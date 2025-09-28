Mikel Labastida Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

Once meses después de la dana nos planteamos cómo ha cambiado la vida de los valencianos y qué efectos de la catástrofe han llegado para quedarse. Entramos en la redacción para conocer las secuelas que han quedado entre la población y las reacciones y planes de las instituciones.

Idea y dirección: Mikel Labastida

Con la participación de: Arturo Checa y Paco Moreno

Edición: Paco Sánchez