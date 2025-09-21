Fernando Alonso vuelve a sus orígenes en Alzira El Campos Racing consiguió el título de constructores de la F3 de esta temporada de la mano de Tsolov, el talento apadrinado por el asturiano que fue piloto de la escudería en 1999

Juan Carlos Villena Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:43 Comenta Compartir

Año 1999. Un día cualquiera en la vida de Fernando Alonso que, a sus 18 años, tenía una sesión de test en el circuito de Cheste para preparar las carreras del Euro Open Movistar by Nissan. El desayuno se produce en la casa de Adrián Campos, donde el talento asturiano dormía cuando en muchas de esas previas. En la mesa, el hijo de la leyenda del automovilismo valenciano, también llamado Adrián, de 10 años. Todos sabemos cómo acabó esa historia, con el talento asturiano ganando el campeonato labrándose su brillante carrera en la Fórmula 1. Alonso fue el primer gran talento de Campos Racing, la escudería fundada en 1998, y un cuarto de siglo después ha vuelto a sus orígenes. A Alzira. A la Ribera. Muy cerca de Algemesí, donde el maldito río Magro llenó de lágrimas el pueblo del orgullo de la Muixeranga. Uno de los sueños de Adrián Campos, fallecido el 27 de enero de 2021 a los 60 años, siempre fue que el 'nano' formara parte de la estructura de su escudería tras retirarse. No ha hecho falta tanto tiempo.

El actual piloto de Aston Martin creó hace unos años su propia agencia de representación de jóvenes talentos, A14 Management, y en 2021 reclutó a Nikola Tsolov. Sabía perfectamente dónde llevarlo para completar su desarrollo, a la fábrica de campeones de Alzira. El búlgaro quedó subcampeón de F3 esta temporada y fue clave en el mayor hito de la historia de la escudería; el título por equipos conseguido el pasado l 7 de septiembre en Monza, con un doblete en esa última carrera del calendario del propio Tsolov y de Tasanapol Inthraphuvasak que permitió una remontada al límite para tocar cielo de categoría. «No hemos tenido tiempo casi de asimilarlo porque es la única categoría en la que hemos acabado ya la temporada. Todavía hay trabajo por hacer en otras categorías», razona Adrián Campos Jr al otro lado del teléfono. De lo que es consciente, a sus 36 años, es de lo orgulloso que estaría su padre del hito conseguido.

El 'nano' dormía en casa de los Campos en muchas ocasiones en las que debía afrontar los test en el circuito de Cheste

Para la próxima temporada, Tsolov ascenderá a la F2 dentro de la escudería valenciana. A sólo un pasito del gran sueño de todo piloto, de la mano de aquel asturiano que desayunaba en casa de los Campos a finales de los noventa. «De alguna manera es como si Fernando Alonso estuviera con nosotros. Cuando vino con Nikola lo sentí como si hubiéramos cerrado un círculo. Mi padre apostó por Fernando y ahora Fernando apuesta por otro piloto joven que corre para nosotros», analizó el director de Campos Racing, que abre la opción a que esa sinergia se amplíe con el tiempo: «Tenemos una buena relación y más pilotos suyos dentro de la estructura, uno de ellos es Pepe Martí, así que estamos ya colaborando. En el futuro no sé cuáles son sus planes pero seguro que mantendremos una buena relación».

Ampliar Los integrantes del Campos Racing celebran su título por equipos en Formula 3 el pasado 14 de septiembre. LP

Tras el fallecimiento del creador de la escudería, tocó hacer un valiente paso adelante para darle continuidad a un proyecto basado en la proyección de jóvenes pilotos. A nivel empresarial, Campos Racing pasó de facturar 6 millones a 19. Hace cinco años sólo competían en F2 y F3, con cinco pilotos. A día de hoy, la estructura valenciana compite en cinco, con 20 coches en activo y otros tantos pilotos. A ello se añaden los pilotos en la Academy y unos cuantos coches más que utilizan para hacer test «y que nuestros pilotos oficiales puedan entrenar y se puedan preparar de la mejor manera posible», apunta Adrián Campos Jr. Algo que ha ayudado a que el nivel competitivo aumente: «Veníamos los últimos años mejorando cada vez más los resultados deportivos en general, en todo el equipo, pero en F3 en particular porque es un campeonato muy complicado. Hemos ido mejorando y este año hemos conseguido ganar. La verdad es que llegamos con pocas opciones pero creíamos que lo podíamos hacer. Durante la temporada tuvimos muy mala suerte en algunos aspectos, con algunas descalificaciones bastante injustas donde perdimos muchos puntos por el camino. Si no hubiera sido así en esa última carrera de Monza habríamos peleado con Tsolov por el título de pilotos. Hemos desarrollado el coche muy bien con un último fin de semana impecable».

El momento más duro del equipo llegó entre 2009 y 2012, cuando corrió en el campeonato de la Fórmula 1

«Hace casi cinco años que pasó lo de mi padre», rememora el valenciano: «En ese momento estábamos en uno de los peores momentos de la historia del equipo y fue justamente en el peor momento en el que algo así podía pasar. Personalmente, recibí un par de hostias así de realidad y sentí que a partir de ese momento había que espabilar de verdad, esforzarse y sacarlo adelante». La clave para no cerrar la persiana fue darse cuenta «que había mucha gente trabajando en el equipo toda la vida y muchas familias que dependían de nosotros». Eso y, además, «teníamos una historia muy importante dentro del automovilismo español. No podíamos darnos por vencidos en aquel momento. Por una razón u otra todo ha ido mejorando. El primer año fue muy duro y a partir de ahí todo fue a mejor. Ahora hemos llegado a un punto en el que hemos logrado ya ganar por fin un campeonato internacional y obviamente estoy orgulloso de ello».

El equipo se volcó en los primeros días de la trágica dana Las instalaciones del Campos Racing están situadas en Alzira y no fueron afectadas por la trágica dana del pasado 29 de octubre pero sí que están muy cerca de Algemesí. Es decir, de una de las localidades más devastadas por la riada tras desbordarse el Magro a su paso por la localidad de la Ribera. «Pusimos todo lo que teníamos en nuestros manos para ayudar, como maquinaria, camiones, los quads que tenemos para reforzar y todo el material que usamos», recuerda Adrián Campos de unos días donde la actividad deportiva quedó en segundo plano y la mayoría de los 90 trabajadores que ahora mismo están en el equipo pusieron su grano de arena para ayudar en los momentos más complicados: «Nos pusimos todos a disposición para ayudar y a partir de ahí, cuando ya tuvimos que retomar las carreras después del parón siempre seguimos de cerca cómo iban desarrollando las labores de reconstrucción». Sin duda, ese recuerdo de lo ocurrido ha sido uno de los acicates como ha ocurrido con el resto de equipos deportivos de la Comunitat que han competido a nivel internacional esta temporada. Además, en el caso de Campos Racing, teniendo en cuenta que una de las infraestructuras más dañadas fue la del Circuito Ricardo Tormo de Cheste, que ha tenido una vida casi paralela a la creación de la escudería en el año 1998.

El camino de Campos Racing no ha sido sencillo. Entre 2009 y 2012 la escudería vivió su peor momento durante los tres años que disputó el campeonato de la Fórmula 1, como Campos Meta 1 y HRT, para retirarse sin conseguir un sólo punto y con presupuestos de 40 millones por temporada. «Ahí el equipo desapareció una temporada y empezó de cero al año siguiente», sentencia Campos. Tras el renacer, la estructura se volvió a centrar en la búsqueda de nuevos talentos como Álex Palou: «Ahora mismo es el que mejor resultados está teniendo dentro de los pilotos que han salido de casa. Es algo que me hubiera gustado mucho que mi padre hubiera visto, aparte de todos los resultados que estamos teniendo como equipo, porque es un piloto al que le tenía muchísimo cariño y creía en sus posibilidades». ¿Y ahora, por dónde pasa el objetivo? «Ahora viene lo difícil. Lo difícil es mantenerse. Cuando ganas se te alinean los astros, tienes buenos pilotos y buenos resultados. Pero nosotros lo que queremos es mantenernos ahí arriba, ser un equipo de referencia. Para eso nos hace falta un poquito más de continuidad para lograrlo. Ese es ahora mismo el principal objetivo a medio plazo». Una de las tentaciones externas para juzgar al mundo del motor es pensar que sólo se financia por las marcas o constructores pero también tiene una etapa de formación. «Necesitamos apoyo económico por parte de todas las instituciones» concluye el director de Campos Racing «para que podamos fortalecer el talento español. España es uno de los países que menos apuesta por los pilotos jóvenes. Lo que estamos consiguiendo es que tengan más oportunidades unos que otros».

Comenta Reporta un error