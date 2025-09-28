¿Cómo ha cambiado la dana la vida de los valencianos?
Once meses después de la catástrofe repasamos las secuelas entre la población
Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:06
Once meses después de la dana nos planteamos cómo ha cambiado la vida de los valencianos y qué efectos de la catástrofe han llegado para quedarse. Entramos en la redacción para conocer las secuelas que han quedado entre la población y las reacciones y planes de las instituciones.
Idea y dirección: Mikel Labastida
Con la participación de: Arturo Checa y Paco Moreno
Edición: Paco Sánchez
