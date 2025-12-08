Mikel Labastida Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:33 Comenta Compartir

Nos preguntamos si existe una alta sociedad valenciana y quién forma parte de ella, qué diferencia la vida social en Valencia de la de otras grandes ciudades y por qué nos interesa tanto la vida privada de las familias con mayor poder adquisitivo.

Idea y dirección: Mikel Labastida

Con la participación de: María José Carchano, Begoña Clérigues y Elena Meléndez

Edición: Amalia Yusta y Paco Sánchez