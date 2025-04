El Marítimo espera su día grande: del silencio del Entierro a la alegría de la Resurrección

Pablo Alcaraz Valencia Sábado, 19 de abril 2025, 19:28 Comenta Compartir

En el Marítimo la llama del fervor por la Semana Santa Marinera no se apaga nunca y menos un Sábado de Gloria. La muerte de Cristo, escenificada en la procesión del Santo Entierro que acabó ayer bien entrada la madrugada, no ha impedido que los más de 3.600 cofrades así como los numerosos visitantes que se han acercado a los barrios del Grao, el Cabanyal y el Canyamelar esta mañana hayan continuado con el disfrute de las celebraciones. Si bien es cierto que la jornada de hoy, convertida en una víspera del gran día, la actividad en lo que a actos se refiere sufre un bajón considerable, sobre todo si se compara con los días previos y lo que queda por venir. Eso sí, no se ha vivido ni por asomo el ambiente ni las multitudes que ayer tomaron las calles y los bares de la zona.

Es bien sabido que la Semana Santa Marinera es un frenesí de actos en los que el Marítimo destapa toda su esencia y en los que los verdaderos fieles de la fiesta y su carácter incombustible no les hace perderse ninguno. Sirva como muestra el carrusel de acontecimientos vivido en la jornada de ayer Viernes Santo: los devotos tuvieron que madrugar para ver el siempre emotivo encuentro de los Cristos a la orilla de la playa para posteriormente aguantar hasta nada más y nada menos que la 1.00 de la madrugada para ver el final del Santo Entierro en la Iglesia del Rosario tras una larga procesión.

Si bien es cierto que el viento ha impedido que los hosteleros pudieran seguir con su buena racha tras el 'llenazo' registrado ayer, especial éxito tuvieron aquellos negocios por los que pasaba la el recorrido de la procesión, al reducirse de manera importante la presencia de clientes en las terrazas, los miembros de la actividad en los locales de las distintas cofradías, hermandades y corporaciones seguían recordándole a todo el mundo por qué son los días grandes del Marítimo.

El estruendo de los tambores aporreados por un grupo de niños y niñas en la calle Ernesto Anastasio se ha encargado de despertar a todo el barrio y al mediodía todo era un ir y venir de gente ataviada con las chaquetas de la entidad a la que pertenecen. Las kilométricas mesas instaladas por los todos los rincones para que los festeros disfrutasen de una paella de 'germanor' para hacer más llevaderos los preparativos del ansiado desfile del Domingo de Resurrección han sido lo más destacado de la jornada. Las puertas de los bajos de la calle Escalante, donde se concentran varias de las hermandades, cofradías y corporaciones así como la sociedad musical del Cabanyal, rebosaban flores de todos los colores que mañana serán exhibidas para conmemorar la vuelta a la vida del Señor.

Bandera amarilla en la playa

En la playa, la situación también era bien distinta a la vivida ayer donde los casi 30 grados invitaron a muchos a pegarse el primer chapuzón del año. La bandera amarilla que ondeaba en Las Arenas como consecuencia de las fuertes rachas de viento ha ahuyentado las ganas de alguno de darse un baño refrescante. Ello explica que la zona del paseo estuviese llena de transeúntes mientras el arenal presentaba una baja cantidad de bañistas.

No obstante, las moderadas rachas de viento sí han sido aprovechadas por unos pocos para calentar los motores de cara a los próximos días de Pascua que, como manda la tradición, son los indicados para que el tradicional vuelo de los cachirulos tome las playas valencianas.

Entre los pocos actos que tendrán lugar la tarde de este Sábado de Gloria destaca la procesión de la Cruz y el Sudario de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, correspondiente a la parroquia de Santa María del Mar. El comienzo del acto está previsto para las 18.30 horas de esta tarde y partirá desde la plaza del Tribunal de las Aguas para, posteriormente, finalizar en el mismo templo.

Comenta Reporta un error