Deportes de montaña con vistas al Mediterráneo

Moisés Rodríguez Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

La Comunitat de l'Esport es un paraíso para los turistas que tienen la actividad física como estilo de vida. Da igual la modalidad, también hay alternativas para los que gustan de la montaña, con disciplinas como el senderismo o el trail, y la escalada. Respecto a caminar o correr, hay 5.000 kilómetros de senderos homologados (GR/PL o PS) que están tutelados por la Generalitat con origen en los datos que maneja la FEMECV (Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana). Esta institución cuenta en su página web con un amplio catálogo de este tipo de trazados, con descripción y especificaciones

Tanto es así que este servicio es la fuente recomendada para encadenar rutas. En todo el catálogo, hay alternativas para quien quiera un plan de montaña sin renunciar al sol y playa. Senderismo y escalada con bellísimas vistas al Mediterráneo. Quien realice una búsqueda, sin necesidad de ser demasiado exhaustivo, observará que una amplia de los destinos están en la Costa Blanca, en el litoral alicantino.

Y que el parque natural de montaña cercano a la costa más transitado es el de Serra Gelada, con una estimación de 166.000 visitas al año a falta de implantar un sistema de geolocalización: una vez esté en funcionamiento las expectativas son de casi duplicar estas cifras. Por el cresterío litoral que hay entre Benidorm, l'Albir y Altea hay diferentes sendas señalizadas. En la web de la reserva natural también existen rutas de escalada.

Santa Pola, Guardamar, Torrevieja y hasta Pilar de la Horadada ofrecen alternativas en el sur de la Comunitat. Pero ya yendo hacia el norte, y de vuelta a la Marina, sin duda uno de los emplazamientos imprescindibles es Calp: tiene el más que conocido Penyal d'Ifac, pero también el Morro de Toix. El resto de la comarca de la Marina ofrece otras alternativas en localidades como Teulada, Benitatxell, Xàbia o Dénia.

Pero no sólo hay posibilidad de practicar deportes de montaña cerca del mar en el litoral alicantino. Ya en la provincia de Valencia, Gandia ofrece opciones tanto de escalada como de senderismo. La Penya Roja de Marxuquera es una escuela que visitan numerosos aficionados a la primera modalidad a lo largo de todo el año.

Sin salir de la comarca, los aficionados al senderismo no pueden perderse el PR-CV 153 del Montdúver, entre los términos de Xeresa y Gandia. Quienes alcancen la cima en un día con buena visibilidad obtendrá como premio una auténtica postal de toda la Safor. En Cullera existe la alternativa de la Senda de la Lloma, esto es, el PR-CV 336.

La Costa de Azahar, esto es, la de la provincia de Castellón, también encierra opciones tanto de senderismo como de escalada. Respecto a esto último, la Serra d'Irta es un ejemplo de rutas señalizadas: entre Peñíscola y Alcossebre se puede disfrutar de 15 kilómetros de litoral prácticamente virgen. Ahí se combinan calas y acantilados, y la torre de Baldum. Senderismo de postal. En cuanto a la escalada, se debe consultar a los clubes locales.

El Penyal d' Ifac ya exige reserva para ascender a la cima El Penyal d'Ifac es uno de los enclaves más icónicos para realizar actividades típicas de la montaña junto al mar. Ubicado en Calp, se puede ascender hasta la cima por un sendero. Hoy en día, este camino está señalizado con tracks oficiales. Además, según se recogió en el PRUG del parque naturaleste itinerario está limitado a 300 personas al día para garantizar la conservación del entorno. Para subir a pie un punto que ofrece vistas impresionantes es preciso reservar. También hay vías de escalada, igualmente reguladas en el PRUG.

Reporta un error