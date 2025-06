Transcripción

CAPÍTULO 02. UNA VIUDA MENTIROSA.

MAJE (ESCUCHAS): Hola.

SERGIO (ESCUCHAS): Hola.

MAJE (ESCUCHAS): ¿Qué tal?

SERGIO (ESCUCHAS): Muy bien, ¿y tú?

MAJE (ESCUCHAS): Bien.

NARRADORA: Como en una moneda, nuestra vida tiene dos caras.

Una es la que mostramos en público, la cara social. La otra, es lo que queda por debajo: cartas íntimas, mensajes, conversaciones telefónicas…

MAJE (ESCUCHAS): Tía, yo estoy genial con él, en la cama, en la calle. No tengo necesidad. Yo, para acostarme con Sergio y no verlo en un mes o dos, yo paso, Rocío.

NARRADORA: Sexo. Críticas. Frustraciones…

MAJE (ESCUCHAS): Como retrasé la boda y eso para Antonio era una indignidad moral, para él, que ya empezó a rajar de mí lo más grande… Pues claro, ya, ya me tienen como eso.

NARRADORA: Es en esa maraña subterránea donde se esconde la verdad.

MAJE (ESCUCHAS): Es que no puedo aguantar ese pueblo ni a los amigos de él.

NARRADORA: Y cuando se produce un crimen la Policía tiene la labor de encontrar la verdad a toda costa.

TONI HOMICIDIOS: Al tener intervenido su teléfono, ella tenía dos actitudes totalmente diferentes.

NARRADORA: En el caso de Antonio Navarro, el ingeniero asesinado en Patraix, la Policía lo tiene claro desde el principio: seis cuchilladas a matar, en su garaje, sin puertas forzadas… Parece un crimen pasional y planeado.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Teníamos francamente la convicción de que se trataba de de un asesinato.

NARRADORA: Antonio no tiene enemigos ni deudas. No tiene antecedentes policiales y no hay conflicto alguno en su vida en las horas previas al crimen… No parece un robo.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Llevaba su cartera con dinero, con la documentación encima. No le habían sustraído absolutamente nada.

NARRADORA: El trabajo de la Policía Nacional permite destapar las mentiras de Maje. Conocerla muy bien. Saber lo que pretende.

MAJE (ESCUCHAS): Igual que yo quiero disfrutar, tía, he cambiado, estoy súper contenta.

NARRADORA: Es la verdad que Antonio jamás conoció, rescatada entre mentiras y escuchas telefónicas.

TONI HOMICIDIOS: Tenía una doble vida. Incluso triple.

MAJE (ESCUCHAS): Nos gusta la movida. Vamos a ser sinceras… Eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse. No la quería.

ROCÍO (ESCUCHAS): (Risas) Ya, claro. Es que tiene que ser movida con sexo.

MAJE (ESCUCHAS): ...porque si yo luego me lo tenía que tirar después de la reconciliación, no me apetecía.

NARRADORA: Esta es la voz de María Jesús Moreno, Maje, grabada en una escucha policial. Habla con su mejor amiga Rocío. Antonio es el marido de Maje y hace menos de un mes que ha sido asesinado a puñaladas. Seis cuchilladas en el garaje de su casa de Valencia, en el barrio de Patraix.

Y esta voz también es Maje en las mismas fechas.

MAJE (ESCUCHAS): Estoy comiendo súper poco, porque tengo el estómago muy cerrado.

INTERLOCUTORA (ESCUCHAS): Claro.

MAJE (ESCUCHAS): Apenas duermo bien…

NARRADORA: Aunque ella aún no lo sabe, la escuchan policías como Toni. Su trabajo es delicado y por eso omitimos su apellido. Investiga crímenes en Valencia y es una de las personas que conoce las mentiras de Maje.

TONI HOMICIDIOS: Me llamo Toni. Trabajo en el grupo Homicidios de la Policía Nacional de Valencia. El grupo donde estoy ahora, para mí, a mi modo de ver, es el tope de la investigación. Es la investigación que más me gusta.

NARRADORA: El asesinato de Antonio Navarro no tarda en recibir un nombre que marca su principal hipótesis. Un caso pasional y con la mujer de la víctima bajo sospecha.

TONI HOMICIDIOS: Decidimos llamar a la Operación Viuda Negra a raíz de oírla a ella en declaraciones y empezar a contrastar todas las mentiras que nos estaba contando.

NARRADORA: Operación Viuda Negra.

16 de agosto de 2017. El día que Antonio es asesinado, Maje va a trabajar a la residencia de Torrent donde cuida a unas monjas. Después se presenta en su casa, se encuentra con el despliegue policial y aparenta estar muy afectada. La Policía le pregunta y reconstruye el entorno de la víctima.

TONI HOMICIDIOS: Se acaban de casar y empezaban una vida en común como otra pareja más. Se acaban de reformar el piso donde vivían en la calle Calamocha y ambos tenían un puesto de trabajo normal, con un sueldo normal también.

NARRADORA: La pareja de Novelda vive a sólo unos metros del principal cuartel de la Guardia Civil de Valencia. Es una zona muy segura.

TONI HOMICIDIOS: Ella trabajaba como enfermera en un hospital privado y completaba su sueldo trabajando en una residencia y Antonio trabajaba como ingeniero en una empresa de obras públicas.

NARRADORA: Pero Maje desconcierta a la Policía desde el principio. Ya sospechan de ella al interrogarla el día siguiente del asesinato.

TONI HOMICIDIOS: A los compañeros que le tomaron declaración les llamó muchísimo la atención que una persona, una chica que acaba de perder a su marido de una manera tan traumática, el día de antes, porque la declaración fue al día siguiente, creo recordar, estuviese 'whatsappeando' con el móvil. Y, vamos… una actitud que demuestra poco dolor.

NARRADORA: La viuda mantiene un comportamiento impropio. La Jefa de Homicidios, Esther Maldonado, lo explica en el juicio.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Sí que de vez en cuando sollozaba y se mostraba pues triste y dolida, pues en cuanto paraban a lo mejor porque entraba alguien o salía o tal,... pues enseguida cogía el móvil y estaba todo el rato chateando.

NARRADORA: Y, claro, le llaman la atención.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Creo que alguno de mis compañeros le tuvo que decir que por favor se centrase en la declaración y dejase un poco el teléfono.

NARRADORA: Maje comienza a contar aspectos negativos sobre Antonio.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Ella comenta que él era muy posesivo, que no la dejaba salir, que le miraba al teléfono, en fin, unas manifestaciones sí que un poco extrañas en esos…, en esos primeros primeros momentos, ¿no?. También nos comenta que cree, que le ha comentado su amiga Rocío, que puede que a lo mejor tuviera algo… insinúa, con una compañera de trabajo.

NARRADORA: Pinta a Antonio como un hombre desaseado, controlador, dispuesto a tontear con otras mujeres. La Policía interroga por separado a Rocío, la mejor amiga de Maje. Y aparecen las contradicciones. Descubren que más bien es al revés.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): …y al final termina por contarme que bueno, que ellas…, que Maje tiene que mentir a su marido para salir con ella, que suelen salir por las noches y que cuando salen pues que les gusta la fiesta y que a veces tontean con chicos.

NARRADORA: Es Rocío, y no Maje, la que da una importante pista.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Después de una hora de… de estar con ella, pues me confiesa que Maje tiene una relación paralela a la matrimonial con un chico que se llama Jose, que habían conocido en mayo de ese mismo año.

NARRADORA: Jose es un atractivo publicista valenciano, soltero, diez años mayor que Maje. Tres meses antes del crimen comienzan a salir y mantienen una relación a espaldas de Antonio. Lo recuerda en el juicio.

JOSE (JUICIO): Yo la conocí saliendo de fiesta con un amigo. Me dejó su número de teléfono. Empezamos a hablar por teléfono y fue avanzando la relación. Y al final pues acabamos teniendo una relación de noviazgo.

NARRADORA: Maje estaba con Jose la noche anterior al asesinato de Antonio. Ella le oculta su matrimonio. Y pese a la aparente confianza tarda varios días en informarle del crimen.

JOSE (JUICIO): Que me tenía que contar algo muy fuerte, que ella estaba casada y que justo su marido había muerto.

NARRADORA: La Policía descubre poco a poco el mundo sentimental que Maje esconde, y mientras despeja sombras sobre Antonio.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): No tenía problemas de ningún tipo, no tenía problemas de dinero, ni deudas, ni de drogadicción, ni tenía ninguna otra aventura.

MAJE ACTRIZ: Tal y como era Antonio, seguro que le plantó cara al ladrón y se enfrentó a él… Y claro, con eso solo vas a defenderte, nunca sabes lo que puede suceder…

NARRADORA: Pero la viuda intenta engañar a la Policía. Cuenta que Antonio es muy violento, con mucho arrojo. Dice que lo más seguro es que se haya enfrentado a un ladrón. Pero la investigación entre los amigos de la víctima tumba esa posibilidad. Ni había indicios de robo, ni el ingeniero tenía ese carácter.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Al preguntarle sobre ese posible carácter de echao p'alante de Antonio, pues su amigo nos dice además literalmente que era un cagón.

NARRADORA: Tampoco parece ser un hombre posesivo, como dice Maje.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Que Antonio no solo no era controlador con Maje, sino que además le había perdonado varias infidelidades de las que se había… de las que se había enterado. Y además que cuando Maje iba al pueblo con él, que la que era controladora y posesiva era ella con él.

NARRADORA: La Policía sigue investigando y descarta la acusación de malos tratos que Maje hace sobre Antonio.

TONI HOMICIDIOS: Nadie le había visto jamás un ojo morado, una marca en una mejilla, un… Nunca tenía síntomas de agresión física y por el carácter que tenía, Antonio tampoco parecía una persona especialmente violenta.

NARRADORA: El fin de semana previo al asesinato, la pareja parecía estar en paz. Lo explica en el juicio Mercedes, la madre de Antonio.

MERCEDES (JUICIO): Siempre estaban dándose besos. Dos días antes de matarlo, estaban los dos en mi casa besándose en el salón, en el sofá. Y muy cariñosa. Y «ay, tu hijo» y siempre con tu hijo y tu hijo, y tu hijo y tu hijo.

NARRADORA: Termina agosto y Maje sigue intentando protegerse. Sabe que la Policía ha indagado más en su vida. Intuye que pueden conocer sus relaciones extramatrimoniales y pide volver a declarar.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): No, es que tengo que hablar con ustedes porque, en fin… He ocultado algunas cosas… Que es que la primera declaración pues que le daba vergüenza contármelo, pero que quiere contarnos que…

NARRADORA: Maje declara esta vez en Novelda y confirma la relación con Jose. Cuenta que estaba con él la noche del crimen y además menciona a otro amante.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): …y nos habla de Tomás y nos dice que bueno, que tuvo una relación durante varios meses con un chico que es fisioterapeuta que se llama Tomás…

NARRADORA: Esta relación de Maje con Tomás es la que hizo enfadar a Antonio y estuvo a punto de acabar con la boda. Pero Tomás también sufre sus mentiras. Maje le dice que Antonio tiene cáncer, que es un tirano al que no tiene más remedio que atender.

TOMÁS (JUICIO): Que lo tenía que cuidar. Porque tenía el cáncer que tenía. Y no lo quería dejar porque su familia no quería que se separara. Porque él le obligaba a estar con ella. Siempre me decía lo mismo.

NARRADORA: Tras el crimen, Maje le cuenta a Tomás que Antonio murió precisamente por ese cáncer. Al cabo de unos días, cambia su versión y comienza otra táctica: contaminar a sus conocidos con hipótesis inventadas del asesinato, explicaciones que le alejen de cualquier sospecha.

TOMÁS (JUICIO): …que había sido por un robo, que querían su coche o no sé qué…

NARRADORA: Pero no sólo miente ella. Maje le pide a Tomás que mienta.

TOMÁS (JUICIO): …que intentara, si me llamaba la policía, no decir que Antonio tenía cáncer, que nuestra relación había terminado en septiembre cuando ella se casó.

NARRADORA: La Policía descubre que los engaños de Maje no tienen fin. Un crimen con rasgos pasionales, una viuda que carga contra su marido, que va mintiendo a todos, que dice y se desdice.

A finales de agosto el juez autoriza pinchar el teléfono de Maje. Por su estrecha relación con Jose, éste se convierte en el primer sospechoso.

TONI HOMICIDIOS: Cuando procedemos a intervenirle la línea telefónica a ella vemos que habla con un chico habitualmente, que es como su pareja, como si fuese su novio. Y el chico, claro, pasa a ser el sospechoso, porque nosotros en ese momento no teníamos conocimiento de Salva.

NARRADORA: La operación Viuda Negra entra en una nueva fase. La Policía descubre cómo se comporta Maje realmente. A veces está muy triste, como cabe esperar…

AMIGA MAJE (ESCUCHAS): Nena… ¿Qué tal?

MAJE (ESCUCHAS): Tía, no estoy bien.

AMIGA MAJE (ESCUCHAS): Pobrecita. ¿Qué estás haciendo, cariño?

MAJE (ESCUCHAS): Pues mira, me he puesto a hacer la cena porque... Por despejarme un poco.

AMIGA MAJE (ESCUCHAS): Pues sí. ¿Estás con tu madre?

MAJE (ESCUCHAS): Sí. Bueno, están todos conmigo.

NARRADORA: Pero a los pocos días ese lado triste cambia. Se va de fiesta.

Septiembre. Tres semanas después del asesinato de Antonio, Maje sale por Alicante con su amiga Rocío y empieza una nueva relación con un policía catalán. Se llama Sergio y también declara en el juicio.

SERGIO (JUICIO): Fue una relación esporádica en una noche de fiesta. Bueno, empezamos a hablar dentro de la discoteca. Luego salimos a dar un paseo y acabamos en el hotel.

NARRADORA: Esta vez Maje miente con su profesión y sobre todo le esconde que su marido ha sido asesinado hace menos de un mes.

SERGIO (JUICIO): Me dijo su nombre, que se llama María. Me dijo que era ginecóloga. Me dijo su edad. Si no recuerdo mal tenía 26 años. Y respecto a su situación sentimental no me dijo nada.

NARRADORA: Pocos días después, la Policía escucha su nuevo estado de ánimo en una conversación con Rocío. Comprueban el desprecio que le tenía a Antonio y asisten a toda una declaración de intenciones.

MAJE (ESCUCHAS): Vamos a resumir tres puntos. Punto uno: tú y yo estamos muy locas.

ROCÍO (ESCUCHAS): Pero, Maje, que ya lo sé.

MAJE (ESCUCHAS): Vale, pero estoy resumiendo.

ROCÍO (ESCUCHAS): Vale.

MAJE (ESCUCHAS): Punto dos: nos gusta la movida, vamos a ser sinceras.

ROCÍO (ESCUCHAS): Ya.

MAJE (ESCUCHAS): Eso sí, la movida con tíos buenos.

TONI HOMICIDIOS: Cuando hablaba con su familia y con sus amigas de Novelda, como una viuda súper afligida, súper doliente, que se estaba tomando medicación porque no podía aguantar este dolor… Y cuando hablaba con las amigas de aquí o con su novio, una actitud de «aquí no ha pasado nada» y de tener ganas de salir de fiesta y vivir la vida.

NARRADORA: La viuda, que al principio parece apenada, se ilusiona con Sergio. Y lo expresa cuando habla con él.

MAJE (ESCUCHAS): ¡Ay, madre mía! Es que estoy todo el rato pensando en ti. Rocío me dice «tía, nunca me has hablado nunca de ningún tío así». Y yo «ya, ya. Sí, ya lo sé». ¡Qué me vas a decir? Es que a ver, tú me tienes que entender. Yo de por sí ya soy tímida,... Pero que fue verte y decir… Pero esto ¿qué coño es? ¡Esta cara tan guapa!

INFORMATIVO: En Valencia un policía ha muerto y el agresor ha sido después abatido a tiros…

NARRADORA: Mientras Maje disfruta de su reciente viudedad, los policías de Valencia que la investigan reciben un golpe terrible. Fue el 12 de septiembre.

INFORMATIVO: …cuyo torso se ha encontrado esta noche en el interior de una maleta en esta misma zona del barrio valenciano de Ruzafa…

NARRADORA: El grupo de Homicidios pierde al subinspector Blas Gámez en acto de servicio. Tenía 51 años, era un policía ejemplar, una inspiración para sus compañeros y parte del equipo de la operación 'Viuda Negra'.

TONI HOMICIDIOS: Blas estaba trabajando con nosotros como el resto del grupo. Blas también fue a tomar declaraciones. Creo que bajó a Novelda también alguna vez a tomar declaración a Maje igual que igual que los demás.

NARRADORA: Maje hace un uso retorcido de esta tragedia. La incorpora a sus mentiras y sigue vinculando casos criminales al de Antonio. También engaña a su mejor amiga, Rocío.

MAJE (ESCUCHAS): Entonces van a ver si está relacionado o qué. Tienen faena. No te puedo decir nada más porque no sé nada más. Ha salido en la tele, en las noticias, todo.

ROCÍO (ESCUCHAS): ¡Ostras!

MAJE (ESCUCHAS): Sí, sí. Porque ha sido fuerte. Porque han matado también a un policía de homicidios.

NARRADORA: Los compañeros de Blas lo escuchan desde el teléfono pinchado, con resignación…

TONI HOMICIDIOS: Para nosotros fue ratificar que era una persona muy mentirosa.

JOSE (JUICIO): Que estaban investigando, que tenían como dos líneas de investigación porque también habían asesinado a alguien en la calle Peris y Valero y que puede que estuviese relacionado con….

MAJE (ESCUCHAS): Sí, sí, sí. Es que no hay palabras. Estoy cagá…

ESTHER MALDONADO (JUICIO): A Tomás le cuenta que bueno que el crimen, que habían sido unos terroristas islamistas que le habían robado…

TONI HOMICIDIOS: Con estas acciones pretendería crear una cortina de humo o desviar la atención sobre el verdadero culpable del homicidio.

NARRADORA: Jose se molesta al saber que Maje le oculta cosas. Lo dice en el juicio.

JOSE (JUICIO): Me había estado engañando. No sabía que había estado casada y que me gustaría que me contase toda la verdad.

NARRADORA: Maje y Jose quedan y ella inventa una nueva historia en la que aparece Arabia Saudí.

JOSE (JUICIO): Y aunque habían peleado alguna vez acabaron casándose porque el marido trabajaba en una empresa de ingeniería y tenía trabajos en Arabia Saudí o no me acuerdo en qué país, donde necesitaba que si iba con el marido a trabajar, tenía que estar casada si no, no podía viajar con él.

NARRADORA: Sin embargo, las cosas se arreglan entre ellos. En octubre la viuda deja de verse con Tomás. La relación de Maje con Jose va a más y la Policía ya lo sabe por las conversaciones con Rocío.

MAJE (ESCUCHAS): Pero es eso, que luego cuando no estamos pues cada uno a su bola que me parece de puta madre porque yo estoy… vamos… con una perdiz.

ROCÍO (ESCUCHAS): Ya.

MAJE (ESCUCHAS): Es que este no aprieta tía, ni aprieta ni ahoga.

NARRADORA: En otras llamadas Sergio parece ser el nuevo elegido de la viuda tras un intercambio de fotos eróticas.

SERGIO (ESCUCHAS): ¿Qué, qué me cuentas?

MAJE (ESCUCHAS): Nada. Que te echo de menos.

SERGIO (ESCUCHAS): Que tengo ganas de verte

MAJE (ESCUCHAS): Y yo también. Y encima me envías esas fotos…

SERGIO (ESCUCHAS): Ya… es que… joder…

MAJE (ESCUCHAS): Eres más malo…

SERGIO (ESCUCHAS): Ya… y tú has sido mala hoy también…

MAJE (ESCUCHAS): Hoy he dicho: 'Pero a ver María, ¿que estás haciendo?»

NARRADORA: Entre llamada y llamada, amante y amante, Maje resume su sentir en ese otoño de 2017: Libertad. Felicidad sin Antonio. Le gusta estar sola... O con sus nuevos compañeros.

MAJE (ESCUCHAS): Quiero que se lo pase bien y disfrute de la vida igual que yo quiero disfrutar. Tía, he cambiado, estoy súper contenta.

NARRADORA: La Policía escucha su satisfacción y la valora como móvil del crimen. Es su gran beneficio sentimental con Antonio muerto, como le cuenta a Sergio en otra llamada.

MAJE (ESCUCHAS): Yo estoy bien sola. Cuando estoy con mi pareja, a saco. O sea superbién… O sea, yo me veo contigo ahí aprovechando al máximo. SERGIO (ESCUCHAS): Joder, claro.

MAJE (ESCUCHAS): Bueno, a saco, ¿vale? Pero luego respetaría tu espacio, cosa que a mí nunca me han respetado o siempre han estado muy encima. Entonces valoro tanto los huecos en pareja libres. O sea, yo es que, de verdad, adoro la independencia y a mí me gusta estar sola, ¿sabes?

NARRADORA: La Policía comprueba que Maje es una mujer con muchas relaciones amorosas: antiguas y más nuevas; antes y después del crimen. Una viuda que desprecia a su marido y confía mucho en su madre, María Dolores. Cuando hablan de la casa de Patraix, le cuenta que ya no quiere vivir allí, que el garaje le da miedo.

MAJE (ESCUCHAS): Es lo que más me asusta. Tengo pesadillas. Y tengo muchas casas para ver en Valencia y encima compartidas con Jose, que no me tengo que gastar yo un dineral.

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Ya. Y más donde a ti te gusta.

MAJE (ESCUCHAS): Y más donde a mí me gusta la zona, no allí. Allí no quiero saber nada. Yo paso por el garaje y se me ponen los pelos de punta.

NARRADORA: En esta llamada, Maje le dice a su madre que el asesinato de Antonio le ha causado un trauma, sí. Pero… no mucho.

MAJE (ESCUCHAS): Y yo ahora estoy mejor que antes. Es verdad que lo que ha pasado me ha creado mucho trauma. Pero yo estoy mejor que antes sentimentalmente.

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Eso no hace falta ni que me lo digas.

MAJE (ESCUCHAS): Sólo te lo digo a ti, porque esta conversación….

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Eso es un secreto entre tú y yo.

MAJE (ESCUCHAS): Ya, pero ¿quién me está oyendo? Tú. Pues ya está.

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Ya. Y yo también lo sé. Y esa es la satisfacción que tengo, que es como una etapa que vas a cerrar en tu vida.

NARRADORA: «Un secreto entre tú y yo». Lo que sabía o no sabía la madre de Maje sobre el crimen saldrá a la luz años después, en el juicio. De momento, María Dolores habla así del asesinato…

MADRE (ESCUCHAS): De esto tampoco tienes tú la culpa. Ha sido lo que trae la vida.

MAJE (ESCUCHAS): Claro.

NARRADORA: Y tras esta reflexión materna, Maje insiste con estadísticas criminales en la ciudad de Valencia.

MAJE (ESCUCHAS): Lo único que esto pasa. Antonio es el número 16 asesinado en Valencia este año. Entonces ya dices «joder», 16, que no son dos.

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Pues hay que llevar cuidado donde se mete uno.

MAJE (ESCUCHAS): Hay que llevar cuidado con donde se mete uno… Yo si veo que hay mierda, no entro.

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Ya.

MAJE (ESCUCHAS): O sea, hay que ser un poco coherente en la vida.

NARRADORA: La Policía recopila más ejemplos del odio de Maje hacia Antonio y hacia su familia.

MAJE (ESCUCHAS): Gracias por todo y zanjo, pero yo a esa familia… no la quiero, no la quiero.

MADRE (ESCUCHAS): Ya, ya, ya…

MAJE (ESCUCHAS): Y yo ahora soy feliz y quiero al chico con el que estoy y ya está.

NARRADORA: Noviembre. Pasan casi tres meses desde el asesinato y las escuchas a Maje no dan ningún resultado concluyente.

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Dígame…

MAJE (ESCUCHAS): Mami…

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Hola, cariño. ¿Qué tal?

MAJE (ESCUCHAS): Bien.

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): ¿Qué estás, con las monjas?

MADRE (ESCUCHAS): Estoy en las monjas, pero como hoy tenía el día decente...

MARÍA DOLORES (ESCUCHAS): Sí.

MADRE (ESCUCHAS): Me he cogido el coche que tengo de empresa. Me he venido a Valencia para recoger el anillo de Antonio. Y una cosa menos.

NARRADORA: El trabajo policial requiere siempre de paciencia. Esperar. A diferencia de otros casos, en el crimen de Patraix tienen a la principal sospechosa desde el principio.

TONI HOMICIDIOS: Y hasta que consigues aclarar un sospechoso o centrarte sobre uno… pasa más tiempo. Pero este fue bastante rápido.

NARRADORA: Todo gira en torno a Maje, pero falta la prueba para poder incriminarla. Ni una sola escucha la sitúa en el garaje de Patraix aquel 16 de agosto. Ni a ella, ni a sus familiares, ni a sus amantes…

Hasta que todo cambia.

De golpe.

El 8 de noviembre.

MAJE (ESCUCHAS): Por favor. Es que no… No, estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado. Porque en teoría, yo creía que habías estado bien.

NARRADORA: Maje habla ahora con su amante más mayor, un compañero de trabajo desde 2015, el auxiliar del Hospital La Salud Salvador Rodrigo. Han chateado antes y está preocupada por su estado de ánimo.

MAJE (ESCUCHAS): Es que no puedes decirme ya hablaremos tranquilamente. O sea, estoy mal.

NARRADORA: Maje ha ocultado esta relación a la Policía. Se la ha ocultado a todos.

TONI HOMICIDIOS: Ya lo teníamos en cartera por el tema de los estudios de los tráficos de teléfonos, pero a partir de ese momento es cuando ya tenemos constancia de que puede estar involucrado y de la reacción que tiene ella, claro.

MAJE (ESCUCHAS): Yo no sé qué ha pasado, si he dicho algo mal o…

SALVA (ESCUCHAS): No, es que me ha venido a la cabeza que… que es verdad que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa… Y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas.

MAJE (ESCUCHAS): ¡Qué va! Jamás. Te dije que eso yo…

SALVA (ESCUCHAS): Ya lo...

MAJE (ESCUCHAS): O sea, es que ni lo pensaba. O sea te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que ni… Me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente. Eso nunca. Nunca.

SALVA (ESCUCHAS): Pues me ha dado un bajón. Me ha dado un bajón bestial.

MAJE (ESCUCHAS): Ya, pero es que eso te lo pondrás tú en tu cabeza, ¿no? O sea, no intentes poner tus pensamientos en los míos porque te vas a equivocar.

SALVA (ESCUCHAS): Y el otro día llamé a la Policía.

MAJE (ESCUCHAS): ¿Qué dices?

SALVA (ESCUCHAS): A mi amigo, a mi amigo, a mi amigo..,

MAJE (ESCUCHAS): ¡Ah, Dios! Salva, no hagas locuras, ¿eh?

