David Martínez... y así lo hicieron. Aunque en sus primeras etapas el club no era más que un pequeño grupo de entrenamiento, pronto personas ajenas o conocidas desearon unirse. Los interesados veían la conexión de los miembros y, sin saberlo, tocaron las puertas de lo que pronto sería un club oficial.

Ya son cinco años de running

Este año, el club celebra su quinto aniversario con 71 socios, consolidando una comunidad mediante los colores azul y amarillo. «El mayor logro es que nuestros socios se sientan orgullosos de formar parte de este grupo, donde juntos podemos transmitir nuestros valores: con el esfuerzo, pasión, compañerismo, solidaridad y respeto por bandera», explica Martínez.

En Cap i Cames no se destaca a los corredores por sus logros, sino por su compromiso. Desde finishers de ultratrails como la UTMB Mont-Blanc o Canfranc-Canfranc, hasta corredores «nuevos en este mundillo»... todos son valorados. Sin embargo, Martínez resalta especialmente la participación femenina. Una que les está acostumbrando a ver su camiseta en los podios de las competiciones.

Ampliar Atletas posan frente a una furgoneta decorada Cap i Cames

La calidad humana siempre por delante

El club también ha demostrado su compromiso con la comunidad al colaborar en varias pruebas deportivas. De hecho, han montado avituallamientos en eventos como el Trail Castell de Serra y el Trail Trincheras de Jérica y han organizado salidas en equipo a la selva de Irati, Benasque o Carros de Foc. Sin duda, experiencias que fortalecen los lazos entre los miembros y consolidan un espíritu de aventura común.

Ampliar El equipo en la cima de una montaña con vistas privilegiadas Cap i Cames

¿Te quieres unir?

El club Cap i Cames actualmente entrena los miércoles en Náquera y los sábados en Serra. Asimismo, el equipo cuenta con redes sociales activas y en constante expansión, especialmente en Instagram y en Facebook (@capicames). En ambas publican semanalmente a sus miembros en competiciones —en algunos casos con un fotógrafo detrás de cámara para sacar el máximo provecho.

