Episodio 4

Episodio 4

La mente de una viuda negra

MAJE: AUTOPSIA A UNA ASESINA

CAPÍTULO 04. LA MENTE DE UNA VIUDA NEGRA

FISCAL (JUICIO): Oiga, señor, pero estamos hablando de eliminar físicamente a alguien. ¿Cómo aceptó usted esta proposición?

SALVA (JUICIO): No lo sé. Temía perderla.

NARRADORA: Nada, absolutamente nada, justifica un asesinato. El peor de los delitos. Lo peor del ser humano.

SALVA (JUICIO): Llevo estos últimos años intentando olvidarlo.

NARRADORA: Salvador Rodrigo Lapiedra, Salva, quiere olvidar. Pero algunos dedican su vida a intentar recordar, a comprender a los criminales. A estudiar cómo funcionan sus mentes.

MAJE (ESCUCHAS): Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería.

NARRADORA: El asesinato del ingeniero Antonio Navarro ha dado el salto a la universidad en Valencia. El profesor Vicente Garrido lo aborda en sus clases.

VICENTE GARRIDO: Yo tengo una asignatura en 4.º de Criminología y del doble grado de Derecho y Criminología, que se llama Investigación Criminal y creo que es un buen ejemplo de lo que es la confabulación para cometer un asesinato.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Le dijo la acusada que quería que Antonio muriera ese día?

SALVA (JUICIO): Sí.

NARRADORA: El crimen de Patraix es cosa de dos. Un ejemplo de la conspiración homicida. Si Salva es el ejecutor material, Maje es el impulso esencial.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Le dijo «no quiero que falles»?

SALVA (JUICIO): Si.

MAJE ACTRIZ: No quiero que falles

VICENTE GARRIDO: Cómo dos personas que son muy diferentes pueden en un momento determinado de sus vidas llegar a un punto en el que unir sus fuerzas para buscar un objetivo común.

NARRADORA: Modelos criminales como el del asesinato del ingeniero de Novelda ya se habían escrito y contado mucho antes en la literatura. O en el cine…

VICENTE GARRIDO: Es una especie de cliché dentro de la novela negra. El oyente puede recordar películas como «Perdición» de Billy Wilder o «El cartero siempre llama dos veces» o «Fuego en el cuerpo».

NARRADORA: ¿Qué se despertó dentro de Maje para planear y ocultar fríamente un crimen? ¿Cómo pudo Salva convertirse en un asesino de la noche a la mañana?

FISCAL (JUICIO): ¿Insistió mucho ella?

SALVA (JUICIO): Lo suficiente para convencerme.

MAJE: AUTOPSIA A UNA ASESINA

CAPÍTULO 4. LA MENTE DE UNA VIUDA NEGRA

NARRADORA:Todo comienza en la mente. El cerebro es el espacio secreto donde combaten el bien y el mal. La balanza que pesa decisiones, el lugar donde el futuro se proyecta antes de cualquier acción.

Desde algo tan nimio como elegir el sabor de un helado a algo tan terrible como planificar con un amante un a sesinato a cuchilladas.

SALVA (JUICIO): Me escondí en una de las plazas. Ella me había comentado dónde estaba su plaza… y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo, que nadie lo movía y que en ese aspecto podía estar tranquilo porque no, no iban a coger el vehículo de al lado

NARRADORA: En el cerebro se decide todo. En Valencia hay un profesor que lleva casi medio siglo entrando en mentes criminales, intentando descifrar sus motivaciones más profundas, asomándose a sus pensamientos.

VICENTE GARRIDO: Soy Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia.

NARRADORA: Para Garrido el crimen de Maje y Salva tiene un rasgo particular.

VICENTE GARRIDO: Los dos tienen una vida familiar y social, están plenamente integrados en su trabajo, cuentan con el aprecio de sus compañeros y es, por consiguiente, un perfil muy diferente.

NARRADORA: María Jesús Moreno, Maje, ha cumplido su primer mes en prisión. Acaba de ser detenida por la Policía Nacional y está acusada de un grave delito: asesinar a su marido Antonio junto a su amante Salva.

Es 21 de febrero de 2018. Maje afronta la primera de una importante serie de entrevistas. Habla con psiquiatras forenses que tratan de saber si sufre alguna alteración mental. Como Garrido, también intentan introducirse en su mente.

En primer lugar, habla de su familia, de su niñez.

VICENTE GARRIDO: Las vivencias de la infancia siempre son importantes. No hace falta ser un experto en psicología para saber que los cimientos de la personalidad adulta se ponen durante la infancia.

NARRADORA: La reclusa habla de una educación rígida y marcada por la religiosidad de su familia, integrada en la Obra de San Juan de Ávila. Maje cuenta que en esta comunidad cristiana separan a chicas y chicos y dice que es muy estricta.

VICENTE GARRIDO: Esto obviamente tiene una influencia sobre ti en la medida en que tengas una personalidad rebelde, una personalidad que se oponga justamente a ese tipo de enseñanzas.

NARRADORA: Y ese parece ser el caso. Al menos, es lo que cuenta Maje a los psiquiatras. Lo recreamos aquí.

MAJE ACTRIZ: No me dejaban integrarme con personas ajenas a la comunidad, no podía ir a cumpleaños o fiestas de fin de curso. Esta educación y las circunstancias de la adolescencia me hicieron muy insegura. No estaba viviendo mi vida. Era mi cruz…

NARRADORA: Cuenta que un día, con 13 años, dibuja un corazón en el libro de Sociales.

MAJE ACTRIZ: Entonces mi padre me pilló, me separó de mis hermanos y me lo hizo borrar con el dedo.

VICENTE GARRIDO: Es necesario que esa convivencia asfixiante con una serie de valores que ella veía como claramente incompatibles con lo que ella quería ser, fructifiquen en una personalidad capaz de rebelarse y de actuar de una manera contraria u opuesta a aquello que durante tantos años ella ha sentido como una encarcelación. El encarcelamiento de su alma de joven.

NARRADORA: La niña crece. Tras su mayoría de edad se desvincula de estas presiones, estudia Enfermería en Barcelona y puede hacer lo que quiera con sus relaciones personales. Y así lo hace durante algunos años. Pero en 2016 decide casarse con Antonio, un hombre al que obviamente no quería. Tras su arresto se defiende con que se sintió obligada. Presionada.

VICENTE GARRIDO: Lo hizo básicamente para escapar de ese ambiente al que nos hemos referido como asfixiante.

NARRADORA: Valencia siempre fue el sueño de Maje. Una huida de Novelda, lejos de ese control social más propio de los pueblos. Lo cuenta también en sus primeras entrevistas a los psiquiatras que la visitan en prisión. Lo recreamos a continuación.

MAJE ACTRIZ: Hablé con mi madre, le dije que no quería mantener esa vida religiosa y estricta. Y lo entendió. Dejaron de obligarme a ir a misa. Cuando me fui a Barcelona lo hice para huir del ambiente estricto, para conocer gente nueva y sana.

VICENTE GARRIDO: Para ella la ciudad, y en este caso Valencia, como gran ciudad de la Comunidad, constituía un destino para ella necesario para llevar el tipo de vida que ella pretendía llevar, que es un estilo de vida independiente. El que puede llevar una chica que además tiene un trabajo que le permite pues vivir, digamos, de una manera holgada y poder tener la estimulación social y todas esas experiencias que ella de niña pues precisamente y de joven pues ha lamentado no disfrutarlo.

MAJE ACTRIZ: Durante la carrera no salí de fiesta como debería. Al acabarla comencé a hacerlo y me di cuenta de que no aprovechaba mi vida. No quería estar en el pueblo. Se me quedaba pequeño y siempre era lo mismo.

NARRADORA: Maje quiere Valencia y quiere relaciones sentimentales sin ataduras. Antonio, sin embargo, estaba enamorado sólo de ella y quería fidelidad. Si tan agobiada se sentía Maje en el matrimonio, ¿por qué no separarse de su marido en lugar de asesinarlo?

VICENTE GARRIDO: Es necesario comprender un fenómeno psicológico que podemos definirlo como estrechamiento de la conciencia. Ella, a partir de que se va a Valencia y empieza la vida matrimonial, se da cuenta que tiene una profunda discrepancia entre su modo de ser y el modo en que ella le gustaría vivir y el modo en que teóricamente debe vivir una esposa.

MAJE ACTRIZ: En Valencia me apoyaba en las amigas que se habían salido de mi comunidad religiosa. Todas habíamos sido siempre buenas chicas, nos habíamos casado jóvenes y nunca la habíamos liado hasta aquel momento.

NARRADORA: Garrido sitúa los pensamientos que a su entender pesaron en la enfermera para evitar el camino más lógico, el de la ruptura o el divorcio.

VICENTE GARRIDO: ¿Quieres aparecer delante de todo el mundo como, una vez más, la mujer frívola que manipula a los hombres, que no es capaz de ser fiel, que no tiene seriedad? ¿De nuevo vas a tener que soportar la censura y las miradas reprobatorias de tus padres y quizás del núcleo familiar más duro de esa Novelda asfixiante? A nosotros eso nos puede parecer una tontería, pero para ella puede ser algo digno de tomar en consideración.

NARRADORA: Eso, añadido al litigio, al factor económico… Lo resume Toni, uno de los policías de Homicidios que investigó el caso.

TONI HOMICIDIOS: Cuando acabamos la investigación, las ventajas que Maje a priori iba a recibir eran principalmente económicas, ya que tenía el piso recién reformado, un piso en una buena zona… Y cobraría un par de seguros de vida también, aparte de la pensión de viudedad.

NARRADORA: Lo moral, lo ético, lo legal o simplemente lo lógico comienzan a perder importancia.

VICENTE GARRIDO: Tu conciencia se estrecha porque acaricias una idea y en tu cabeza lo que para ti es una cosa absurda, para ella tiene sentido.

NARRADORA: Maje recurre a la mentira. Intenta despertar compasión con un tema muy sensible, el de los malos tratos: acusa a Antonio de maltratarla. Se lo cuenta a sus amantes pero no denuncia.

VICENTE GARRIDO: Yo creo que sus mentiras desarrollan un papel, son funcionales en aquello que ella quiere conseguir.

NARRADORA: Maje le dice a sus amantes que quiere ver a su marido muerto.

VICENTE GARRIDO: Solo si encontrara a aquella persona capaz de hacerlo y a ti te dejara fuera de toda sospecha. Y es en ese punto donde se hace ese click mental y de pronto de pasar a fantasear con el asesinato, empiezas a tomar una parte activa en él.

NARRADORA: La persona capaz de hacerlo está ahí, a su lado. Es su amante más mayor, el que le saca 20 años, su compañero de trabajo, el más paternal, protector y servil… El auxiliar de enfermería Salvador Rodrigo.

Salva también habló de su infancia y juventud a los psiquiatras tras su arresto. Siguió esas entrevistas en la cárcel. Las recreamos a continuación.

SALVA ACTOR: Nací en 1970. Soy el séptimo de ocho hermanos. Cuando acabé EGB estudié FP y terminé Enfermería con 18 años. No hice el servicio militar. Fui objetor de conciencia y no tardé en encontrar trabajo en el hospital La Salud. Con 45 años allí conocí a María Jesús, cuando ella empezó a trabajar como enfermera.

NARRADORA: Los especialistas forenses se interesan por sus relaciones sentimentales. Y les cuenta que han sido escasas.

SALVA ACTOR: De joven llegué a pesar más de 120 kilos. Eso deterioró mi autoestima y complicaba mi relación con las chicas… Con 20 años conocí en el Hospital a mi primera novia. Nos casamos después de tres años de noviazgo. Tuve una infidelidad y me perdonó. Después, algún que otro tonteo inocente con compañeras. Hasta que conocí a María Jesús.

NARRADORA: También le piden que se describa. Que se defina…

SALVA ACTOR: Soy empático, una persona que escucho mucho, leal, muy amigo de mis amigos…

NARRADORA: Es un hombre cordial, tranquilo, atento y de costumbres sanas.

SALVA ACTOR: De adolescente fumé una corta temporada, pero nunca he tomado drogas. Sólo alguna cerveza con amigos, y raramente en casa. Nunca he perdido el control.

NARRADORA:Los forenses redactan los informes psicológicos de Maje y Salva.

María Jesús no valora las relaciones estrechas y de larga duración; se enfrenta a sus interacciones sociales sin mucho entusiasmo y habla de problemas y fracasos en sus relaciones con los demás en el pasado.

Tiende a mostrar falta de interés o emoción ante circunstancias cotidianas o novedosas, tiene dificultades para las relaciones interpersonales estrechas y muestra poca implicación emocional…

La conclusión es que Maje no sufre ningún trastorno mental ni de personalidad. Descartan eso que Vicente Garrido lleva toda su vida analizando y que se llama psicopatía.

VICENTE GARRIDO: Yo, que no la he tratado directamente, no puedo decir que tiene ese trastorno. Ahora bien, aparecen claramente rasgos, rasgos de psicopatía.

La manipulación y la mentira es una constante que ella ha utilizado no solamente con Salvador, sino también en su comunicación con sus amistades, con su familia.

SALVA (ESCUCHAS): Pero… no temas, ¿vale? ¿Qué es lo que he dicho yo siempre? Que quiero lo mejor para ti, ¿vale?

MAJE (ESCUCHAS): Confío en ti.

SALVA (ESCUCHAS): Vale.

VICENTE GARRIDO: El hecho de utilizar de manera tan instrumental, tan interesada, tan egocéntrica a alguien para ser objeto de dar muerte a otra persona.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Sabía la acusada perfectamente que ese día 16 usted iba a matar a Antonio?

SALVA (JUICIO): Si.

VICENTE GARRIDO: Hablamos de una falta de empatía, de una crueldad, de un uso de las personas claramente instrumental, y eso son aspectos de la psicopatía. Entonces yo diría que tiene indicadores de psicopatía.

NARRADORA: Los forenses también se pronuncian sobre Salva.

El evaluado tiene tendencia a mostrar su imagen más favorable y se presenta como una persona eficiente, disciplinada y muy organizada. Como Maje, no presenta patología mental ni una personalidad que lo predisponga a conductas impulsivas.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: El informe que hizo el Instituto de Medicina Legal fue de pena. Sus informes fueron muy precarios, insuficientes.

NARRADORA: La abogada de Salva, María Julita Martínez, defiende que actuó bajo una influencia tan poderosa que su voluntad y conocimiento estaban anulados cuando fue a matar a Antonio. Un trastorno mental transitorio.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Había actuado en un estado de obcecación movido por un sentimiento.

NARRADORA: En esa transformación de Salva en asesino actúan dos energías muy poderosas. Una de ellas es el miedo.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Él estaba convencido de que Antonio maltrataba a María Jesús y él estaba convencido de que la única forma de liberar a María Jesús era acabando con la vida de Antonio.

NARRADORA: La otra energía que pesa sobre Salva es el amor. La recompensa sentimental.

FISCAL (JUICIO): ¿Le dijo que si lo hacía, le recompensaría a usted, de alguna forma? ¿Le prometió algo a usted a cambio?

SALVA (JUICIO): Me dijo lo contrario que si… mientras estuviera Antonio, ella y yo no podríamos estar juntos.

NARRADORA: Toni, el policía de Homicidios, resume su percepción.

TONI HOMICIDIOS: Ella conseguía estar libre y tener una independencia económica y un buen nivel de vida también. Y él conseguía, en teoría, estar con ella. Salva quería matar a Antonio para poder estar él con Maje y vivir una vida juntos, que es lo que ella le había contado.

NARRADORA: Maje ciega a Antonio hasta el punto de aceptar casarse pese a su infidelidad a las puertas de su boda. Su destello acaba también cegando a Salva y al resto de amantes. Pero, ¿de dónde sale su poder?

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Y es una persona además que tiene mucho ángel. María Jesús es una persona que es muy atractiva, ya no digo físicamente o por su belleza, sino por su carisma y así me lo decía todo el mundo.

NARRADORA: Un amor así, tan ciego, tan entregado, puede ser devastador. Lo fue para Salva y, en consecuencia, para Antonio.

VICENTE GARRIDO: El amor: la fuerza que puede provocar un homicidio. Hay cientos de obras de teatro, novelas, miles de películas donde vemos que el enamoramiento ciego y apasionado puede provocar suicidios, homicidios, atentados terroristas… Sí hay algo que puede posibilitar que una persona temerosa de Dios y de las leyes cometa un homicidio, es precisamente la pasión.

NARRADORA: La abogada de Salva también se ha hecho muchas preguntas sobre la conducta de Maje.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Nunca he sabido si María Jesús de verdad se enamoró de Salvador, porque tampoco creo que una persona pueda decir cosas tan bonitas como había en las cartas o tratarlo tan bien.

MAJE (ESCUCHAS): Que es que te quiero. O sea, es que no… Hay cosas que sé, que siento… Y es que no te puedo decir nada más que que te quiero y eso engloba todo. Y que estoy pensando en ti es que constantemente.

NARRADORA: Lo que Maje expresa en esta conversación telefónica con Salva es muy distinto a lo que relata en el juicio.

FISCAL (JUICIO): Oiga, Salvador ha dicho que estaba enamorado de usted profundamente. ¿Usted de él también?

MAJE (JUICIO): No.

FISCAL (JUICIO): ¿En ningún caso?

MAJE (JUICIO): Enamorada, lo que es estar enamorada, no.

VICENTE GARRIDO: De pronto se encuentra con la cruda realidad. Y es que él fue el tonto útil. Él fue el hombre manipulado de tantas historias de nuestra cultura como conocemos donde esto ocurre. Y se da cuenta que ha matado una persona y lo ha hecho él, y lo ha hecho con sus manos. Y se da cuenta que su familia, como siempre ocurre, sufre las consecuencias terribles de un homicidio. Y se da cuenta que le espera muchos años en la cárcel.

NARRADORA: En la historia criminal ha habido más casos que siguen el patrón de la viuda negra. Javier Martínez los conoce. Lleva mucho tiempo contando el lado oscuro de la actualidad.

JAVIER MARTÍNEZ: Soy Javier Martínez, periodista del periódico Las Provincias desde hace 37 años. Y la mayor parte de mi tiempo la he dedicado a la crónica negra, al mundo de los sucesos.

NARRADORA: Javier ve similitudes con el caso de la guardia urbana de Barcelona.

JAVIER MARTÍNEZ: Los dos coinciden en el tiempo. En mayo muere Pedro Rodríguez a golpes y en agosto de 2017 asesinan a Antonio Navarro.

NARRADORA: Son casos casi idénticos.

JAVIER MARTÍNEZ: Con esos elementos comunes, ese triángulo amoroso, esas traiciones, un plan criminal y una culpable que dice ser inocente. En los dos casos, tanto Maje como como Rosa Peral, siempre dijeron que ellas no habían cometido el crimen, sino que habían sido sus amantes.

NARRADORA: Hay otros sucesos con similitudes, como el de Conchi Martínez, en Alicante, que acabó con su marido quince días después de casarse con él. Fue también en un parking, pero al aire libre. O el de Beatriu Friginal, que mató a su marido, el policía local Isaac Guillén, aprovechándose de la enfermedad que le impedía moverse.

JAVIER MARTÍNEZ: Coinciden en aquellos años pero no calaron tanto como los de Maje y Rosa Peral. Quizás porque estos dos últimos tenían ese componente mediático, ¿no?. El sexo, la traición.

NARRADORA: Pese a los casos mediáticos, las estadísticas muestran que los crímenes cometidos por mujeres contra sus compañeros son muy escasos.

TONI HOMICIDIOS: Cuando es el hombre que mata a la mujer suele ser una manera más visceral, más… Hecha en el momento y cuando es ella la que acaba con la vida de él, suele ser un poquito siempre más, más planeado.

NARRADORA: Las cifras son contundentes: en 2024 siete mujeres fueron asesinadas en casos de violencia machista en la Comunitat Valenciana. En España fueron 47 y hay que sumar nueve menores.

JAVIER MARTÍNEZ: Los crímenes cometidos por mujeres son realmente pocos y casos puntuales en medio del grave problema que supone la violencia machista.

INFORMATIVO: La restricciones marcan este puente del Pilar en España. Hay algunos turistas, pero pocos. El temor a los contagios del coronavirus sigue presente…

NARRADORA: Otoño de 2020, el año de la pandemia. La presunta asesina de su marido ha cumplido ya un año y medio en prisión provisional. Está a punto de presentarse en público.

Para Maje es una nueva etapa. La de una acusada de asesinato en manos de tribunal popular.

MAJE (JUICIO): Buenos días.

JUEZ (JUICIO): ¿Es usted María Jesús Moreno?

MAJE (JUICIO): Sí.

NARRADORA: Su futuro, como el de Salva, se decide en once jornadas.

JUEZ (JUICIO): ¿Usted recuerda cuando se leyó el primer día el escrito de acusación, los hechos por los cuales está usted aquí, acusada?

NARRADORA: Los amantes se reencuentran. Durante el juicio, cada uno se sienta en un extremo de la bancada.

JUEZ (JUICIO): Tiene ahora usted derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma. Tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen o algunas de ellas. Y tiene también derecho a la presunción de inocencia.

NARRADORA: Maje y Salva apenas cruzan miradas en el juicio.

Están más distanciados que nunca.

FISCAL (JUICIO): ¿Oiga, es cierto todo lo que acaba usted de escuchar en esta sala?

MAJE (JUICIO): No, no es cierto.

