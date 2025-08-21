Torró reprocha a Rodríguez que Ens Uneix mantenga el apoyo al PP La secretaria de Organización del PSOE vuelve a su pueblo con motivo de las fiestas y carga contra Jorge Rodríguez, el alcalde y su máximo enemigo político tras años siendo uña y carne. Compartirán ocho horas de palco durante los Moros y Cristianos

No es Rebeca Torró de las que huye de la pelea. Después de ser secretaria autonómica y consellera, se convirtió en síndica del PSPV en Les Corts al inicio de la presente legislatura. Duró poco, pero tuvo tiempo para tener varios encontronazos duros con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Choques con reproches ásperos y dirigidos incluso a lo personal. Así pues, no era improbable que este miércoles, de vuelta a su pueblo, Ontinyent, donde asistirá a la Entrada de Moros y Cristianos, la número tres del PSOE a nivel nacional se ahorrase una crítica hacia el alcalde Jorge Rodríguez, que también la ha tenido siempre muy presente cuando ha mostrado el lado más punzante de su oratoria.

Torró le ha recordado al exportavoz autonómico del PSPV su pacto con el PP, que ella considera decepcionante para los votantes de Ens Uneix, partido que ha asegurado que no va a responder «ninguna provocación en unos días que el protagonismo debe ser todo para la Entrada de Moros y Cristianos, que se celebra por primera vez después de ser declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Quien quiera protagonismo que no sea a costa de nuestras fiestas».

Ambos llevan años cruzándose críticas muy duras, después de pasar años como compañeros inseparables, él alcalde y ella su teniente de alcalde y concejala de Urbanismo. El caso Alquería separó sus caminos. Él acabó sentado en un banquillo y siendo declarado inocente. Ella ha acabadoó sentada en Ferraz como secretaria de Organización de Sánchez.

El viernes se sentarán los dos muy cerca. Situados a escasos metros de distancia, en la primera fila del palco de autoridades durante un acto, la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent, que dura cerca de ocho horas. Deberían tener tiempo de sobra para hablar y reconciliarse. Sin embargo, no es la primera vez que comparten ese palco. Ella ha acudido a esa fila preferente desde hace años. Primero como secretaria autonómica y en representación de Ximo Puig, presidente de la Generalitat. Después como secretaria de Estado. El protocolo le reservaba a Torró un lugar privilegiado en ese espacio preferencial que, sin embargo, ahora no podría ocupar. Es secretaria de Organización del PSOE, un puesto orgánico nacional de primer nivel, pero muy lejos de ser una autoridad pública. Sin embargo lo hará, se situará en la vanguardia del palco de próceres. Vuelve a su pueblo y a las fiestas, y se sentará en primera fila, pero esta vez como acompañante oficial de Diana Morant, que tampoco acude como secretaria general del PSPV que echó prácticamente a patadas a Jorge Rodríguez, sino como ministra del Gobierno de España.

Ontinyent es la capital de la comarca de La Vall d'Albaida, donde el sol no se anda con bromas en verano. Se espera una Entrada a 30 grados. Es una localidad de casi 40.000 habitantes, pero donde todos se conocen. Especialmente los que militaron en el mismo partido y fueron compañeros de gobierno municipal durante años y años. Alquería supuso un antes y después en la relación entre Rodríguez y Torró. Ella continuó en el PSOE y a él le expulsaron. El alcalde fundó Ens Uneix, revalidó sus mayorías absolutas y se ha convertido en la bisagra que podía decantar la Diputación en manos del PP o del PSPV. Los socialistas dieron por hecho el pacto. Rodríguez entendió que, en aquel momento, que Puig nombrase a Torró como síndica en Les Corts era un aviso, una señal de la nula importancia que la cúpula del socialismo valenciano le daba a la relación con el que parecía aspirante a suceder a Puig. Así pues, Ens Uneix pactó con el PP. Mompó preside la Diputación.

«Es cierto que, por un único diputado, el Partido Popular ha podido recuperar la presidencia. El votante progresista que confió en Ens Uneix no esperaba este cambio, y creo que debe reflexionar sobre ello», ha comentado Torró nada más pisar Ontinyent, en declaraciones a la Cadena SER.

Para Torró, «es muy importante, sobre todo en estos momentos, haber visto que la derecha no hace las cosas bien cuando está al frente de las instituciones».

«Las puertas siempre han estado abiertas. Ens Uneix debe preguntarse qué quiere ser y qué quiere continuar siendo. Si quiere formar parte de un proyecto progresista, el Partido Socialista siempre estará dispuesto a colaborar para que las instituciones sean gobernadas por fuerzas progresistas», ha indicado Torró.

Rodríguez ya advirtió hace un mes que el gran beneficiario del ascenso de Torró a la Secretaría de Organización del PSOE es Vicent Mompó, presidente popular de la Diputación gracias al voto de Ens Uneix, que no parece probable que migre hacia el PSPV con la enemiga íntima del líder municipalista en la cúpula de Ferraz.

A todo esto, el líder provincial del socialismo valenciano, Carlos Fernández Bielsa, mantiene un perfil entre bajo y subterráneo, sin querer participar en este duelo al sol que su partido parece haberse buscado para alegría del PP y de Mazón, en el ojo del huracán hasta que el PSOE decidió acaparar todo el progatonismo nacional y local.

Fuentes del Ayuntamiento de Ontinyent subrayan que es «un honor» para el Consistorio que Morant acuda a las fiestas. El Consistorio hace hincapié en ello. Sin embargo, no hace extensivo la honra sentida ante las (malas, para Ens Uneix) compañías de la ministra.

A preguntas de LAS PROVINCIAS, desde Ens Uneix, se asegura que van a «responder ninguna provocación porque el protagonismo de estos días debe ser todo para las fiestas».

«Nada debe distorsionar la importancia de la Entrada de Moros y Cristianos, que se celebra por primera vez después de ser declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Quien quiera protagonismo que no sea a costa de nuestras fiestas», han señalado las mismas fuentes de Ens Uneix.

