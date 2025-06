Transcripción

INMA (JUICIO): María Jesús es una trabajadora del hospital donde en la actualidad yo trabajo. Era una enfermera. Y Salvador ha estado casado conmigo.

NARRADORA: Esta es la voz que queda tras el desengaño. Ella es Inma, la mujer de Salvador Rodrigo Lapiedra. Habla en el juicio sobre Maje y Salva. Es otra afectada más del crimen de Patraix.

FISCAL (JUICIO): ¿Usted sabía si en el 17 su esposo entonces, Salvador, tenía alguna relación con la acusada?

INMA (JUICIO): Lo desconocía.

NARRADORA: Cuando el ingeniero Antonio Navarro es asesinado el 16 de agosto de 2017, la noticia impacta en el Hospital La Salud de Valencia. Lógico. Alguien había matado al marido de una joven enfermera.

INMA (JUICIO): Pasaron unos cuantos días y me enteré… que lo rumoreaban comiendo unas compañeras.

NARRADORA: Inma no puede imaginar que el autor de ese asesinato es su propio marido, el padre de su hija, el hombre afable con el que convive…

INMA (JUICIO): Era muy servicial, amigo de sus amigos, buen hijo…

NARRADORA: Inma no tiene forma de saber en lo que se ha convertido Salva.

SALVA (JUICIO): Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría.

NARRADORA: Porque esta es una historia de muchos secretos. De movimientos ocultos.

TONI HOMICIDIOS: Le manda un whatsapp a Antonio diciéndole que esa noche le toca trabajar, aunque es mentira, y que cogerá el coche.

NARRADORA: Una historia de tramposos que caen en sus propias artimañas.

SALVA (ESCUCHAS): Y el otro día llamé a la Policía.

MAJE (ESCUCHAS): ¿Qué dices?

SALVA (ESCUCHAS): A mi amigo, a mí amigo.

MAJE (ESCUCHAS): Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh?

NARRADORA: Inma no sabe dónde va su marido en la mañana del 16 de agosto de 2017. Ni tampoco conoce al ingeniero Antonio Navarro.

SALVA (JUICIO): Fui a su garaje…, me escondí en una de las plazas.

NARRADORA: Inma y Antonio tenían algo en común: Estaban casados con asesinos.

SALVA (JUICIO): Cuando bajó, lo sorprendí. Fue todo muy rápido. No me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Su caballero andante. Él se creía el caballero andante de María Jesús. Fue una frase que yo dije y que cuajó porque es un poco así.

NARRADORA: Salva asesina por su amada. Por su princesa 20 años más joven que él. Después, otra mujer, una abogada, acabará defendiéndole de oficio por una vocación que le viene de familia.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Mucha gente me pregunta cómo puedes defender a un asesino? Soy María Julita Martínez Ballester. Soy colegiada desde el año 1994 del Colegio de Abogados de Valencia y llevo turno de oficio.

NARRADORA: El auxiliar Salvador Rodrigo y la enfermera María Jesús Moreno se conocen en 2015, cuando ella entra a trabajar en el Hospital La Salud de Valencia. Él ya lleva años en el centro, está casado, es padre y tiene una hija. Pero se enamoran y mantienen una relación furtiva entre cartas de amor y encuentros sexuales. Lo cuenta Salva en el juicio.

SALVA (JUICIO): Yo estaba casado, pero… No. Solo mantenía relación con ella.

FISCAL (JUICIO): ¿Exclusivamente?

SALVA (JUICIO): Sí.

NARRADORA: Los amantes cesan su relación antes de la boda entre Maje y Antonio, en septiembre de 2016. Pero luego la retoman. La recién casada no soporta a su marido, se siente enjaulada en el matrimonio y tiene más amantes que Salva ignora. A mediados de 2017 empieza a contarles a todos que su marido es un maltratador. Que desea su muerte.

Tomás es uno de ellos. Es el fisioterapeuta con el que Maje mantiene una relación desde antes de la boda. Su móvil registra los mensajes que ella le envía. Los textos aparecen en la documentación que la policía maneja. Los recreamos a continuación.

MAJE ACTRIZ: Me maltrata, cariño. Te lo juro. Estoy psicológicamente destruida. Esto lo va a pagar caro

TOMÁS ACTOR: Me cago en su puta madre. Te juro que lo voy a matar. ¿Has pensado en denunciarlo? Porque te apoyaría al 200%

MAJE ACTRIZ: He pensado en acabar con su vida.

NARRADORA: Tomás lo confirma en el juicio.

TOMÁS (JUICIO): Anteriormente ya me… ya me había dicho en persona que ojalá se muriera y cosas de ese tipo.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: No ha quedado acreditado jamás que Antonio le pusiera la mano encima a María Jesús. Eso yo creo que se lo inventó. Es bastante claro que se lo inventó.

NARRADORA: Pero mientras Tomás le anima a denunciar, el otro amante, Salva, sintoniza con Maje en la idea de matar.

SALVA (JUICIO): Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría.

NARRADORA: Salva se crea su propia ficción: debe protegerla de un marido maltratador al que ni siquiera conoce en persona.

SALVA (JUICIO): En los medios es fácil oír que… mujeres sin denuncias previas les había ocurrido algo fatal. Entonces temía por su vida también.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Creo que algo muy poderoso…, algo le movió a tener ese resultado, porque una persona en su sano juicio, una persona cabal, hubiera hecho las cosas de otra manera. Ella lo tuvo que confundir muchísimo.

NARRADORA: Llega el verano. La tensión crece. Maje y Salva pasan del deseo de matar a Antonio a un plan real para asesinarle. Lo recuerda Toni, policía nacional de Homicidios que investigó el caso.

TONI HOMICIDIOS: A raíz de un accidente que sucedió en la empresa de Antonio, en la que fallecieron dos trabajadores… Comentando Maje este accidente con Salva, empezaron a fantasear con lo bueno que hubiese sido que le hubiese sucedido esto a su marido y a partir de ahí empezaron a buscar la manera de hacerlo desaparecer.

NARRADORA: En julio, mes y medio antes del asesinato de Antonio, Salva pide hacer guardias nocturnas en el hospital para organizarlo todo con Maje. Acepta cometer el crimen en solitario, en el garaje del matrimonio, en el barrio de Patraix.

SALVA (JUICIO): Me dijo la marca. Me dijo la plaza donde la aparcaba porque pensamos... Ella me dijo que el garaje era una buena opción. En verano no había mucha gente. Yo le dije que sí, que de acuerdo. Y el cuchillo lo compré yo y lo decidí yo, pero porque pensábamos que era algo más silencioso y más accesible.

NARRADORA: Tiene 15 centímetros y medio de hoja y cuatro de ancho. Ya tienen el arma. Ahora buscan un argumento para que la víctima aparque el coche en el garaje, ya que normalmente es Maje la que usa la plaza del tercer sótano.

TONI HOMICIDIOS: Maje lo que hace es eso, sí que le facilita los horarios. Y el coche que tiene Antonio, claro. Le dice el coche que es y la verdad es que había un impedimento porque él lo solía aparcar en la calle y el de Maje en el garaje.

NARRADORA: La intención es asesinar a Antonio en julio. Pero Maje no logra convencer a su marido para que aparque en el sótano. Salva siente alivio pese a su promesa de matarlo.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Estaba planificado el asesinato para un mes antes y cuando finalmente no pudo ser porque no salieron las cosas como ellos habían planificado, porque Antonio dejó el coche de empresa fuera del garaje. Y María Jesús lo llamó para decir «se suspende el plan», él se sintió muy aliviado.

SALVA (JUICIO): Entonces ella me mandó unos whatsapps diciendo que no le ha podido convencer, que no podía ser porque lo había aparcado fuera. Yo, en ese momento, sentí un gran alivio.

NARRADORA: No cesan en el empeño y ponen nueva fecha al asesinato.

SALVA (JUICIO): Me tenía que ir de vacaciones y le dije que lo haríamos si acaso a mi vuelta.

NARRADORA: Salva se va de vacaciones con su familia la primera quincena de agosto y fija junto a Maje el crimen para su regreso: sería el día 16. Un miércoles.

SALVA (JUICIO): Ella se puso en contacto conmigo en agosto y concertamos una nueva fecha que sería cuando yo llegara a Valencia.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Le dijo la acusada que quería que Antonio muriera ese día?

SALVA (JUICIO): Sí.

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): ¿Le dijo «no quiero que falles»?

SALVA (JUICIO): Si.

MAJE ACTRIZ: No quiero que falles…

NARRADORA: En esas vacaciones, poco antes de convertirse en asesino, Salva lleva una vida normal. Inma, su mujer, recuerda esos días en su declaración.

INMA (JUICIO): Estuvimos de vacaciones en un camping cerca de Castellón. Mi hija, Salva,... yo. Y unos días vinieron unos amigos a pasar unos días con nosotros en un bungalow.

NARRADORA: Salva espera el día señalado. El 16 de agosto. Maje ejecuta su plan. Envía un mensaje a su marido y empiezan las mentiras. Le dice que ha cambiado su guardia en el hospital y que trabajará la noche del 15 al 16 de agosto.

TONI HOMICIDIOS: Le manda un whatsapp a Antonio diciéndole que esa noche le toca trabajar, aunque es mentira y que cogerá el coche. Claro, que aparque Antonio el coche en su garaje.

SALVA (JUICIO): Yo había quedado con ella de que no estuviera en casa cuando ocurriera. Y le dije que se fuera a trabajar, que buscara trabajo en ese día para que ella pudiera estar fuera y no se pudiera cruzar ni nada.

NARRADORA: Maje pasa el día anterior al crímen con Antonio. Poco después de las nueve de la noche, ella sale con su coche y le hace creer que se ha ido a trabajar al hospital. Le manda un último mensaje. Es especialmente llamativo lo que dice, por eso lo recreamos a continuación.

MAJE ACTRIZ: Puxi. Ya en el hospital. Goza esa empanada hecha con amor.

NARRADORA: Mentira tras mentira. Y mentiras para todos… Miente a su marido y miente también a Salva. A pocas horas para que se desate el crimen, Maje pasa la noche en casa de su otro amante, Jose, el publicista valenciano con el que se ve desde mayo.

JOSE (JUICIO): La noche del 15 es cuando durmió conmigo. Y el día siguiente pasó esto.

NARRADORA: Faltan siete horas para el asesinato y Antonio ha aparcado ya en el garaje, tal y como Maje le ha indicado. Pasa su última noche solo en casa mientras ella está con su amante Jose. El otro amante, Salva, cree que ella está haciendo la guardia en el hospital y se prepara para cometer el asesinato. No logra conciliar el sueño y su mujer se da cuenta.

INMA (JUICIO): Yo madrugo mucho y él estaba desvelado y se fue al comedor.

NARRADORA: Miércoles. 16 de agosto.

Es el día marcado para el asesinato de Antonio Navarro.

MAJE ACTRIZ: No quiero que falles…

NARRADORA: Salva sale con su moto de casa y se dirige hacia la calle Calamocha mientras Antonio despierta en su hogar.

SALVA (JUICIO): Cogí mi moto. Fui a su garaje.

NARRADORA: Salva lleva en la mochila un cuchillo, unos guantes y una toalla. Llega a la calle Calamocha sobre las siete y media de la mañana. La calle está tranquila.

Abre la puerta del garaje con las llaves que le ha dado Maje, baja, se pone los guantes, saca el cuchillo y se oculta junto al vehículo de Antonio.

SALVA (JUICIO): Me escondí en una de las plazas. Ella me había comentado dónde estaba su plaza y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo que nadie lo movía y que en ese aspecto podía estar tranquilo porque no iban a coger el vehículo de al lado

NARRADORA: Antonio sale de su casa y va al garaje. Baja al tercer sótano y camina, sin saberlo, hacia su muerte.

Salva le ataca. Con rapidez y por sorpresa.

SALVA (JUICIO): Cuando bajo, lo sorprendí. Fue todo muy rápido. No me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo.

NARRADORA: Le clava el cuchillo seis veces en el corazón, pulmones y otras partes del torso. Según el Fiscal, Antonio no puede ni defenderse.

Maje sale de la casa de su amante Jose para ir a la residencia religiosa de Torrent donde trabaja como enfermera, su segundo empleo. Allí pasa toda la mañana.

Salva, convertido ya en asesino, huye deprisa de la calle Calamocha.

SALVA (JUICIO): Abandoné el garaje y me fui a mi casa, me fui al trastero. Me cambié de ropa, guardé el arma y tiré la ropa por los alrededores, por ahí. No recuerdo exactamente dónde.

NARRADORA: Limpia el cuchillo, lo mete en un plástico, viaja 25 kilómetros hasta Ribarroja y lo tira en una fosa séptica en un terreno que allí tiene.

Mientras, pasan las horas sin que se descubra el cuerpo de Antonio en un garaje casi desierto en pleno agosto. Maje le manda mensajes al móvil.

TONI HOMICIDIOS: Maje empieza a mandarle a Antonio whatsapps de «estarás muy liado, tienes que ir de culo…» para ver si él le responde, claro. Evidentemente, ella sabe que no le va a responder. Pero es una manera de ella protegerse un poco. Como diciendo que está intentando contactar con él creyendo que está vivo.

NARRADORA: Maje también chatea con Salva.

SALVA (JUICIO): Ella me mandó un WhatsApp diciendo que quería verme y yo cogí la moto y me fui al domicilio de su hermana. Y se lo conté.

NARRADORA: Esa casa de Valencia está vacía porque la hermana de Maje se ha ido de viaje. Pasan más de una hora allí. La viuda se interesa por el crimen.

SALVA (JUICIO): Me preguntó detalles que en ese momento no le quise dar. Le dije que estaba hecho y ya está.

NARRADORA: Pero Maje tiene su mente en otro lugar: envía mensajes desenfadados a su amante Jose. Uno de ellos se lee en el juicio.

SECRETARIO JUDICIAL: El mensaje que dice «hacemos esta noche un amorcete» sale de Maje. La fecha es 16 del 8 del 17. Son las 13:02.

NARRADORA: Es precisamente esta relación entre Maje y Jose la que causa los celos de Salva tres meses después del asesinato. Hasta entonces el asesino se ha mantenido en la sombra para la Policía, que tiene puesto el foco precisamente en la viuda, en sus constantes mentiras, y en el propio Jose. Pero todo cambia en noviembre.

SALVA (JUICIO): Ella utilizó en alguna ocasión mi portátil y una vez se dejó la sesión abierta y, accidentalmente, porque no solía hacerlo en absoluto, descubrí un par de mensajes que le había enviado Jose. No sabía yo quién era ese Jose.

NARRADORA: Salva, convencido de que ha asesinado por amor, aspira a una relación con Maje. Su abogada así lo defiende.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Estoy segura que todos esos meses tras el crimen que no podían hablar, que solo verse en el trabajo…, él estaba esperando que ya las aguas volvieran a su cauce para iniciar una relación con ella.

NARRADORA: Y en lugar de su recompensa sentimental descubre que hay otro hombre en la vida de Maje. Y que además planean una vida juntos.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Se entera de que María Jesús se iba a ir de viaje con Jose, un chico que él ignoraba que existía, que además con el que se iba a casar, que iban a dar ya la entrada para un piso o creo que la llegaron a dar… Es cuando Salvador se desmorona y se da cuenta de que… «¿qué pasa aquí?».

NARRADORA: La Policía tiene pinchado el teléfono de la viuda. Saben que miente y comprueban lo feliz que está tras desprenderse de Antonio. A veces habla con Salva, pero son cautos. Sólo tratan temas triviales, o del trabajo. Hasta que los celos de Salva entran en escena.

SALVA (ESCUCHAS): Es que me ha venido a la cabeza que… que es verdad que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas.

MAJE (ESCUCHAS): ¡Qué va! Jamás. Te dije que eso yo…

SALVA (ESCUCHAS): Ya pero...

MAJE (ESCUCHAS): Lo tenía… Que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea que te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que ni… Me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca. Nunca.

NARRADORA: Obviamente, hablan del crimen. Pero el enredo es aún mayor. Para no revelar que ha curioseado el correo de Maje, Salva se inventa que un amigo policía le ha informado sobre el viaje que ella tiene planeado con Jose a Italia. La reacción de la viuda es crucial.

SALVA (ESCUCHAS): Y el otro día llamé a la policía.

MAJE (ESCUCHAS): ¿Qué dices!

SALVA (ESCUCHAS): A mi amigo, a mí amigo.

MAJE (ESCUCHAS): Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh?

SALVA (ESCUCHAS): No, llamé a mi amigo. No, no voy a hacer locuras.

NARRADORA: Salva se muestra triste y celoso, y Maje acaba convencida de que la investigan a ella. Empiezan sus temores.

SALVA (ESCUCHAS): Y le pregunté así… Tal no sé qué, esto.… ¿tú me lo puedes mirar? Y me ha mirado. Pues hay otra persona ahí que no sé quién es. Un tal Jose Antonio… no sé qué. No me acuerdo del apellido.

MAJE (ESCUCHAS): Sí, sí. También le hablé de él, el publicista. ¿Te acuerdas, el publicista?

SALVA (ESCUCHAS): Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí.

MAJE (ESCUCHAS): Sí, pero con más gente.

SALVA (ESCUCHAS): Ya… entonces claro, pues me ha dado un bajón porque claro...

MAJE (ESCUCHAS): Pero escúchame entonces… O sea, me están investigando a mí.

SALVA (ESCUCHAS): A ti o a él. Porque lo saben.

MAJE (ESCUCHAS): Hostia

SALVA (ESCUCHAS): Lo saben, entonces…

MAJE (ESCUCHAS): Pero eso no es.... O sea… escúchame.

SALVA (ESCUCHAS): No sé. Si no te hago feliz, dímelo.

MAJE (ESCUCHAS): Madre mía. Pero ¿podemos vernos o no? ¡Madre mía!

SALVA (ESCUCHAS): Ya, pero ya sé que tú eres libre.

MAJE (ESCUCHAS): Claro

SALVA (ESCUCHAS): Y puedes hacer lo que quieras.

MAJE (ESCUCHAS): Pero si eso ya se habló.

SALVA (ESCUCHAS): Ya, pero por lo menos saberlo. O por lo menos decírtelo.

MAJE (ESCUCHAS): ¿Pero qué? A ver ¿cómo te lo..? No, no.

SALVA (ESCUCHAS): Vale, vale.

MAJE (ESCUCHAS): Y luego. Es otra cosa… Porque yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando.

SALVA (ESCUCHAS): Por lo menos a él, no sé si le habrán puesto... Si tú le has dicho que tienes algo con él.

MAJE (ESCUCHAS): Sí.

SALVA (ESCUCHAS): Pues… Pues si le has dicho que tienes algo con él, pues ellos investigan y habrán visto que… que te vas a Italia.

MAJE (ESCUCHAS): O sea que están… O sea que están pinchando mi teléfono y todo.

SALVA (ESCUCHAS): Tu teléfono no lo sé. No, eso no me ha dicho nada. Pero que sabe que tenéis… Tenéis los dos un viaje a Italia. No sé. No me ha dicho dónde, pero a Italia.

MAJE (ESCUCHAS): Sí.

SALVA (ESCUCHAS): Y justo para las fechas que tú te ibas a Novelda.

MAJE (ESCUCHAS): Sí.

SALVA (ESCUCHAS): Vale, pues eso. Entonces se me ha juntado. Lo sé de hace nada…

MAJE (ESCUCHAS): Qué mal.

SALVA (ESCUCHAS): Ya, ya lo sé. Entonces yo quería preguntarte una serie de cosas, pero...

MAJE (ESCUCHAS): No, no. Es que yo te dije que había cosas que no te iba a…

SALVA (ESCUCHAS): Lo sé, lo sé.

MAJE (ESCUCHAS): Es que normal. Y es que…

SALVA (ESCUCHAS): No, no… Lo sé. Pero quiero saber…

MAJE (ESCUCHAS): Igual que tú tienes una familia. O sea… Y te jodes. Pues me jodo. Pues ya está. O sea, es así. No voy a estar sola esperándote.

NARRADORA: Esta llamada es reveladora y hace que toda la atención policial se centre en Salva.

TONI HOMICIDIOS: A partir de ese momento es cuando ya tenemos constancia de que puede estar involucrado y la reacción que tiene ella, claro.

NARRADORA: Maje y Salva cortan la conversación y quedan en un bar de tapas de Patraix para hablar en persona. La Policía les sigue discretamente y por fin ponen rostro a Salva, la pieza que faltaba en el puzle, la que aparta a Jose de cualquier sospecha.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Cuando la policía ve la presencia de una persona nueva, de un hombre nuevo, que evidentemente tiene una relación con María Jesús y en el que no habían caído hasta ahora, van a ese encuentro, le hacen una fotografía, comprueban que es un compañero de trabajo y empiezan a hilar cosas.

NARRADORA: La Policía pincha el teléfono de Salva y descubre que le ha dado a Maje un móvil exclusivo para comunicarse entre ellos. Las mentiras comienzan a desmoronarse. Incluida la de ese amigo policía que Salva ha inventado para conseguir de su amante información sobre Jose.

TONI HOMICIDIOS: En un primer momento nos alertó por si hubiese algún conocido que pudiese conocer el caso este, estar él metido en el caso y ser amigo de él. Pero una vez que lo investigamos no había nada.

NARRADORA: Diciembre de 2017. El año se acaba y Maje muestra en sus conversaciones un tira y afloja afectivo con Salva. Hasta dice sentirse confusa.

MAJE (ESCUCHAS): Hay tíos así que follan a menudo y no.., no dan esa talla.

SALVA (ESCUCHAS): ¡Ay, qué se le va a hacer! Yo tengo mucha imaginación y…

MAJE (ESCUCHAS): Ya, ya… Será eso.

SALVA (ESCUCHAS): Y tú me haces hacerla. Así que… Sí, sí. Pues prepárate, que habrá novedades.

MAJE (ESCUCHAS): Por favor, ¿eh?… Nada de esposas...

MAJE (ESCUCHAS): Me vuelvo a pillar de ti, ¿eh? Luego pienso que no puede ser. O sea, es una empanada mental. Me tratas genial. Estás loco por mí, físicamente me gustas. No me importa que me saques 20 años. Más que nada porque Jose me saca casi los mismos. Quiero estar ahí contigo a tu lado y volver… y hacer nuestros planes y lo de siempre. Que es que eso no lo puedo cambiar, es que no soy feliz.

NARRADORA: A finales de año Salva encaja ya la relación de Maje con su nuevo novio, Jose. Pese a su bajón sentimental en noviembre, el asesino acepta ahora su papel de segundo amante y hasta anima a la viuda a irse a Italia con Jose.

SALVA (ESCUCHAS): Te vas el fin de año, ¿a que sí? Dímelo que sí. Sí. Que te estás preparando la maleta y que os vais. Si, dímelo con ganas. Sí, me apetece. Dilo. Me apetece y me voy.

MAJE (ESCUCHAS): Bueno, es que espérate… Ahora no te lo puedo decir.

TONI HOMICIDIOS: Lo que le interesa es que Salva no hable. Ella sabe que también es culpable, igual que él, aunque ella no sea la autora material. Ella es autora intelectual también y si Salva se derrumbase o le diese un bajón porque sabe que no va a estar con ella o lo que sea, ella iría detrás.

NARRADORA: Salva se conforma con ser uno más entre los amantes de Maje. Siempre y cuando mantenga citas con ella. Lo refleja en una conversación con un amigo.

SALVA (ESCUCHAS): Incrédulo el que se crea que una tía como está ella, de 27 años, no le va a poner los cuernos. O sea, es que a ver, puedes decir joder, es que… Pero es lo que yo te digo. Yo me lo paso bien con ella. Ella se lo pasa bien conmigo. Y como las cosas las tenemos claras… Pues, qué quieres que te diga…

NARRADORA: Los asesinos pactan respecto a su relación.

SALVA (ESCUCHAS): El único pacto… Bueno «pacto», el único acuerdo al que hemos llegado es que ella y yo nos vamos a ver siempre. ¿Ahora mismo?, pues nos vemos. Que si ella se pone a salir con alguien, bueno pues que salga con alguien…

NARRADORA: Pero su tiempo se agota mientras la Policía avanza en la investigación. Esther, la jefa de Homicidios sabe que Maje y los familiares de Antonio se van a reunir para tratar temas de herencia. Sugieren al hermano del ingeniero que le diga a la viuda que ya tienen un sospechoso.

TONI HOMICIDIOS: Fue por lo que se conoce como «mover el avispero». A ver si sale alguna cosa.

NARRADORA: El propósito es saber cómo reaccionan Maje y Salva en sus llamadas, en sus conductas. La estrategia funciona.

MAJE (ESCUCHAS): Nos ha dicho que ya… la investigación ya está finalizada. Falta recoger un par de pruebas más para aumentar la pena. Pero ya tienen al sospechoso con nombre y apellidos. Y entonces, claro, mi madre se puso a llorar. Yo… Imagínate, el corazón no me cabía.

SALVA (ESCUCHAS): Ya, pero bueno, que no temas.

MAJE (ESCUCHAS): ¿No?

SALVA (ESCUCHAS): No.

MAJE (ESCUCHAS): Pero entonces la justicia, ¿qué? Es una mierda.

SALVA (ESCUCHAS): No. Estás teniendo por mí. No temas. Ya te lo digo yo, ¿vale?

MAJE (ESCUCHAS): Vale. Y la… ¿Y la justicia? O sea, ¿existe?

SALVA (ESCUCHAS): Mira, existirá, supongo.

NARRADORA: Salva la tranquiliza y se hace el listo. Intenta mostrar un conocimiento sobre cómo actúa la Policía que, en realidad, no tiene ningún sentido.

SALVA (ESCUCHAS): A ver, me tendrían que estar investigando a mí y no me están investigando. Primero tendrían que tenerme para preguntarme. Yo tendría que ir a comisaría a que ellos me preguntaran. Y si tengo antecedentes, si no los tengo, si tengo coartada, si no la tengo, si tengo cualquier cosa de ese tipo. Tendrían ellos que haberlo averiguado. Y yo tengo que participar sí o sí en ello. Porque no soy sospechoso y no me detienen, no tienen ningún deber a investigar mi vida. Yo soy una persona normal, yo soy una persona….

MAJE (ESCUCHAS): Ya, ya. Sí, sí… De a pie.

SALVA (ESCUCHAS): Ellos no pueden… A mí… pinchar mi teléfono.

TONI HOMICIDIOS: Esto nos confirmó totalmente que no tenía nada que ver, ni amigo policía ni nada parecido porque no le hubiese dicho estas, estas tonterías.

NARRADORA: Maje busca siempre su tranquilidad con un amante entregado a ella y que alardea de tenerlo todo bajo control.

MAJE (ESCUCHAS): Entonces respiro. ¿no?

SALVA (ESCUCHAS): Sí, te digo yo que respires, ¿vale? Respira tranquila, en serio.

NARRADORA: Pero los amantes quieren asegurar bien sus mentiras y coartadas por si acaso. Se citan para hablar cara a cara en una cafetería junto a la residencia de Torrent donde Maje trabaja. Quedan el 2 de enero de 2018. Y varios policías vigilan sus movimientos de cerca.

TONI HOMICIDIOS: Uno de los compañeros se pone al lado de ellos, para escuchar lo que dicen, mientras que nosotros disponemos el dispositivo de grabación.

NARRADORA: Uno de los agentes se camufla como un cliente más de la cafetería. Lo cuenta en el juicio.

POLICÍA (JUICIO): Yo me sitúo en la mesa inmediatamente anterior, entonces escucho… la anterior a la suya. Entonces escucho la la conversación

CONVERSACIÓN CAFETERÍA SALVA-MAJE: Escucha, hemos hablado un poco de la puerta abierta y había que hacer algo para que se fuera,...

TONI HOMICIDIOS: Hablan del método de entrar al garaje. Tienen dudas en la llave y ella no sabe si decir que se lo han robado… No sabe qué decir con respecto a la llave y él le dice que no diga nada, que si le preguntan que la llave le ha desaparecido y no sabe cómo le ha desaparecido.

POLICÍA (JUICIO): Maje dice «di que me la has quitado». Él dice «pues di… di que no…, di que no sabes nada, podemos decir que se te perdió en el bolso o que la tienes por casa, o que no te has dado cuenta…».

NARRADORA: El amante sigue con su carácter paternal, protector, convenciéndola de que todo está bajo control.

POLICÍA (JUICIO): Tú no temas nada, tú no te preocupes, a ti no te va…, repite muchas veces «a ti no te va a pasar nada, pero si pasa algo, yo sabré sacarte de esta». Ella le pregunta a él si él podrá salvarse, a Salva si podrá salvarse.

SALVA (JUICIO): Yo le comenté que… yo me haría cargo, que la llave no me la dio ella, que se la quité yo, que ella no tenía nada que ver. Y que la exculparía en todo.

NARRADORA: La Policía Nacional ya tiene pruebas muy sólidas. Pero Maje y Salva pasan su última semana en libertad con la tranquilidad de que otro va a pagar injustamente por su crimen.

POLICÍA CALLE 01: Brujo 1, ella ya ha salido del patio.

POLICÍA CALLE 02: Recibido.

NARRADORA: El 10 de enero de 2018 la Policía finaliza la operación 'Viuda Negra' con un doble despliegue para arrestar a los amantes.

TONI HOMICIDIOS: Maje… Fueron otros compañeros. Fue en el… cerca del Gulliver aquí en Valencia, mientras bajaba de un domicilio donde estaba durmiendo. Y cuando se dirigía a su coche, los compañeros la interceptaron y la arrestaron ahí.

NARRADORA: Salva cuida a su madre enferma en el Hospital de Manises. Los policías buscan el modo de no herir sentimientos en la detención.

TONI HOMICIDIOS: Estábamos cuatro compañeros en el momento de la detención y para que fuese el tema menos violento para su familiar o quien estuviese ahí, esperamos a que él saliese y cuando bajó a cafetería lo arrestamos en la cafetería sin ningún familiar alrededor suyo. Una manera discreta y él ni opuso resistencia ni nada.

NARRADORA: Inma, la mujer de Salva, lleva su mochila a la Policía. En ella atesora las cartas de amor de Maje que le acompañan a todas partes.

INMA (JUICIO): Y me dijeron tiene que traerle ropa limpia y la mochila que él llevaba y yo se la llevé. Yo no miraba la mochila de Salva. Él llevaba sus papelotes, el ordenador…

NARRADORA: Maje se muestra contrariada ante la Policía.

TONI HOMICIDIOS: Era sensación de extrañeza, de preguntarnos qué hace aquí, que no entiende nada, que si… Porque claro, ella en teoría era la víctima, en este caso, era la viuda de él. Y cuando llegó enseguida le explicamos lo que había y se derrumbó.

NARRADORA: Son interrogados por separado y ambos admiten haber planificado el crimen juntos. La jefa de Homicidios, Esther Maldonado, interviene en los interrogatorios.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): La primera pregunta que le hago es si se ha concertado con con Salvador Rodrigo, para planificar y para ejecutar la muerte de su marido. Y su primera respuesta es sí.

NARRADORA: Salva tampoco se opone a declarar.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Si los dos juntos han planificado la muerte y han ejecutado la muerte de Antonio. Dice que sí y luego le pregunto si ha sido él el autor material del apuñalamiento y dice que sí.

NARRADORA: María Julita descubre así el delito de su defendido y la magnitud del caso. De repente. Sin entrevista previa al ser un sumario cerrado.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: La primera pregunta que le hizo la policía es «¿usted planificó con María Jesús el asesinato de Antonio?». Y ahí yo me quedé… Vamos…, me quedé súper sorprendida. Lo miré, él bajó la cabeza y empezó a contarlo todo.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Que él sabe que Maje está siendo maltratada por Antonio, que él la quiere mucho, que tienen una relación de amistad, que él la quiere muchísimo y que entonces pues que haría cualquier cosa por ella.

NARRADORA: El 12 de enero declaran ante el juez. Maje cambia su versión y diluye su responsabilidad. Alega que no había entendido bien la pregunta de la Policía y se desvincula del plan para asesinar a su marido.

MARÍA JULITA MARTÍNEZ: Como María Jesús ya había declarado y ella había dicho que ella no tenía nada que ver en el asunto, que había sido él, lo primero que le dije, ratifica la declaración que dijiste en la Policía porque ella te ha echado las culpas de todo. Y él me dijo, «me las voy a echar yo, las culpas de todo. Así que he dado con ella». Y yo le dije no seas tonto o no declares o ratifica la declaración. Dijo «no, no, no, yo me voy a echar la culpa de todo».

NARRADORA: Días después, Salva conduce a la Policía hasta el cuchillo, el arma del crímen, en Ribarroja. Aunque había limpiado la sangre, los agentes encuentran restos de ADN de Antonio en la parte del filo incrustada bajo el mango.

Maje comienza una nueva vida. De homicida y encubridora, a reclusa de la cárcel de Picassent. Separada de su familia, separada de sus amantes, separada de Salva…

Los teléfonos callan. Ya no hay llamadas ni escuchas.

Ya no hay fiestas ni citas. Dos amantes encerrados y a la espera de ser juzgados. Salva, con su vida familiar hecha añicos, sigue poniendo a Maje en el centro de todo. Ella confía en su amante más fiel y entregado. Si él carga con todo, quizá ella se libre.

SALVA (JUICIO): Me iba a seguir auto culpándome yo. Que no se preocupara que dijeran lo que dijeran yo lo negaría y diría que ha sido solo cosa mía.

NARRADORA: Pero hay otra mujer que va a hacer recapacitar a Salva: su hija. Tiene 19 años y es la pieza clave para destapar lo que ocurrió con Antonio.

SALVA (JUICIO): Mi hija, lo que siempre me ha dicho es que dijera la verdad. Que dejara de mentir ya.

