¿Existe la alta sociedad valenciana?

Nos preguntamos si existe una alta sociedad valenciana y quién forma parte de ella

¿Cómo ha cambiado la dana la vida de los valencianos?

14 min

¿Cómo ha cambiado la dana la vida de los valencianos?

Cuando el coronavirus entró en LAS PROVINCIAS

23 min

Cuando el coronavirus entró en LAS PROVINCIAS

Fraudes y ciberdelitos: claves de una amenaza a la que nos hemos acostumbrado

14 min

Fraudes y ciberdelitos: claves de una amenaza a la que nos hemos acostumbrado

Una redacción frente a la dana (II): La caída de un gobierno

Parte 2 · 38 min

Una redacción frente a la dana (II): La caída de un gobierno

Una redacción frente a la dana (I): Una catástrofe sin igual

Parte 1 · 39 min

Una redacción frente a la dana (I): Una catástrofe sin igual

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:33

Comenta

Nos preguntamos si existe una alta sociedad valenciana y quién forma parte de ella, qué diferencia la vida social en Valencia de la de otras grandes ciudades y por qué nos interesa tanto la vida privada de las familias con mayor poder adquisitivo.

Idea y dirección: Mikel Labastida

Con la participación de: María José Carchano, Begoña Clérigues y Elena Meléndez

Edición: Amalia Yusta y Paco Sánchez

¿Existe la alta sociedad valenciana?

