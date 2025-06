Transcripción

Episodio 6

Reclusa y madre. El mito criminal

CAPÍTULO 06. RECLUSA Y MADRE. EL MITO CRIMINAL

NARRADORA: Libertad.

Un derecho que se pide a gritos cuando se pierde, cuando más se desea.

La libertad está en el eje de esta historia. María Jesús Moreno, Maje, busca libertad desde joven. Liberarse de Novelda, de su rígida educación…

MAJE ACTRIZ: Cuando me fui a Barcelona lo hice para huir del ambiente estricto, para conocer gente nueva y sana.

NARRADORA: Con el asesinato de su marido Antonio, Maje encuentra un camino rápido hacia su liberación. No porque él la retuviera. Ella se crea la idea de que sin él iba a ser libre. Lo siente y lo expresa.

MAJE (ESCUCHAS): Porque yo estoy vamos con una perdiz. A mí nunca me… me han respetado o siempre han estado muy encima. Es que, de verdad, adoro la independencia y a mí me gusta estar sola, ¿sabes?

NARRADORA: Salva también buscaba libertad. Liberarse del miedo a perder a Maje por los malos tratos que ella decía sufrir. Y si Antonio moría su relación podría continuar.

SALVA (JUICIO): Mientras estuviera Antonio, ella y yo no podríamos estar juntos.

NARRADORA: La vida de Maje está dividida en dos. Hasta los 27 años es una mujer libre. Libre en sus relaciones y libre en sus decisiones, incluida la de matar. A partir de su detención, todo cambia.

JURADO (JUICIO): Declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán.

NARRADORA: Es la paradoja de Maje y Salva. Buscan juntos libertad y encuentran todo lo contrario…

La cárcel.

ALBERTO TÉLLEZ: La cárcel de Picassent es un centro raro que no hay ninguno igual en toda España. Es el centro más grande. Un centro que ya tiene bastante antigüedad.

NARRADORA: A principios de 2018 llegan dos nuevos nuevos reclusos. Son María Jesús Moreno y Salvador Rodrigo; una enfermera viuda y un auxiliar de enfermería.

ALBERTO TÉLLEZ: Soy Alberto Téllez, funcionario de prisiones desde hace casi 38 años y soy delegado sindical del Sindicato ACAIP UGT.

NARRADORA: Los amantes acaban de ser detenidos y encarcelados por el asesinato del marido de Maje. La investigación sigue abierta y Salva carga con toda la culpa. Comparten la misma cárcel, pero diferentes espacios.

ALBERTO TÉLLEZ: A fecha de hoy hay unas 200 mujeres y unos 1700, casi 1800 hombres.

NARRADORA: La llegada de dos presos nuevos, protagonistas de un caso tan mediático, siempre genera revuelo.

ALBERTO TÉLLEZ: Los presos siempre han tenido mucho interés en los asuntos de sucesos y tribunales. De hecho, cuando había prensa, junto con la programación de televisión, la sección de sucesos y tribunales era la que más se leía, la más demandada.

NARRADORA: Entre rejas, un delincuente conocido tiene magnetismo.

ALBERTO TÉLLEZ: Siempre hay mucha gente que trata de aproximarse a ellos… bueno, muchas veces incluso por ver si pueden sacar algo.

NARRADORA: Ni Maje ni Salva son rechazados o señalados por la acusación de asesinato.

ALBERTO TÉLLEZ: El homicidio no es algo especialmente mal visto, entre otras cosas porque hay bastantes que están por ese tipo de delitos.

NARRADORA: En lenguaje penitenciario, los que pisan la cárcel por primera vez, se llaman presos primarios.

ALBERTO TÉLLEZ: Lo normal es que se les trate de ubicar, si es posible con otros internos primarios y según en muchos casos lo que hablábamos antes del protocolo de prevención de suicidios.

NARRADORA: La viuda se encuentra en un espacio más tranquilo y mucho menos poblado que el de su amante: la zona de mujeres.

ALBERTO TÉLLEZ: Hay básicamente cuatro módulos grandes y alguno más pequeño; en principio también hay menos conflictividad.

NARRADORA: Su celda no supera los 10 metros cuadrados.

ALBERTO TÉLLEZ: Suele haber dos literas, una estantería, un baño. En la parte de preventivos hay una ducha…

NARRADORA: Maje entra en una nueva rutina parecida a la de Salva en la zona de hombres.

ALBERTO TÉLLEZ: Pues es a las ocho el recuento y la apertura de las celdas, bajan a desayunar… Si tienen algún tipo de actividad o de taller o de escuela, pues salen hasta la hora de comer. Si no, están en el patio.

NARRADORA: María Jesús insiste en que es muy activa y quiere trabajar de enfermera. En prisión, este puesto se logra por oposición, pero hay excepciones.

ALBERTO TÉLLEZ: Como puede ser limpieza de la enfermería o como puede ser alguna labor muy puntual en la misma, pero no realizar trabajos de enfermero como curas ni nada de esto.

NARRADORA: Sin embargo, Maje no consigue lo que quiere. Entienden que todavía es pronto y comienza entonces a estudiar la oposición de Enfermería.

ALBERTO TÉLLEZ: Hay una escuela para grados elementales y luego, si alguien quiere proseguir los estudios superiores, no hay ningún problema.

NARRADORA: La viuda mantiene su afición por el deporte y realiza circuitos de cardio 6 horas a la semana.

ALBERTO TÉLLEZ: Correr o utilizar los gimnasios o salidas al polideportivo común… Sí que hay bastantes internos que lo usan.

NARRADORA: Fuera de la cárcel el caso escala en repercusión mediática. La viuda dice sentirse presionada y vigilada.

INFORMATIVO: Vamos con unas relevantes imágenes sobre el caso del asesinato del ingeniero, de Antonio Navarro. El asesino confeso del crimen y amante de su mujer…

NARRADORA: Maje dice sufrir por sus padres. Sus compañeras le cuentan que hasta los policías encargados de los traslados quieren saber cómo es su vida en prisión. Mientras, se apoya en reclusas como Martina.

MAJE (JUICIO): Martina era mi compañera de celda desde febrero a agosto de 2018, que le dieron su libertad.

NARRADORA: Maje despierta simpatías y Martina habla así de ella en el juicio.

MARTINA (JUICIO): Es una chica sencilla, humilde, trabajadora. Dispuesta siempre a ayudar a todos y a todo el mundo, los que lo necesitan.

NARRADORA: Al principio, Maje sólo autoriza visitas de sus padres y dos hermanos. Cada dos semanas van a verla y se cartea con sus amigas. Pero la comunicación con Salva está prohibida. Para él, sus primeros días en prisión coinciden con el shock de su familia. Lo recuerda su abogada, María Julita Martínez.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Empezó a darse cuenta de la magnitud de los hechos y de la magnitud de las consecuencias. Había perdido toda su vida, su familia, todo.

NARRADORA: Su mujer inicia los trámites para el divorcio y al principio sólo recibe las visitas de su hija y de su hermano pequeño.

Durante las primeras semanas, Salva permanece en el programa de prevención de suicidios.

ALBERTO TÉLLEZ: Básicamente es que no puede en principio estar solo nunca en la celda durante los días que se estime.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Estaba muy afectado, muy deprimido, y en prisión lo habían ingresado en el módulo de enfermería para vigilarlo.

NARRADORA: Después ayuda como ordenanza y participa en un curso de auxiliar de Enfermería. Sigue mostrando su talante cordial, servicial y apenas tiene roces con presos o funcionarios.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: A raíz de ya todas las publicaciones que se realizaban y como ellos tenían acceso a verlas, Pues alguna burla, alguna cosa, pero en general no ha tenido problemas con ningún recluso.

NARRADORA: La soledad de su celda le permite horas de reflexión.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: La mayoría de las veces estuvo en una celda él solo. Si alguna vez coincidió con alguien fue esporádicamente.

NARRADORA: Pero hay un detalle que le molesta: no le dejan hablar con Maje.

Durante las primeras semanas en Picassent la viuda tampoco mantiene contacto con Salva. Sabe de él por terceros. Pero consiguen saltarse la prohibición. Y lo hacen de nuevo con cartas, como las que se enviaban en 2015 cuando se enamoraron.

SALVA (JUICIO): Un compañero, un interno allí coincidió con ella. Y yo vi la posibilidad de poder comunicarme con ella. Le hice llegar una carta a través del compañero. Ella me contestó y empezamos a mantener una correspondencia más o menos asidua.

NARRADORA: Martina se convierte en intermediaria. La particular paloma mensajera de Maje.

MAJE (JUICIO): Por medio de un compañero suyo de módulo me dio una carta en mano, ese compañero, y a raíz de ahí empezamos a intercambiar cartas. Él las ponía a nombre de Martina en el remitente, asegurándose de que así no nos leyeran el correo.

MARTINA (JUICIO): Pues yo era así como para cubrir el paso, para que le llegase la carta a Maje.

NARRADORA: La primera carta es del 13 de abril y se suceden hasta el verano. El fiscal lee los textos en el juicio.

FISCAL (JUICIO): Bien, empezando por la primera del 12 de abril del 18, usted dice en una carta «No quiero hablar de nuestro caso. Y menos por aquí. No quiero perjudicarte ni lo más mínimo».

SALVA ACTOR: No quiero que me cuentes nada que te comprometa, tan solo que sepas que aún estoy aquí, a las buenas y a las malas.

MAJE ACTRIZ: Mi madre solo reza para que no me falles en el asunto que nos corresponde. Por aquí no quiero hablar abiertamente del asunto.

SALVA ACTOR: No pienso fallarte. No le digas a tu madre que has hablado conmigo. Voy a estar a tu lado siempre. Gracias por verme guapo y atractivo

MAJE ACTRIZ: Confía en mí como no lo hayas hecho en tu vida. Te quiero mucho. Eres mi compañero. Vamos de la mano. Ahora tenemos que apoyarnos como nunca, ¿vale? Lucharemos.

SALVA ACTOR: He sentido un duro golpe con lo que me cuentas del maltrato. Me deshace por dentro, pero a su vez me reafirma en mi acto. No era un hombre bueno, no te merecía.

MAJE ACTRIZ: Ay Salva, mi Salva… lo que te quiero y lo que te he echo en falta en tus abrazos, ¡joder!

SALVA ACTOR: Estoy completamente enamorado de ti. No es que siga, es que estoy cada día más. Tus cartas me enloquecen. Me dan una vitalidad increíble.

FISCAL (JUICIO): «Hacen que desaparezcan los barrotes. Eres única».

Por qué decía esto usted, señor?

SALVA (JUICIO): Porque era lo que sentía en ese momento.

NARRADORA: Maje le da otro enfoque.

MAJE (JUICIO): Era mi único apoyo en prisión. Acababa de entrar en prisión, por primera vez en mi vida. Me sentía sola.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Yo no conocía la existencia de estas cartas, y además dije «dámelas» porque evidentemente vi un intento de manipulación cuando ya estaban filtrando en las noticias que ella tenía nuevas relaciones dentro de prisión. Entonces yo le abrí un poco también los ojos a Salvador diciéndole «mira… dame esas cartas». Mi misión era separarlo de María Jesús.

NARRADORA: La correspondencia clandestina acaba en verano. Salva recibe otro mensaje de ella a través de un preso. El último mensaje.

SALVA (JUICIO): Que ella no era nada mío, que no era mi novia ni era nada y que la dejara en paz.

MAJE (JUICIO): Me centré, no podía seguir estando con la persona que… independientemente del aprecio y del cariño que nos teníamos, no podía seguir con la persona que había matado a mí…, a mi marido y se acabó. Ahí simplemente no le contesté a las cartas y puse fin. Ya está.

NARRADORA: La relación de los amantes se deteriora y Salva cambia.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Cuando él se enteró de las relaciones que estaba manteniendo María Jesús con otros internos, ya él ya estaba muy desencantado.

NARRADORA: Hasta otros compañeros presos le animan a dar el paso. A contar la verdad.

SALVA (JUICIO): Ven un programa y quieren saber cosas que no les digo la verdad, pero la gente mantiene relación y te aprecian. Entonces abogan por ti y no por la otra persona.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Cuando empezó a meterse en la pastoral, cuando empezó a recapacitar y a estar muy arrepentido de todo lo que había sucedido y ser consciente de todo lo que había perdido, creo que en ese momento ya le daba igual lo de las relaciones con María Jesús. Había echado a perder su vida, aparte de echado a perder la vida, esto es lo más importante, de la persona a la que había se la había quitado, de Antonio.

NARRADORA: Octubre de 2018 marca el punto de inflexión en esta historia. En la conciencia de Salva entra en juego alguien muy importante.

SALVA (JUICIO): Mi hija. Mi hija lo que siempre me ha dicho es que dijera la verdad. Que dejara de mentir ya.

NARRADORA: Salva pide volver a declarar ante el juez. Remarca definitivamente que el crimen fue planeado por ambos.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Él estaba muy abatido, muy afectado. Pero creo que se sintió,... creo no; se sintió muy aliviado de haber contado toda la verdad.

NARRADORA: Salva resume las pocas veces que entabla contacto directo con Maje antes del juicio.

SALVA (JUICIO): La vi en una ocasión, que me tuve que desplazar por mi trabajo al módulo donde ella estaba. La vi unos instantes. Hablamos y nos preguntamos cómo estábamos. Y una, en una ocasión más, la vi delante del polideportivo, pero ya no ha vuelto a tener ninguna conversación con ella desde entonces.

NARRADORA: Tras las salidas para el juicio, tras su condena, Maje y Salva retoman su vida en prisión. A finales de 2020, ya son dos asesinos culpables en cumplimiento. Empiezan a tachar días: en el caso de la viuda, hasta 2040. En el caso de Salva, hasta 2035.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Él estaba en el módulo de cumplimiento incluso antes del juicio y no, no cambió de módulo, creo recordar, y sigue estando allí.

NARRADORA: Para Maje sí hay un cambio. Otro giro más. Se ilusiona con un nuevo hombre, un preso. Su nueva pareja se llama David, tiene 38 años y también es un homicida. Es un recluso con buena conducta que ya disfruta de permisos penitenciarios.

ALBERTO TÉLLEZ: A veces sí que sucede que los internos que han cometido el mismo tipo de delito pues puedan juntarse entre ellos.

NARRADORA:: El crimen de David también fue cometido entre dos: Él y su amigo Carlos. La víctima también fue acuchillada. Javier Martínez, periodista de Las Provincias, revive aquel horror. Fue el 20 de mayo de 2008.

JAVIER MARTÍNEZ: Había sido condenado a 15 años de cárcel por matar a un joven en Sueca a cuchilladas y luego hundir el cuerpo en el río Júcar. Lo hundió tras atarle una bombona de butano.

NARRADORA: Fue por un asunto de drogas. La víctima, Hugo Sáez, tenía 27 años. Recibió 44 cuchilladas.

JAVIER MARTÍNEZ: Y se da la paradoja que cuando ella empieza su condena, él está a punto de cumplirla.

NARRADORA: Maje cumple otro deseo en la cárcel. Se lo había confesado a uno de sus amantes tras el crimen.

MAJE (ESCUCHAS): Sí, que me gustaría ser mami joven para…

SERGIO (ESCUCHAS): Ya

MAJE (ESCUCHAS): ¿Sabes? Que sí, que tengo esa como esa ilusión.

NARRADORA: En enero de 2023 se conoce su embarazo en Picassent. Es apartada de sus tareas en la panadería de la prisión y hace una vida más tranquila. David, su pareja entre rejas, acaricia la libertad.

JAVIER MARTÍNEZ: Pero luego rompen la relación, y Maje es trasladada al módulo de madres de Alicante, donde hay un pabellón con celdas más espaciosas y tiene más comodidades para que las reclusas puedan jugar con sus hijos.

NARRADORA: Maje cierra un círculo. Embarazada y a pocos meses de dar a luz regresa a Alicante, la provincia de su infancia.

Su destino es el módulo de madres de la cárcel de Fontcalent, a sólo 20 minutos en coche desde Novelda. Se acerca a su familia. Se acerca al pueblo del que siempre quiso huir. Un funcionario de prisiones conoce bien el nuevo espacio de Maje.

JOAQUÍN LEIVA: Mi nombre es Joaquín Leiva. Soy portavoz del Sindicato de Prisiones ACAIP-UGT, funcionario de prisiones desde el año 2009. Cuando una interna es gestante y ya supera los seis meses de gestación y cumple estos requisitos de baja peligrosidad, ya se le propone para poder estar en esta unidad de madres, para que ese último trimestre de embarazo, el parto y ya todo el tiempo posterior ya esté en esta unidad de madres.

NARRADORA: La calidad de vida mejora para Maje.

JOAQUÍN LEIVA: Son pequeños apartamentos, podríamos decirlo así, unos pequeños espacios para que, tanto la madre como el niño, tengan cierta intimidad y también se desarrolle la responsabilidad de la madre de cara al menor.

NARRADORA: María Jesús, educada en una comunidad cerrada de niñas estudiantes, ve ahora cómo la historia se repite.

JOAQUÍN LEIVA: Alberga a 16 mujeres y 15 niños. El patio está muy enfocado a juegos infantiles, una decoración de colores muy vivos y que tengan esa capacidad de que el menor no tenga la percepción de estar en un entorno frío de muros grises.

MATRONA: Le estamos viendo la cabecita. Ya lo tenemos aquí…

NARRADORA: El jueves 13 de julio de 2023 Maje da a luz a su primer hijo en el Hospital General de Alicante, bajo custodia policial. El niño está a punto de cumplir ahora dos años. No lleva una vida muy distinta a la de cualquier otro pequeño.

JOAQUÍN LEIVA: Se buscan guarderías, se buscan fundaciones donde los niños puedan acudir y puedan tener una actividad perfectamente normal de cualquier niño de una mujer trabajadora.

NARRADORA: En el verano de 2026 Maje tendrá que asumir una dura ruptura por el bien del menor.

JOAQUÍN LEIVA: Y los niños pueden estar con su madre con carácter general, hasta que cumplen los tres años. Hay una serie de condicionantes que puede llegar hasta los seis, pero esto es mínimo. A partir de los dos años, el niño empieza a ser consciente de dónde está y hay que desvincularlo cuanto antes del entorno penitenciario. La separación del menor no es fácil. Sobre todo porque se crean vínculos en este tiempo muy fuertes entre la madre y el menor.

NARRADORA: A medio plazo, la maternidad de Maje podría traerle beneficios penitenciarios.

JOAQUÍN LEIVA: En función de la condena a la que esté expuesta la madre que acceda lo antes posible al tercer grado para evitar la desvinculación con menores. La norma general es que tiene que haber cumplido la mitad de la condena para acceder.

NARRADORA: Eso sucederá en 2029, cuando su hijo tenga 6 años. Mientras, otros deberán hacerse cargo del niño.

JOAQUÍN LEIVA: Lo que hablamos: abuelos, tíos o amigos cercanos

NARRADORA: Maje está hoy bien integrada en su comunidad de madres.

ALBERTO TÉLLEZ: El hecho de tener el niño sí que hace que haya un comportamiento… no sé si mejor, pero por lo menos menos conflictivo. Hay internas que lo perciben como un aliento de libertad.

NARRADORA: En cuanto a Salva…

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Aún no tiene beneficios penitenciarios, me refiero permisos, pero sí que tiene… pues a lo mejor ya puede salir, a lo mejor al jardín… El tiempo juega a su favor para solicitar beneficios penitenciarios.

NARRADORA: Maje y Salva tienen una última cuenta pendiente: pagar 250.000 euros a los padres y al hermano de Antonio: la responsabilidad civil de su condena.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Intentar aportar dinero para sufragar esa responsabilidad civil, igual que sé que la defensa de María Jesús está haciendo lo mismo, a la hora de pedir esos futuros beneficios. Pero yo veo difícil que le puedan dar la condicional. Ahora, empezar a tener permisos a la mitad de la condena, estoy segura que sí.

NARRADORA: Por lo demás, las cadenas que les unían se han roto y la distancia se impone entre ellos.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Salvador no tiene actualmente ningún vínculo con María Jesús.

NARRADORA: Salva ha iniciado un nuevo camino.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Está estudiando. Está estudiando Historia del Arte. Salvador querrá que la gente se olvide de él y que cuando salga de prisión, tener una vida normal sin que sea señalado.

NARRADORA: Puede que sus palabras en el juicio no sean las últimas.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Salva, querría contar su historia. Me consta que a lo mejor algún día la contará.

NARRADORA: Mientras, la historia de este crimen se cuenta ya de otro modo.

MAJE PELÍCULA: Sí quiero.

JEFA HOMICIDIOS PELÍCULA: Ella es culpable. Solo nos falta encontrar al que cogió el cuchillo por ella…

NARRADORA: Maje y el crimen de Patraix han dado el salto a Netflix con la película 'La viuda Negra'. El caso es ya un hito en la historia criminal.

RAMÓN CAMPOS: Soy Ramón Campos, productor ejecutivo y coguionista de 'La Viuda Negra'.

NARRADORA: El asesinato de Antonio también le dejó impactado.

RAMÓN CAMPOS: El crimen de Maje para mí fue desconcertante desde el primer momento y tenía claro que había claves que no habíamos acabado de entender. Que necesitaba yo mismo desentrañarlo para poder entenderlo.

NARRADORA: Ramón conoció el caso cuando la Policía pidió ayuda a su productora, Bambú Producciones para intentar limpiar el sonido de la grabación a los sospechosos cuando hablaban de las llaves del garaje. Había mucho ruido en la cafetería y no se les oía bien.

CONVERSACIÓN CAFETERÍA MAJE - SALVA: Escucha…, nadie se deja la puerta abierta, esa puerta se cierra…

RAMÓN CAMPOS: Cuando escuché esa conversación en la sala de posproducción dije. «uy, ¿qué es esto?». Y a partir de ahí empecé a documentarme sobre el caso y me quedé fascinado.

NARRADORA: Trasladar una realidad dolorosa a la ficción es siempre un reto.

RAMÓN CAMPOS: Esta película no es una película sobre la víctima. Es una película sobre los asesinos en la que intentamos comprender por qué una mujer decide que es mejor asesinar a su marido que divorciarse. Lo que hablamos es de dónde vienen los asesinos y cuáles son sus motivaciones.

JEFA HOMICIDIOS PELÍCULA: ¿No te parece raro que mire tanto el móvil?

AMIGA MAJE PELÍCULA: ¿Cómo estás?

MAJE PELÍCULA: Ahí, ahí… Pienso en Arturo.

NARRADORA: Ramón Campos y los periodistas Mikel Labastida, Arturo Checa y Javier Matínez tratan de explicar la fascinación que ha generado el caso.

RAMÓN CAMPOS: Yo creo que este caso tiene algo de voyeurismo. Nos acercamos a la vida privada de una forma que pocas veces hemos podido en un caso criminal. Y poder poner la oreja, por decirlo así, como a través del ojo de una cerradura y escucharla es lo que hace que este caso sea realmente fascinante.

MIKEL LABASTIDA: Además, las historias basadas en hechos reales funcionan muy bien. Son un reclamo infalible.

ARTURO CHECA: Creo que tiene muchísimos ingredientes, no sé si de culebrón o de novela dramático-romántica. Yo creo que eso atrapa mucho a la gente.

JAVIER MARTÍNEZ: Tiene sexo, tiene traición, tiene una investigación criminal, unas escuchas telefónicas y un amante.

ARTURO CHECA: Son dos personas absolutamente normales con una vida normal, en absoluto desestructurada y que mucha gente puede pensar que es algo que le puede pasar a cualquiera o a alguien a tu lado.

NARRADORA: Vicente Garrido y la abogada de Salva, María Julita Martínez, señalan más factores.

VICENTE GARRIDO: Son historias que siempre han tenido éxito y son muy, muy antiguas. Y, desde el punto de vista dramático, son siempre muy interesantes de seguir porque nos permite ver a gente con poder siendo manipulada, utilizada y finalmente traicionada por alguien que en principio es mucho más débil.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Es por la vida que ella tenía y todo lo que salió en el juicio de sus amantes. El morbo de María Jesús, precisamente por cómo ha mentido a todo el mundo, ha mentido… Estoy segura que a sus padres, a sus hermanos, a su marido le mentía, a Salvador le mentía, a sus amantes les mentía.

NARRADORA: Entre tanta mentira y secretos, quizás algunas respuestas no lleguen nunca.

MIKEL LABASTIDA: Lo que me llama la atención es su falta de perspectiva, el mundo alternativo que estaban construyendo y absolutamente irreal. Me sonroja a veces sus modos un tanto adolescentes y el surrealismo con el que acometen algunos hechos que tienen una trascendencia muy grande.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Todavía me desconcierta, me asombra y nunca entenderé cómo Salvador pudo cometer un crimen. No lo entendí ni el primer día, ni siquiera ahora conociéndolo.

RAMÓN CAMPOS: La psicología de Maje es para mí un misterio. Creo que hemos podido comprender cómo ha llegado hasta ahí, pero aún así nos sigue desconcertando mucho.

MIKEL LABASTIDA: El camino por el que optaron los protagonistas para salir de su realidad, esa realidad que no les gustaba…, fue tremendo.

ARTURO CHECA: Son dos vidas absolutamente normales y encauzadas. Que podía haber terminado en una ruptura sin más, pero que acaba en un asesinato.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: En esta vida nada es blanco y negro, lo cual no significa que haya actos que por sí son malos y están mal hechos y otros que son buenos.

NARRADORA: Juan Antonio Marrahí, redactor de LAS PROVINCIAS envió una carta a María Jesús Moreno a la prisión de Fontcalent para que pudiera expresarse libremente ante la publicación de este podcast.

JUAN ANTONIO MARRAHÍ: Esta carta no es para proponerte repasar cosas del pasado, es para que nos expreses cómo te sientes hoy, qué te ha aportado la maternidad y cómo estás desarrollando tu proceso de reinserción. Cómo es tu vida ahora, vivir en la unidad de madres y cuáles son tus planes de futuro y tu día a día…

NARRADORA: No hubo respuesta.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Valencia tuvo que escuchar más de 3.000 llamadas telefónicas hasta lograr atar el el caso.

Este podcast está dedicado a la memoria del subinspector Blas Gámez Ortiz y a la de Antonio Navarro Cerdán. También a todos los que ayudaron a que la verdad venciera a la mentira.

