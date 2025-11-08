UDB Alfafar Veteranos: Equipados para que nadie se olvide El equipo de l'Horta Sud estrena una camiseta en homenaje a las víctimas de la dana también a los miles de voluntarios que ayudaron en los momentos más críticos tras la barrancada

Los sábados son días de fútbol para el UDB Alfafar Veteranos. ¿Pero qué es el fútbol para ellos? «Compañerismo, esfuerzo, apoyo, compromiso o equipo», fueron algunas de las palabras que utilizaron para describirlo. Lo hicieron en una jornada, la del sábado 8, impregnada de mucho más que deporte. En el Centre Ventura Alabau se presentaba el equipaje oficial de esta temporada. Un diseño que rinde homenaje tanto a las víctimas mortales de la dana como a los voluntarios que tomaron la pasarela de la esperanza posteriormente bautizada como Pont de la Solidaritat así como las carreteras en los días más críticos tras la barrancada.

«Al final se trata de compañerismo. Aquí no hay figuras, si no, no estaríamos en los veteranos de Alfafar, estaríamos en los del Bayern de Múnich. El buen partido son las cervezas de después con todos juntos«, explicaba Mateu Chilet, segundo capitán del equipo e impulsor de la iniciativa en la que, más allá del equipaje, también incluye merchandising con el logotipo que se lucirá para siempre en la manga de la camiseta y cuya recaudación irá destinada a la Asociación de Víctimas dana.

Francisco Conde, entrenador del equipo, explicó que su palabra fue «respeto». «Hoy juegas tú y la próxima semana le tocará a otro compañero, y para asumir este tipo de decisiones precisamente lo que se debe tener es respeto. Este año además tenemos un proyecto nuevo, con gente nueva y sin apenas conocernos estamos sacando bien los partidos», afirmaba. «Gracias por el esfuerzo que hacéis por jugar, por estar aquí, y por ayudarnos en esta reconstrucción emocional tan importante.», concluyó. El capitán, Miguel Hervas, también tuvo palabras de agradecimiento a sus compañeros junto a los que recordó el tiempo que estuvieron sin poder jugar en el campo de Alfafar, totalmente destrozado, y que pudieron hacerlo gracias a la solidaridad de un club en Mas Camarena donde actuaban de locales.

Illazki Torrent, de Reval Graphics, ha sido el encargado tanto del diseño de las camisetas como del merchandising. «Las equipaciones, excepto las de portero por motivos obvios son negras porque aquel no fue un momento ni de risa ni de alegría. Representa el paso de la DANA, el poder destructivo y lo que se encuentra bajo el barro cuando estás allí. Queríamos que fuese algo simple, visual y con un mensaje de respeto», apuntó.

El diseñador gráfico vive en Torreblanca pero su padre es vecino de Sedaví por lo que sintió la angustia de no saber nada de su padre hasta un día después de la dana mientras veía por los medios de comunicación o en redes sociales aquellas imágenes devastadoras: «Cuando vine y vi cómo estaba todo destrozado la sensación fue muy angustiosa, yo, en la equipación he intentado no herir, sino provocar un sentimiento de recuerdo, de memoria. La ropa que diseño, más que una marca, es un sentimiento porque la ropa que te pones te hace sentir mejor y cuando ocurre eso te sientes capaz de casi cualquier cosa. Cada mínimo detalle lo he trabajado muchísimo y creo que queda patente el mensaje: tenemos derecho a vivir y a disfrutar de cosas como el fútbol sin olvidar lo que ocurrió». Las equipaciones, por cierto, han sido financiadas por la empresa GENESIS FRESH que también estuvo representada en el acto y que cuenta con colaboraciones con otras entidades deportivas como el Valencia Basket.

La presidenta de la Asociación de Víctimas dana también acudió al acto y agradeció el recuerdo y el respaldo del equipo. «La palabra que yo he puesto ha sido apoyo, porque sin el apoyo de toda la sociedad, de todos y todas vosotros, no haríamos nada. La reparación no solo es de infraestructuras, también es emocional. Cuando estuvimos en Alemania hablábamos de las infraestructuras que no son carreteras y demás, sino en las culturales como bandas de música o fallas y también las deportivas que curan el alma.», dijo antes de ser obsequiada con una camiseta del equipo.

Posteriormente, el equipo se desplazó al Campo Municipal de Alfafar que hace una semana fue reinaugurado gracias a la aportación económica del Villarreal. Antes del inicio del encuentro frente a los veteranos de Pedralba, Toñi García, vecina de Benetússer que perdió a su marido y a su hija en la barrancada, realizó el saque de honor en uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

Los tres puntos en juego se quedaron en casa, por cierto. 3-2 gracias a un penalti señalado al filo del minuto 90 en un partido en el que el fútbol, tan menospreciado a veces, demostró que también sirve para ayudar a sanar y reparar.