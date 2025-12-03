En directo, Torrent CF - Real Betis Balompié

Secciones
Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 4 X03/12 · Árbitro: José María Sánchez Santos
Torrent
21:00h.
Real Betis
Torrent
BET
Redacción Deportes
Valencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:19
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-5-1
Marc Dolz
portero
Dan Ojog
centrocampista
Raúl Caballero
Delantero
Manuel Viana Martínez
centrocampista
Miguel Llambrich
defensa
Diego Martínez Alonso
Sustituto
Armando Corbalán
defensa
Aitor Arias
Sustituto
Fernando Cano
Sustituto
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Adrián San Miguel del Castillo
portero
Ángel Ortiz
defensa
Diego Llorente
defensa
Valentín Gómez
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Nelson Deossa
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Chimy Ávila
centrocampista
Rodrigo Riquelme
centrocampista
Cédric Bakambu
Delantero
0%
Torrent
0%
BET
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
